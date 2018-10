Tool live in Deutschland: Weiterer Termin bekanntgegeben!

Gerade erst wurde bekanntgegeben, dass Tool 2019 neben Acts wie Slipknot, Slash, Die Ärzte und Feine Sahne Fischfilet bei Rock am Ring und Rock im Park spielen wird, nun schießt die Band drei weitere Live-Termine für Deutschland, Österreich und die Schweiz hinterher.

Der allgemeine Vorverkaufsstart für die Konzerte von Tool in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Freitag, der 26. Oktober ab 9 Uhr. Tickets für die Deutschlandshow in der Berliner Mercedes-Benz-Arena gibt es vorab bereits für Kunden von Magenta Eins. Der Vor-VVK-Termin hier: 24.10. ab 9 Uhr.

Es scheint, als habe Frontmann Maynard James Keenan in diesem Jahr mit A Perfect Circle den Spaß am Tourleben wiederentdeckt. „10,000 Days“ ist das letzte Tool-Album – seitdem sind zwölf Jahre vergangen und vorsichtigen Hinweisen des Musikers zufolge dürfte es 2019 dann auch endlich Nachschub geben. In einem Tweet hieß es im September: „Noch ein langer Weg, aber wir sind sehr viel näher dran #TOOL #2019“

Update- Scratch Vox tracked awhile ago. AJ deep in Guitars now. Final Vox after. Step back. Adjust. Mix. Adjust. Re-Adjust. Master. Adjust. Re-Adjust. Long Way 2 Go But Much Closer. #TOOL #2019

