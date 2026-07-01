Vermisster GOP-Abgeordneter erklärt 117-tägige Abwesenheit mit Depression

Rep. Tom Kean ist nach einer rätselhaften 117-tägigen Abwesenheit ins Repräsentantenhaus zurückgekehrt – in dieser Zeit verpasste der New-Jersey-Republikaner mindestens 100 Abstimmungen. Nun hat er endlich erklärt, warum er knapp vier Monate lang seinem Mandat fernblieb, was andere Abgeordnete als „Funkstille“ beschrieben hatten.

„Vor einigen Monaten wurde ich aufgrund gesundheitlicher Beschwerden ins Krankenhaus eingeliefert, um einige Tests durchzuführen. Ich ging nicht davon aus, dass daraus ein längerer Aufenthalt werden würde – und erhielt dann die Diagnose Depression“, sagte Kean am Dienstag in einer Rede vor dem Plenum.

„Wenn Menschen das Wort Depression hören, denken viele, es bedeute einfach, traurig zu sein. Aber Depression ist so viel mehr als das“, fügte er hinzu. „Die Ärzte empfahlen mir, zur Behandlung meiner Krankheit im Krankenhaus zu bleiben. Sie erklärten mir, dass dies der schnellste Weg zur Genesung sei – und ehrlich gesagt war ich zögerlich. Ich glaubte nicht, dass ich die Zeit dafür hatte – ich hatte Verantwortung gegenüber meinen Wählern. Ich hatte Verantwortung gegenüber dieser Institution. Und wie viele Menschen war ich überzeugt, dass ich einfach durchhalten könnte.“

Keine Frist für Heilung

Kean ergänzte, er habe ursprünglich gedacht, nur wenige Wochen dem Kongress fernzubleiben – doch „wie die über 48 Millionen meiner amerikanischen Mitbürger, die wegen dieser Krankheit behandelt werden, feststellen mussten: Es gibt keinen Zeitplan für Heilung. Es gibt keinen Zeitplan für Genesung, nur die Arbeit, Tag für Tag besser zu werden.“

Anschließend bekräftigte der Abgeordnete seine Unterstützung für den Zugang zur psychischen Gesundheitsversorgung. Dabei steht die Republikanische Partei insgesamt zunehmend auf Kriegsfuß mit bewährten Behandlungsmethoden – darunter SSRIs, also gängige Antidepressiva und Stimmungsstabilisatoren. Im Mai wurde bekannt, dass Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. erwogen hatte, bestimmte Antidepressiva schlicht vom Markt zu verbannen.

Trumps und der GOP sogenannte „Big Beautiful Bill“ hat Millionen Amerikanern ihre Krankenversicherung entzogen und damit vielen den Zugang zu lebensrettender psychischer Gesundheitsversorgung abgeschnitten. Kean gehörte zu den Republikanern, die im Juli vergangenen Jahres für das Gesetz stimmten. Die meisten Amerikaner können sich keine Auszeit nehmen, um sich um ihre psychische Gesundheit zu kümmern – und die Partei, die Kean vertritt, ist fest entschlossen, ihnen das noch schwerer zu machen.