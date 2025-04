Val Kilmer: Geboren, um Jim Morrison zu verkörpern

Val Kilmer hinterlässt ein so großes Erbe, dass die ganze Welt um ihn trauert, als er im Alter von 65 Jahren verstarb. Es gibt so viel über sein Charisma, seine Bandbreite, seinen Schwung, seine Volleyballfähigkeiten und seine Arbeitsmoral zu sagen. Aber wir müssen seine vielleicht transformativste Leistung als Jim Morrison in The Doors würdigen.

Jimbo, der lächerlichste, anmaßendste Egomane in der Geschichte der Rockstars, schien so übertrieben, dass kein Schauspieler ihn spielen konnte. Aber Val Kilmer war der Aufgabe gewachsen. Er spielt Jim als den übertriebenen tragischen Helden, den sich Oliver Stone vorgestellt hatte. Außer für Kilmer ist die Tragödie, dass Jim nicht ganz so anmaßend genug war.

Niemand außer Kilmer hätte das so hinbekommen. Er macht „The Doors“ zu einem der schmalzigsten und besten Rock-Biopics, indem er sich selbst hineinwirft , ohne dabei ein Gefühl der Scham zu empfinden. Er hat alle Gesangsparts selbst gesungen. Verdammt, er nimmt Jim so ernst, wie Jim es tat. Und das ist eine Leistung.

Die einzige Person auf der Leinwand ist, die sich nicht schämt, dort zu sein

Val ist in dem Film so anziehend, weil er die einzige Person auf der Leinwand ist, die sich nicht schämt, dort zu sein. Alle anderen waren 1991 heiße junge Filmstars. Und jeder von ihnen scheint in die Kamera zu blinzeln und zu fragen: „Warum genau trage ich Haarverlängerungen und Liebesperlen, um jemanden zu spielen, der 1967 denkt, dass ‚Ride the snake to the lake‘ tiefgründige Poesie ist? Wie konnte das passieren? Warum tue ich so, als würde ich Jim Morrison ernst nehmen?“ Val tut jedoch nicht so.

Die anderen drei Doors werden von Frank Whaley, Kevin Dillon und Kyle McLachlan gespielt. Die alle unglücklich aussehen. Die arme Meg Ryan. Sie hat den leeren Blick eines Filmstars, der denkt: „Moment mal, ich bin Amerikas Rom-Com-Liebling. Also wer zum Teufel hat mich verpflichtet, ein verwahrlostes Junkie-Groupie zu spielen, dessen Vorstellung von einer guten Zeit darin besteht, einen betrunkenen Rock-Idioten in Motelzimmern zu babysitten?“ McLachlan bettelt nur mit seinen Augen. „Bitte sagen Sie es nicht Mr. Lynch. Das war nicht meine Idee.“

Aber Val? Er glaubt, dass dieser Mann ein Dichter, ein Prophet, ein Schamane ist

Aber Val? Er glaubt, dass dieser Mann ein Dichter, ein Prophet, ein Schamane ist. Er ist nicht im Geringsten überrascht von all dem Sex, den Drogen und der Schmeichelei, mit der Amerika ihn überschüttet. Er ist der einzige Schauspieler im Jahr 1991, der diese Lederhose ohne jegliche Ironie hätte tragen können.

Und weil Val so heiß ist – wie Jim selbst in seinen besten Jahren – vermittelt er die Idee eines Mannes, der glaubt, dass Attraktivität und Tiefgründigkeit ein und dasselbe sind. Das macht ihn zum perfekten Helden von Oliver Stone. Er lässt sich von der Welt verehren. Aber das beeindruckt ihn kein bisschen. Er betrachtet das alles mit seiner passiven, trockenen Art, nicht weit entfernt von dem Iceman oder Doc Holliday . Er widersteht jeder Versuchung, Morrison als Witzfigur darzustellen. Wenn er vor dem Whiskey a-Go-Go zecht und „Ich bin der Lizard King, ich kann alles“ schreit, meint er das wirklich so. „Ist das nicht ironisch?“, sinniert er. „Teenager-Tote wollen meinen Schwanz. Nicht meine Worte.“

Er und Meg Ryan sind das perfekte Paar, da sie beide glauben, Jim sei der heißeste Typ im Universum. Ryan kam direkt von Harry und Sally, der Rolle, die sie zum Superstar machte, sodass sie mit ihrer ganzen gesunden, strahlenden Meg-Ryan-Energie im Rock-Sleaze-Film eigentlich nicht fehl am Platz sein konnte. Sie nannte ihn immer „Jim Morrison“, wie in „Du steigst mit dieser Whiskeyflasche vom Motelbalkon, Jim Morrison“, als wäre sie Tante Bee oder so.

„Schon mal versucht, Blut zu trinken?“

Aber Kilmer glaubte die ganze Zeit an den Jim-Mythos. „Ich sah mich in erster Linie als Dichter“, erinnerte sich Kilmer in seinen Memoiren „I’m Your Huckleberry“. „Für mich war die Geschichte Jims Ruhm und dann sein Untergang, die griechische Flotte, die darauf wartete, ihn in sein Schicksal zu segeln. Mit Rock ’n‘ Roll in einer gewaltigen Katastrophe zu sterben. Narr, Krieger, Künstler. Wenn ich mich nur genug anstrengte, könnte ich vielleicht durchbrechen und sein Licht reflektieren. Seinen Geist befreien. Und durch einen bacchantischen Ausbruch von Tapferkeit mir selbst, Jim und allen Zuschauern Heilung bringen.“

Val fühlt sich in diesem Film wie zu Hause, in dem alle anderen ängstlich und unbehaglich aussehen, sodass man die Augen nicht von ihm lassen kann. Auf der Bühne gehört er wirklich dorthin. Seine besten Szenen kommen, wenn er gegen Schauspieler antritt, die ihm in Sachen Selbstbewusstsein das Wasser reichen können.

Er hatte diese völlig fokussierte, narzisstische Intensität

Christina Fulton ist Nico, die Chanteuse der Warhol Factory. Sie stolziert mit purer Boshaftigkeit in den Film und verkündet, dass dieser Klamauk jetzt ihr gehört. Kilmer blüht auf, wenn er sie als Konkurrentin hat. Er trifft auch Kathleen Quinlan. Eine Rock’n’Roll-Legende, 17 Jahre nach American Graffiti. Sie ist die Muse, die ihn in heidnische Sexrituale einführt. „Schon mal versucht, Blut zu trinken?“, fragt Quinlan. Sie tollen in ihrer Hippie-Bude herum. „Sie wanderten durch die Hügel des antiken Griechenlands – die Bakchen! Die ersten Hexen! Wilde Frauen, die plündern, ficken und Tiere roh essen!“ Val hat sich aus irgendeinem Grund ein Handtuch um die Hüften gebunden. Als wäre er schüchtern, der Kamera seinen Hintern zu zeigen. Es würde ihm nie in den Sinn kommen, sich dafür zu schämen.

Kilmer war immer großartig darin, Rockstars zu spielen. Er hatte diese völlig fokussierte, narzisstische Intensität, die auf seinen Faux-Elvis in Top Secret!, Nick Rivers, zurückgeht. (Warum heißt er Nick? „Mein Vater hat sich das ausgedacht, während er sich rasierte.“) Er war einer der besten Faux-Elvis Hollywoods, in einer Zeit, in der es in Hollywood nur so von ihnen wimmelte. (Er hatte einen weiteren großartigen Elvis-Moment in True Romance.) Es ist ironisch, dass zwischen Top Secret! und The Doors, dem Parodie-Schlock-Rock-Cartoon und dem ernsthaften Künstler, nur wenige Jahre lagen. Aber er brachte in beiden Rollen den gleichen mürrischen Blick zum Ausdruck.

Es geht um mehr, als nur in Lederhosen heiß auszusehen. Es geht um mehr, als nur so auszusehen, als würde man in diese Lederhosen gehören. Nein, es geht darum, dass diese Lederhosen eine moralische Entscheidung sind, die man aus existenzieller Pflicht trifft. Eine Entscheidung, die nur denen zusteht, die ein Date mit dem Schicksal haben.

Ich stelle mir gerne vor, dass Jim Morrison immer noch da draußen ist

Spoiler: Am Ende von The Doors stirbt Jim in einer Pariser Badewanne. Was damals umstritten war, denn wie alle echten Doors-Fans wussten, hatte Jim seinen Tod vorgetäuscht und war nach Afrika geflohen. (Niemand hat die Leiche je gesehen. Außer Pamela, die kurz darauf starb. Und fangen wir gar nicht erst mit der gefälschten französischen Sterbeurkunde an.)

Ich stelle mir gerne vor, dass Jim Morrison immer noch da draußen ist, nur 81 Jahre alt, und unerkannt in den USA lebt, wo er sich diesen Film immer noch in seinem Sessel anschaut. Zweifellos ist er damit einverstanden. Ruhe in Frieden, Val Kilmer, ein Schauspieler, der sich nie davor scheute, auf die andere Seite zu wechseln.