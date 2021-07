Tom Jones live 2022: Vier Konzerte in Deutschland

Über 55 Jahre ist Thomas John Woodward, besser bekannt als Tom Jones, bereits im Showgeschäft. Mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger, 36 Top-40 Singles in Großbritannien, etliche Auszeichnungen. Alleine sein Hit „Sex Bomb“ erreichte in 26 Ländern die Top 20 der Single Charts.

2021 veröffentlicht der 81-Jährige nach fast sechs Jahren Pause sein neues Album „Sourrounded by Time“. Jetzt will er wieder auf die Bühnen, auch in Deutschland.

Konzerte bereits für 2021 geplant gewesen

Schon 2021 wollte der Sänger sein neues Repertoire vor einem Live-Publikum präsentieren. Aufgrund der angespannte Reise-Situation im Zuge der Corona-Pandemie mussten die bereits geplanten Auftritte jedoch bis auf weiteres verschoben werden. Nun stehen die ersten Ausweich-Termine für 2022 fest. Vom 20. Juli bis 7. August wird Jones für Konzerte in Fulda, Köln, Kiel und Halle auch nach Deutschland kommen. Tickets, die bereits für 2021 erworben wurden, behalten auch für die Nachhol-Konzerte ihr Gültigkeit. Seinen Deutschland-Auftakt spielt er jedoch schon 2021 am 12. September auf der Waldbühne in Berlin.

Vom Hilfsarbeiter zum Welt-Star

Tom Jones‘ Karriere liest sich wie der Entwurf für ein Broadway Musical. Als Sohn eines Bergarbeiters aus dem walisischen Pontypridd beschränkt sich seine Musik-Karriere zunächst auf Familienfeiern und Schulveranstaltungen. Schon mit 16 arbeitet er in einer Fabrik um seine Familie zu finanzieren. Zeit für Musik bleibt nicht viel, doch die nutzt er. Nach seinen Fabrik-Schichten tritt er Abends noch in Clubs auf. Mit 24 Jahren gelingt ihm sein erster Hit „It’s not unusual“. Von da an entwickelt sich seine Karriere rasant.

„Ich will singen und auftreten, solange es geht“

Dass es ihn mit über 80 Jahren noch immer auf die Bühne zieht, ist vor allem eine Sache der Einstellung. In einem früheren Interview mit ROLLING STONE wurde der Sänger gefragt, welche Pläne er für die Zukunft habe. Die Antwort fiel einfach, aber bestimmt aus: „Ich will singen und auftreten, solange es geht. Mehr vom selben, immer mehr!“

Hier die Deutschland-Termine im Überblick: