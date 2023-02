„Top Gun: Maverick“: Bester Film des Jahres 2022 – laut „Rotten Tomatoes“

„Top Gun Maverick“ ist bei den „Golden Tomato Awards“ als bester Film des Jahres 2022 ausgezeichnet worden. Der Preis wird seit 1999 von der amerikanischen Website „Rotten Tomatoes“ verliehen. Die Fortsetzung des 1986 erschienenen Klassikers gewann außerdem in den Kategorien „Best Wide Release Movie“ und „Best Action & Adventure Movie“. Unter „Wide Release“ verstehen die Betreiber*innen Filme, die zu ihrem Kinostart in mehr als 600 Spielstätten gezeigt wurden.

Die Golden Tomato Awards

Der Preisverleihung liegt eine Liste der Aggregate zweier auf der Webseite verwandter Bewertungsmatrizen zugrunde – Zuschauer- und Kritiker-Wertungen. „Top Gun: Maverick“ ist also der Film, der den höchsten zusammengesetzten Score hat. Als Basis dienen die Zahlen bis zum 31. Dezember 2022. Zu diesem Zeitpunkt (und bis jetzt) hatte der Film von über 50.000 angegebenen Stimmen 99% positive Zuschauer-Bewertungen und 96% positive von 464 Kritiker*innen. Auf den folgenden neun Plätzen der „Best Movie“-Liste von Rotten Tomatos finden sich „The Banshees of Inisherin“, „Everything Everywhere All at Once“, „Pinocchio“, „Turning Red“, „Happening“, „The Batman“, „Fire of Love“, „Marcel the Shell With Shoes On“ und „Till“ – teilweise mit höheren Kritiker*innen-Wertungen, allerdings eben mit niedrigeren zusammengerechneten Wertungen. In insgesamt 33 Kategorien wurden jeweils 30 Filme ausgezeichnet.

Der Film von Tom Cruise und Regisseur Joseph Kosinski („Oblivion“) ist außerdem für sechs Oscars nominiert: Für „Best Picture“, „Best Original Song“ – Lady Gagas „Hold My Hand“ – und mehrere große Technik-Kategorien. Die Oscars werden am 13. März verliehen.