Tom Jones live in Deutschland 2023: Tickets, Termine, Vorverkauf

Tom Jones kommt im Juni für vier Konzerte nach Deutschland. Zwei Wochen nach seinem 83. Geburtstag am 7. Juni 2023 wird der Waliser am 21. Juni in Ulm auftreten. Danach in München, Frankfurt am Main und Baden-Baden. Die Konzerte finden im Rahmen seiner „Ages and Stages“-Tour statt. Sie führt ihn zwischen dem 29. April und dem 3. August auch in die USA und in mehrere europäische Länder.

Tickets für die vier Termine sind ab dem 2. Februar, 10:00 Uhr erhältlich. Kunden der Telekom haben bereits ab dem 1. Februar, 10:00 Uhr ein Vorkaufsrecht.

Zuletzt war Jones 2021 und 2022 für insgesamt fünf Konzerte nach Deutschland gekommen. Die im September 2021 absolvierte Tour musste aufgrund der Pandemie verschoben werden.

Die genauen Daten