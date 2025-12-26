The Cure: Fragen zur Todesursache von Perry Bamonte

Perry Bamonte ist tot. Der Cure-Musiker, Keyboarder und Gitarrist, ist am heutigen Freitag (26. Dezember 2025) verstorben. Das gaben The Cure auf ihrer Website bekannt.

„Mit großer Traurigkeit bestätigen wir den Tod unseres großen Freundes und Bandkollegen Perry Bamonte“,der nach einer kurzen Krankheit über Weihnachten zu Hause verstorben ist“, schreibt die Band. „Still, intensiv, intuitiv, beständig und ungemein kreativ, war „Teddy“ ein warmherziger und unverzichtbarer Teil der Geschichte von The Cure.“ Lesen Sie hier, wie The Cure 2026 ohne Bamonte ihre Tournee absolvieren könnten.

Und weiter auf der Band-Page: „Als jemand, der sich von 1984 bis 1989 um die Band kümmerte, wurde er 1990 festes Mitglied von The Cure, spielte Gitarre, sechssaitigen Bass und Keyboard auf den Alben Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits und The Cure, und absolvierte zudem über 400 Konzerte in 14 Jahren.“

Perry Bamonte als Studio- und Livemusiker

„Er kehrte 2022 zu The Cure zurück und spielte weitere 90 Shows, einige der besten in der Geschichte der Band, die im Konzert „Songs of a Lost World“ am 1. November 2024 in London gipfelten. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten seiner gesamten Familie. Er wird uns sehr, sehr fehlen.

Perry Bamonte wurde 65 Jahre alt. Eine Todesursache haben The Cure oder dessen Angehörige nicht bekannt gegeben. Bamontes zerbrechlich wirkendes Äußeres und sein zurückhaltendes Spiel auf der Bühne haben Fans schon seit seinem Cure-Comeback 2022 Sorgen bereitet. Zuletzt hatte wiederum Keyboarder Roger O’Donnell gesundheitlich zu kämpfen – er besiegte eine Krebserkrankung.

Perry Bamonte war als festes Mitglied auch in vielen Cure-Musikvideos zu sehen, etwa in „Never Enough“, „High“, „Friday I’m in Love“ oder „A Letter To Elise“. Auch, wenn er sich nie in den Vordergrund drängte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Perrys jüngerer Bruder Daryl (der auf Tournee auch schon mal den erkrankten Andrew Fletcher an den Keyboards ersetzete) arbeitete als Tourmanager für The Cure und Depeche Mode, und über diese Verbindung stieß Perry 1984 zur Roadcrew von The Cure. Später wurde er Gitarrentechniker und persönlicher Assistent von Robert Smith.

Ob Perry Bamontes Tod Auswirkungen auf die für 2026 angekündigte Open-Air-Tournee von The Cure hat, ist noch nicht bekannt.