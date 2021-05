Tom Petty: Nostalgie-Video zu „Drivin’ Down To Georgia“

„Drivin‘ Down to Georgia“ gehört zu den vielen Juwelen von lange unveröffentlichten Songs von Tom Petty, die sich in der Super-Deluxe-Edition von „Wildflowers“ auf der Platte „Finding Wildflowers“ befinden.

Nun wurde zu dem Stück auch ein Musikvideo veröffentlicht. Der Clip, bei dem Alison Tavel Regie führte, zeigt nostalgiegefärbte Archivaufnahmen von Tom Petty, die von Martyn Atkins und Heartbreakers-Mitglied Ron Blair stammen.

Obwohl sich das Lied lange Zeit auf keiner offiziell herausgebrachten LP fand, spielte Petty ihn live. Es gehört zu seinen „Live On The Road“-Tunes. Zu hören ist „Drivin‘ Down to Georgia“ in einer Version aus dem Jahr 1993 auf dem Boxset „The Live Anthology“ von 2009.

Eine weitere Konzertfassung von „Drivin‘ Down to Georgia“ aus dem Jahr 2010 ist in der spektakulären Neuauflage ebenfalls auf einer seperaten Scheibe mit Live-Tracks enthalten.