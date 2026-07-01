Tom Hardy wechselt zur Musik – mit einem (kurz nachschauen) Rap-Album

Tom Hardy tauscht die Leinwand gegen das Aufnahmestudio – und bringt sein Debüt-Rap-Album raus. Ja, richtig gelesen. Der englische Schauspieler schlüpft erneut in seine Rap-Persona Frankie Pulitzer und veröffentlicht ein gemeinsames Album mit der East-Coast-Supergroup Czarface. Das Projekt trägt den denkbar direkten Titel „Czarface Meets Frankie Pulitzer“ und erscheint am 28. August.

Wer noch nicht vertraut ist, muss nicht lange warten, um Hardys Bars zu hören. Der Schauspieler-turned-Rapper – oder vielleicht doch Schauspieler/Rapper – gab am Donnerstag mit der neuen Single „Brothers Grimm“ einen Vorgeschmack auf das Album.

Über einem Neunziger-Hip-Hop-Beat, East Coast selbstverständlich, liefern Czarfaces Inspectah Deck und Esoteric ihre Verse ab, bevor Hardy – pardon, Pulitzer – einsetzt. „You coppin‘ lead when I’m dropping it“, rappt er, und ehrlich gesagt geht der Song ziemlich ab (sorry).

Kein Neuling im Game

Auch wenn es klingt, als würde Hardy einen radikalen Schwenk vom Schauspiel zum Rap machen: Echte Fans wissen, dass er kein Unbekannter in der Szene ist. Bereits 2011 verriet der Schauspieler, dass er in den Neunzigern mit 15 Jahren tatsächlich einen Hip-Hop-Plattenvertrag ergattert hatte und „jede Menge Zeug“ aufgenommen hatte, das nie erschienen ist. „Weil ich aus einer netten Mittelklasse-Gegend komme, war das eine schwierige Sache. Und ich war nicht besonders gut“, sagte Hardy über seine kurzlebige Rap-Karriere.

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Sprung ins Jahr 2018: Da tauchte das Mixtape „Falling on Your Arse in 1999“ im Internet auf. Die Lo-Fi-Tracks zeigen Hardy unter dem Künstlernamen Tommy No 1, der Bars über Beats rappt, die der britische Autor und Regisseur Edward Tracy produziert hat. Es war das erste Mal, dass die Welt Hardys Rap-Versuche zu hören bekam – und die Aufnahmen ernteten tatsächlich einiges an Lob.

„Czarface Meets Frankie Pulitzer“ ist zudem nicht das erste Mal, dass Hardy mit Czarface zusammenarbeitet. 2021 rappte der Schauspieler erstmals auf der EP „Good Guys, Bad Guys“ der Gruppe – unter dem Namen Frankie Pulitzer. Vor einigen Jahren stieß er außerdem zu Method Man auf Czarfaces „Knull & Void“. Method Man ist auch auf dem neuen Album vertreten, ebenso El-O und Rap-Ikone Busta Rhymes.