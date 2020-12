Todesursache von Eddie Van Halen offiziell geklärt

Mehrere Gitarren-Legenden werden nach Angaben der Veranstalter auf der Bühne stehen, um an den Gründer von Van Halen zu erinnern.

Ein Tribut an den verstorbenen Eddie Van Halen wird Teil der kommenden offiziellen Einführungsfeier der Rock And Roll Hall Of Fame 2020 sein. Genaue Einzelheiten der Ehrung sind noch nicht bekannt, obwohl die Veranstalter bereits ankündigten, dass sie „Teil des Rock-Hall-Specials 'In Memoriam'“ sein werde, bei dem auch an andere Rock-Legenden gedacht wird, die in den letzten anderthalb Jahren gestorben sind. Auf der Website der „R&R Hall Of Fame“ heißt es, dass bei dem Eddie-Tribute „mehrere Gitarrengötter dem Van-Halen-Gitarristen huldigen werden“. Van Halen seit 2007 in der Hall Of Fame Van Halen sind bereits Teil der Ehrenriege des Rock, sie…