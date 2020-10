You And I Will Meet Again: Die Karriere von Tom Petty in Bildern

Im Oktober erscheinen all die Tom-Petty-Songs, die es vor 26 Jahren nicht auf das „Wildflowers“-Album geschafft haben. Dazu weitere exklusive Materialien. Hier gibt's den Überblick.

Mit „Wildflowers“ hat Tom Petty 1994 großen Erfolg gefeiert. „Wildflowers & All The Rest“ setzt die Geschichte fort. Am 16. Oktober erscheint das Album, welches als Erweiterung der LP von 1994 dient. „All The Rest“, das sind unveröffentlichte Tracks, Solo-Demos, Live-Performances, alternative Versionen und noch mehr. „Wildflowers“ hat das Leben des verstorbenen Petty in vielerlei Hinsicht verändert und geprägt, sowohl künstlerisch als auch persönlich, und so ist es kein Wunder, dass 26 Jahre später die ganze Geschichte erzählt wird. Drei Versionen, viele Songs Gemeinsam mit Rick Rubin und Mike Campbell wurde das Album bereits damals als Doppel-CD mit 25 Songs…