Tom Cruise: Schweigeminute für Val Kilmer bei der Comic-Con

Tom Cruise hat am Donnerstag (03. April 2025) während einer CinemaCon-Präsentation eine Schweigeminute für seinen Freund und Filmpartner Val Kilmer abgehalten.

Tom Cruise war in Las Vegas vor Ort, um den Kinobetreibern eine Vorschau auf sein Werk Mission: Impossible – The Final Reckoning zu zeigen. Aber bevor er in die Action-Sequenzen einstieg, würdigte er den Schauspieler , der in den beiden Top Gun -Filmen an der Seite von Cruises „Maverick“ den „Iceman“ spielte.

„Ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen, bevor wir heute anfangen, um einen lieben Freund von mir, Val Kilmer, zu ehren“, sagte Cruise. „Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich seine Arbeit und ihn als Mensch bewundert habe. Wie dankbar und geehrt ich war, dass er bei Top Gun mitgemacht hat und für Top Gun: Maverick zurückgekommen ist. Ich denke, es wäre wirklich schön, wenn wir uns alle einen Moment Zeit nehmen könnten, weil er Filme liebte. Und uns allen mit seinen Auftritten und Filmen viel gegeben hat. Wenn wir uns alle einen Moment Zeit nehmen. Und einfach an all die wunderbaren Zeiten denken könnten, die wir mit ihm hatten.“

„Ich wünsche dir alles Gute für deine nächste Reise“

Cruise beendete die Hommage mit den Worten: „Danke, Val. Ich wünsche dir alles Gute für deine nächste Reise. Und ich danke euch allen dafür. Ich weiß, dass er es zu schätzen weiß.“

Nach ihrem gemeinsamen Auftritt in Top Gun aus dem Jahr 1986 blieben Cruise und Kilmer Freunde. 36 Jahre später standen sie erneut gemeinsam vor der Kamera, um ihre Rollen in Top Gun: Maverick in einer ergreifenden Szene zu wiederholen, die nun Kilmers letzter Auftritt auf der großen Leinwand ist.