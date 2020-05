Foto: Saskia Lippold. All rights reserved.

Besondere Zeiten fordern besondere Aktionen. Deshalb haben sich die Redaktionen von Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer zusammengetan, um euch in den kommenden Wochen von Montag bis Freitag um 19 Uhr ein kleines Privatkonzert zeigen zu können. Und zwar auf allen drei Websites gleichzeitig! Unsere #DaheimDabeiKonzerte sind eine einmalige Aktion – jede der drei Musikredaktionen hat Künstler ausgewählt, gemeinsam präsentieren wir sie nun. Also bieten unsere #DaheimDabeiKonzerte mal einen Metal-Act, mal eine Songwriterin und ein andermal eine Elektropop-Band. Denn Musik verbindet. Schaut rein, lasst euch überraschen – und bleibt gesund!

Tom Liwa – oder „Der, den mein Freund kannte“

Wer ist nur dieser Typ, der sich „Der, den mein Freund kannte“ nennt? Früher hieß er Tom Liwa. Und ausnahmsweise müssen hier mal Wörter wie „einzigartig“ erlaubt sein, denn es gibt in Deutschland keinen Singer/Songwriter, den man mit Tom Liwa vergleichen könnte. Seit mehr als 30 Jahren macht er eine gute Platte nach der anderen, mit und ohne seine Band, die Flowerpornoes, gilt vielen Nachgeborenen als Vorbild und ist doch nicht zu imitieren. Weil er die großen Themen und die kleinen Beobachtungen so scheinbar mühelos zu Zeit und Raum sprengenden, niemals banalen, immer herausfordernden Liedern verarbeitet – „eine Mischung aus poetischer Präzision und übermütiger Schlampigkeit“.

Tom Liwa: Seine besten Musikvideos im Überblick

Zur Einstimmung auf das #DaheimDabeiKonzert zeigen wir hier einige der besten Musikvideos von Tom Liwa:

Tom Liwa: „Leute“

Klein und Groß, Jung und Alt, barfuß und in Turnschuhen: Ein Tanzvideo der besonderen Art ist der Clip zu „Leute“, einem Song vom 2018 erschienenen Soloalbum „Ganz normale Songs“. Während die Kamera auf die Protagonisten hält, bewegen sich diese so, wie sie können und wollen, um am Ende dann doch leicht chaotisch-synchron gemeinsam auf dem leeren Hallenboden umher zu tanzen.