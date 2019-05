Tool bestätigen Release-Datum für neues Album

Rammstein lassen ihren neuen Song „Radio“ bereits am Donnerstag (25. April) im Radio abspielen. Zudem gibt es Ausstrahlungen des Videos in Berlin und Köln.

Die Veröffentlichung der zweiten neuen Single von Rammstein seit vielen Jahren steht unmittelbar bevor. „Radio“ ist eine Verbeugung vor einem (scheinbar) aussterbendem Medium und auch eine Auseinandersetzung mit der deutschen Musikgeschichte, wie ein erster Teaser zum Video andeutete. Während die Band die offizielle Weltpremiere für „Radio“ auf den Freitag (26. April) legte und auch eine Uhrzeit für den Streaming-Start angab, kündigten mehrere deutsche Radiosender am Donnerstagmorgen (25. April) an, die neue Rammstein-Single bereits exklusiv am Abend im Programm zu haben. Eine schöne Geste für all jene, die dem Radio in den letzten Jahren treu geblieben sind. Rammstein wollen alle Medien…