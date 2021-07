Bond-Nachfolger von Daniel Craig wurde schon vor Jahren gesucht

Die Pandemie macht vor Rockstars nicht halt: Bill Wyman muss nach 32 Jahren sein Restaurant „Sticky Fingers“ schließen.

Nach 32 Jahren muss der ehemalige Rolling-Stones-Bassist Bill Wyman sein Londoner Restaurant „Sticky Fingers“ schließen. Das Restaurant war 1989 gegründet und nach dem gleichnamigen Stones-Album aus dem Jahr 1971 benannt worden. Schuld sei die Pandemie Als Grund für das Ende seines Herzensprojektes gab Wyman die Corona-Pandemie an: „Leider muss ich euch die traurige Nachricht überbringen, dass mein geliebtes Sticky Fingers Restaurant aufgrund der Pandemie endgültig geschlossen wird. Ich möchte allen Kunden und Mitarbeitern danken, die das Sticky's in diesen 32 wundervollen Jahren unterstützt haben.“ Statement from Bill on 24th June @ 3pm pic.twitter.com/vkKQ9nEvVO — Bill Wyman (@bill_wyman) June 24, 2021…