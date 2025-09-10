Die spanndensten Filme im Herbst 2025

Ja, die Herbstmonate – wenn sich die Blätter braun färben, die Luft kühler wird, die Schule wieder beginnt und sich die Gespräche um die Frage drehen: „WIE STEHEN DIE CHANCEN AUF EINEN OSCAR?!? Wenn man sich die letzten Monate des Jahres ansieht, gibt es sicherlich einige Filme, die nicht aktiv um die goldenen Statuen konkurrieren. Wir bezweifeln, dass die Horrorfilm-Fortsetzungen und Blockbuster-Remakes auf Nominierungen hoffen. Aber es gibt eine Fülle von Filmen im Herbst, die einen Hauch von Prestige versprühen, eine Handvoll Filmfestival-Auszeichnungen und eine bereits aktive „For Your Consideration“-Kampagne mit einem Budget in Höhe des Bruttosozialprodukts von Paraguay, die um Ihre Aufmerksamkeit buhlen. Einige werden moderne Klassiker sein. Einige werden sofort in Vergessenheit geraten. Und in einigen wird sogar Cynthia Erivo in grünem Make-up zu sehen sein, die Töne trifft, die die Autoscheiben auf dem Parkplatz des Multiplex-Kinos zerbrechen. Vergessen Sie es, Jake. Es ist Herbst-Kinosaison.

Die Filme im Herbst 2025

Wir haben eine Liste an Filmen zusammengestellt, von bekannten Franchise-Titeln über eine Bruce-Springsteen-Biografie, Autorenfilme bis hin zu den besten Importfilmen, die Sie in den nächsten Monaten nicht verpassen sollten. Die Liste ist kuratiert, nicht umfassend, betrachten Sie sie also nicht als vollständigen Leitfaden für den Rest Ihres Kinojahres – sondern als den einzigen, den Sie brauchen. Und wie immer können sich die Termine ändern (wir versprechen, sie zu aktualisieren, wenn dies möglich ist).

„The Conjuring: Das letzte Kapitel“ (4. September)

Vera Farmiga und Patrick Wilson schlüpfen erneut in ihre Rollen als die paranormalen Ermittler Lorraine und Ed Warren in diesem (vorerst!) letzten Teil dieser überraschend langlebigen Horror-Reihe. Sie haben immer noch keine Angst vor Geistern – aber das Paar hat offen gesagt große Angst davor, 1986 in einer kleinen Stadt in Pennsylvania auf einen Dämon zu treffen. Vor allem, weil es sich um denselben bösartigen Bewohner der Unterwelt handelt, dem sie vor vielen Jahren begegnet sind, als sie begannen, Fälle zu übernehmen, und offenbar hat dieser Höllenbrut noch eine Rechnung offen.

„Twinless“ (5. September in den USA)

Einer der vielbeachteten Titel des diesjährigen Sundance Film Festivals ist die bittersüße Komödie von Autor, Regisseur und Hauptdarsteller James Sweeney, die von einem jungen Mann (Dylan O’Brien) handelt, der um den kürzlichen Verlust seines eineiigen Zwillingsbruders trauert. Er freundet sich mit einem anderen Mitglied (Sweeney) einer Selbsthilfegruppe für trauernde Zwillinge an – und sagen wir einfach, dass dieser neue Freund möglicherweise mehr als nur eine flüchtige Verbindung zu seinem Bruder hat. Der Film ist eine großartige Einführung in eine neue Stimme der provokanten Indie-Cringe-Comedy.

„Downton Abbey: Das große Finale“ (18. September)

Verabschieden Sie sich ein letztes Mal von der Familie Crawley und ihrer kleinen Armee von Bediensteten, denn der Schöpfer und Drehbuchautor Julian Fellowes beschert den Figuren seiner TV-Serie und Filmreihe einen großen Triumphzug. Es scheint, als würde Lady Mary (Michelle Dockery) zu Beginn der 1930er Jahre die Leitung von Downton Abbey übernehmen, bis ein Skandal um ihre Scheidung [dramatischer Aufschrei!] die gesamte Familie aus der High Society zu vertreiben droht. Die üblichen Verdächtigen sind wieder dabei: Hugh Bonneville, Elisabeth Perkins, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle und Joanne Froggatt. Ebenso wie einige bekannte Gesichter der Reihe – Paul Giamatti, Dominic West, Imelda Staunton – und ein paar Neuzugänge in Form von Alessandro Nivola, Joely Richardson und Simon Russell Beale. Auf Wiedersehen, Downton-Fans!

„Spinal Tap II“ (12. September)

Endlich die Fortsetzung, auf die wir seit Jahrzehnten gewartet haben. Die Gründer der „lautesten Band Englands“ haben seit Jahrzehnten nicht mehr zusammen gespielt – David St. Hubbins spielt in einer Mariachi-Band, Nigel Tufnel arbeitet in einem Käseladen, Derek Smalls verkauft Kryptowährungen –, aber als einige erfolgreiche Manager ihnen vorschlagen, dass eine Reunion-Tour lukrativ sein könnte, kommt The Tap wieder zusammen. Und glücklicherweise ist Marty „Enough of My Yappin’” DiBergi dabei, um das Trio noch einmal in seiner ganzen Pracht einzufangen. Vielen Dank dafür, Michael McKean, Christopher Guest, Harry Shearer und Rob Reiner. Unsere Vorfreude ist derzeit auf dem Höhepunkt.

„A Big Bold Beautiful Journey” (02. Oktober)

Liebe Fans des Videokünstlers und Filmemachers Kogonada (Columbus, After Yang), aufgepasst: In seinem neuesten Werk spielen Margot Robbie und Colin Farrell zwei Fremde, die dank eines magischen GPS-Systems gemeinsam eine [überprüft Notizen] große, kühne, schöne Reise antreten. Ehrlich gesagt, hatten Sie uns schon mit „Koganadas neuem Film” überzeugt. Sehen Sie sich diese Nebenbesetzung an: Phoebe Waller-Bridge, Jodie Turner-Smith, Lily Rabe, Hamish Linklater, Jacqueline Novak, Billy Magnusson, Sarah Gadon.

„HIM – Der Größte aller Zeiten“ (27. November)

Der aufstrebende Footballspieler Cameron Cade (Tyriq Withers aus „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“) möchte nichts lieber, als Starting Quarterback seines Lieblings-NFL-Teams, der San Antonio Saviors, zu werden. Als er eine Einladung erhält, mit dem langjährigen QB der Saviors, Isaiah White (Marlon Wayans), in dessen persönlicher Anlage zu trainieren, ergreift Cade diese Chance sofort – das ist der Moment, von dem er immer geträumt hat. Als der junge Spieler jedoch mit einem eher ungewöhnlichen Trainingsprogramm beginnt, hat er das Gefühl, dass hinter den Kulissen etwas anderes vor sich geht. Justin Tipping führt Regie bei dem neuesten Horrorfilm aus Jordan Peeles Produktionsfirma Monkeypaw, und man spürt die Handschrift des Schöpfers von „Get Out“ in dem Trailer .

„The Lost Bus“ (3. Oktober)

Matthew McConaughey und America Ferrera spielen die Hauptrollen in diesem Drama, das sich um das Camp Fire von 2018 in den ländlichen Wäldern Nordkaliforniens dreht, das fast 154.000 Acres Land in eine Brandwüste verwandelte und bis heute das tödlichste Feuer in der Geschichte des Bundesstaates ist. McConaughey ist ein Schulbusfahrer, der Dutzende von Kindern, die in der Gefahrenzone gefangen sind, in Sicherheit bringt; Ferrera ist die Lehrerin, die dabei hilft. Auf dem Papier klingt das wie ein weiterer Katastrophenfilm, der auf einer wahren Begebenheit basiert, aber die Tatsache, dass der Filmemacher Paul Greengrass (Bloody Sunday, United 93) die Regie übernimmt, lässt einen hyperintensiven, realistischen Ansatz für dieses reale Feuer vermuten.

„Eleanor the Great“ (26. September in den USA)

Scarlett Johansson erweitert ihren Lebenslauf um den Titel „Regisseurin“ mit dieser Geschichte über eine generationsübergreifende Freundschaft zwischen einer älteren Frau (June Squibb), die um den kürzlichen Tod einer alten Freundin trauert, und einer 19-jährigen Studentin (Erin Kellyman) in New York City. Dann erzählt die ältere Dame ihrer jüngeren Begleiterin eine kleine Notlüge, die bald zu einer Mediengeschichte wird, und nun ja, Sie können sich vorstellen, in welche missliche Lage unsere Heldin gerät. Es ist die Art von bescheidenem, charakterorientiertem Drama, auf das sich Johansson zu Beginn ihrer Schauspielkarriere spezialisiert hat. Chiwetel Ejiofor und Jessica Hecht spielen die Hauptrollen.

„One Battle After Another” (25. September)

Nachdem er „Inherent Vice“ erfolgreich auf die Leinwand gebracht hat, widmet sich Paul Thomas Anderson einem weiteren Roman von Thomas Pynchon: „Vineland“, der von einem ehemaligen Revolutionär der 1960er Jahre handelt, der versucht, sich in den tückischen Gewässern von Reagans Amerika zurechtzufinden. Seine freie Adaption verlegt die Handlung von Mitte der 1980er Jahre in die Gegenwart, aber die Grundgeschichte scheint dieselbe zu sein: Leonardo DiCaprio spielt den ehemaligen Hippie, der in Nordkalifornien auf der Suche nach seinem möglicherweise in Gefahr befindlichen Kind unterwegs ist. (Newcomer Chase Infiniti) sucht. Sean Penn, Teyana Taylor, Benicio Del Toro, Alana Haim, Regina Hall und Wood Harris aus „The Wire“ vervollständigen die Besetzung. Dies ist der Film, auf den wir uns in dieser Saison besonders freuen.

„Anemone“ (13. November)

Der Drehbuchautor und Regisseur Ronan Day-Lewis gibt mit diesem Familiendrama sein Spielfilmdebüt. Es handelt von einem frommen Mann (Sean Bean), der tief in den Wald vordringt, um seinen Bruder zu finden, einen ehemaligen britischen Soldaten, der vor Jahren seine Frau und sein Kind verlassen hat. Dieser Einsiedler leidet immer noch unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und zieht die Einsamkeit der Gesellschaft vor. Dennoch ist es die Mission seines Bruders, ihn zurück in die Gesellschaft zu holen und hoffentlich alte Wunden zu heilen. Die Tatsache, dass diese Einsiedlerfigur von Ronans Co-Autor und Vater Daniel Day-Lewis gespielt wird – und dass diese Rolle seine Rückkehr auf die Leinwand nach achtjähriger Abwesenheit signalisiert – ist, gelinde gesagt, ein Grund zum Feiern. Die stets großartigen Samantha Morton und Samuel Bottomsley (How to Have Sex) spielen die Nebenrollen.

„Orwell: 2+2=5“ (3. Oktober in den USA)

Raoul Peck („I Am Not Your Negro“) betrachtet George Orwells Wandlung von einem Rädchen im kolonialistischen Getriebe Großbritanniens (er diente in den 1920er Jahren bei der Polizei in Burma) zu einem politischen Kritiker, Essayisten und weltbekannten Autor von „Animal Farm“ und „1984“. Anschließend stellt der Dokumentarfilmer Verbindungen zwischen diesen beiden dystopischen Romanen, den totalitären Regimes des 20. Jahrhunderts und der Tendenz der Geschichte, sich zu wiederholen, her. Wie beispielsweise im heutigen Amerika. Man würde die Aussichten nicht als „gut“ bezeichnen.

„The Smashing Machine“ (2. Oktober)

In den Anfängen der UFC gab es niemanden, der härter war als Mark Kerr. Der ehemalige Wrestler, der zum MMA-Kämpfer wurde, war einer der ersten großen Namen in diesem Sport. Doch eine Reihe von Verletzungen und persönlichen Problemen stellten seine Karriere sowie seine Beziehung zu seiner damaligen Frau Dawn Staples vor große Herausforderungen. Jeder, der den Dokumentarfilm „The Smashing Machine“ aus dem Jahr 2002 gesehen hat, kennt die Höhen und Tiefen seiner Lebensgeschichte – und nun hat der Drehbuchautor und Regisseur Benny Safdie, bekannt als eine Hälfte des Teams, das „Good Time“ und „Uncut Gems“ produziert hat, Kerr seine eigene Biografie im Stil von „Raging Bull“ gewidmet. Und wer sonst könnte den Champion besser darstellen als Dwayne Johnson, ein Star, der sich mit den Höhen und Tiefen des Lebens innerhalb der Seile bestens auskennt? (Ja, das ist tatsächlich er unter der beeindruckenden Prothese.) Emily Blunt spielt Dawn, und der echte UFC-Kämpfer Ryan Bader spielt Kerrs Kampfkollegen und besten Freund Mark Coleman.

„After the Hunt“ (16. Oktober)

Der bemerkenswert produktive Luca Guadagnino – er hatte letztes Jahr sowohl „Challengers“ als auch „Queer“ in den Kinos – kehrt mit einem Drama zurück, das direkt aus den Schlagzeilen stammt und von einer Yale-Professorin (Julia Roberts) handelt, die sich gezwungen sieht, einen Freund und Kollegen (Andrew Garfield) gegen Vorwürfe sexueller Übergriffe zu verteidigen. Die Tatsache, dass die Anschuldigungen von ihrer Protegée (Ayo Edebiri) stammt, macht die Angelegenheit besonders kompliziert; die zusätzliche Komplikation, dass Roberts‘ Figur ebenfalls einige Leichen im Keller hat, macht die Situation nahezu unhaltbar. Das wird für viel Diskussionsstoff sorgen!

„A House of Dynamite“ (24. Oktober)

Ein neuer Thriller von Kathryn Bigelow ist immer ein Ereignis, und das neueste Werk der Regisseurin von „The Hurt Locker“ klingt nach einem echten Nervenkitzel: Irgendwo hat jemand eine Rakete auf die Vereinigten Staaten abgefeuert. Niemand weiß, woher sie kommt oder, was noch wichtiger ist, wohin sie fliegt – was bedeutet, dass ein Team aus Mitarbeitern des Weißen Hauses, Militärs und anderen hochrangigen Sicherheitsexperten herausfinden muss, wie man potenzielle Massenopfer mit wenigen Informationen und fast keiner Zeit verhindern kann, um die feindliche Waffe zu zerstören. Der Titel scheint angesichts der Beschreibung ziemlich passend zu sein. In den Hauptrollen: Rebecca Ferguson, Idris Elba, Greta Lee, Anthony Ramos, Jared Harris, Jason Clarke und Tracy Letts.

„Kiss of the Spider Woman“ (10. Oktober in den USA)

Bill Condon hat alles von der James-Whale-Biografie „Gods and Monsters“ bis zum Oscar-prämierten „Dreamgirls“ inszeniert – was ihn zum idealen Filmemacher für diese Adaption des Broadway-Musicals machen könnte, das auf Hector Babenco’s gleichnamigem Film von 1985 basiert, in dem sich ein politischer Gefangener

(Y Tu Mama Tabien/Andor-Star Diego Luna) und sein Zellengenosse (Tonatiuh) sich verlieben, nachdem sie ihre gemeinsame Begeisterung für eine Schauspielerin entdeckt haben. Die Rolle der von beiden bewunderten Schauspielerin – zuvor gespielt von Sônia Braga auf der Leinwand und Chita Rivera auf der Bühne – wird von niemand Geringerem als Jennifer Lopez übernommen.

„Tron 3: Ares” (9. Oktober)

Es scheint, als hätten sich eine Art von durch künstliche Intelligenz generierte Bösewichte ihren Weg in die „reale“ Welt gebahnt – ich setze dieses Adjektiv für Sie, Fans der Simulationstheorie, in Anführungszeichen, gern geschehen – und die einzige Hoffnung der Menschheit liegt ironischerweise in einem Softwareprogramm namens Ares, das die digitale Welt auf einer Mission auf Leben und Tod verlässt. Der neueste Teil der „Tron“-Reihe von Disney bietet etwas Altes (Jeff Bridges kehrt in seiner Rolle als Kevin Flynn zurück), etwas Neues (Darsteller wie Jodie Turner-Smith, Greta Lee, Gillian Anderson und Evan Peters), etwas Entlehntes (die aus den Schlagzeilen entnommene Prämisse der KI-Paranoia!) und etwas Bedauerliches.

„Black Phone 2“ (16. Oktober)

Erinnern Sie sich an „The Grabber“, den Serienmörder aus den 1970er Jahren aus „The Black Phone“, der Kinder entführte und wie alle Alpträume dieser Zeit über die Gefahr durch Fremde in einer Person vereint war? Nun,

der unheimliche Mann mit der weißen Teufelsmaske ist zurück in Scott Derricksons Fortsetzung seines Hits von 2021 – oder zumindest eine Version von ihm, bereit, sich über konventionelle soziale Moral und den Tod selbst hinwegzusetzen. Ethan Hawke, der den ursprünglichen Grabber spielte, ist unter den wiederkehrenden Darstellern aufgeführt, also … wer weiß? Mason Thames, der es im Original mit dem Mörder aufgenommen hat, ist ebenfalls wieder dabei, um für weitere Schreckmomente zu sorgen. Demián Bechir und Jeremy Davies spielen die Nebenrollen.

„Blue Moon“ (24. Oktober in den USA)

Der erste von zwei Richard-Linklater-Filmen, die diesen Herbst in die Kinos kommen – siehe auch: Nouvelle Vague – begleitet den Komponisten Lorenz Hart (Ethan Hawke), der nach der Broadway-Premiere von Oklahoma! eine lange, sehr betrunkene und sehr, sehr dunkle Nacht der Seele durchlebt. Dieses bahnbrechende Musical war die Idee von Harts ehemaligem Schreibpartner Richard Rodgers (Andrew Scott) … und sagen wir einfach, dass Hart den Erfolg seines Freundes ohne ihn nicht gerade mit der größten Großzügigkeit hinnimmt. Bobby Cannavale ist der Barkeeper im Sardi’s, der gleichzeitig als Harts Therapeut fungiert; Patrick Kennedy ist sein Trinkkumpel, New Yorker-Redakteur und zukünftiger Autor von Charlotte’s Web, E.B. White; Margaret Qualley ist Elizabeth Weiland, für die Hart möglicherweise romantische Gefühle hegte.

„Frankenstein” (23. Oktober)

Man könnte sagen, dass Guillermo del Toro – preisgekrönter Drehbuchautor und Regisseur, Horrorliebhaber und Meister des Makabren – während seiner produktiven Karriere in der einen oder anderen Form Mary Shelleys gotischer Interpretation des Prometheus-Mythos nachgegangen ist. Nun hat der Gentleman endlich seine eigene Interpretation dieses klassischen Märchens geschaffen, in dem es darum geht, sich auf ein Gebiet zu wagen, das niemand betreten sollte, nämlich aus den Körperteilen toter Menschen Monster zu erschaffen. Oscar Isaac spielt den guten Doktor, der für seine Wiederbelebungsexperimente bekannt ist; Jacob Elordi ist die Kreatur, die sowohl Leben als auch ein Gefühl der existenziellen Krise erhält; Mia Goth, Ralph Ineson und Christoph Waltz bringen ebenfalls ihr Talent ein. Die Tatsache, dass del Toro die Skizzen des Künstlers Bernie Wrightson von dem Monster als große Inspiration genannt hat, weckt hohe Erwartungen; dass er außerdem Elemente sowohl der Originalgeschichte als auch von The Bride of Frankenstein einfließen lassen wollte, macht uns regelrecht schwindelig. Sehen Sie sich den Film, wenn möglich, ab Oktober in einem Kino mit einer riesigen Leinwand an; am 7. November kommt er auf Netflix.

„Good Fortune“ (16. Oktober)

Der Autor, Regisseur und Hauptdarsteller Aziz Ansari hat sich ein „It’s a Wonderful Life“ für die 2020er Jahre ausgedacht, in dem ein Engel (Keanu Reeves in der Rolle, für die er geboren wurde – ein Engel!) einem Gig-Economy-Arbeiter (Ansari) ermöglicht, mit seinem Arbeitgeber, einem unglaublich reichen Angeleno (Seth Rogen), die Plätze zu tauschen. Natürlich laufen die Dinge nicht ganz wie geplant. Es stellt sich heraus, dass die wirtschaftliche Lage schwierig ist, meine Damen und Herren! Und Glück ist schwer zu finden, egal ob man ein Prinz oder ein Bettler ist!

„It Was Just an Accident“ (17. Oktober in den USA)

Die Grundprämisse von Jafar Panahis neuem Film – der verdiente Gewinner der Goldenen Palme bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes – ist einfach: Ein Mann (Ebrahim Azizi) muss seinen Familienausflug unterbrechen, als sein Auto eine Panne hat. Ein Mechaniker (Vahid Mobasseri) glaubt, in ihm den Mann zu erkennen, der ihn jahrelang im Gefängnis gequält hat. Er entführt den Reisenden und trommelt mehrere andere ehemalige Mitgefangene zusammen, um sich zu vergewissern, dass er tatsächlich der Täter ist. Der Film ist mal ein spannender Thriller, mal ein elliptischer Roadmovie und mal eine Art Backstage-Farce, in der es statt um eine Theaterproduktion um einen Rachemord geht. Einfach beeindruckend.

„The Mastermind” (16. Oktober)

Heist-Filme? Wir schätzen sie. Thriller, die in den 1970er Jahren spielen? Wir mögen sie sehr. Filme von Kelly Reichardt, der Regisseurin aus dem Pazifischen Nordwesten, deren Charakterstudien von Bohemiens, Ausgestoßenen, sozialen Außenseitern und Randständigen sie zu einer der bedeutendsten amerikanischen Filmemacherinnen der Gegenwart gemacht haben? Wir schätzen sie sehr. Ein Heist-Film unter der Regie von Reichardt mit Josh O’Connor, Alana „One Third of HAIM“ Haim, John Magaro, Bill Camp, Hope Davis und Gaby Hoffmann in den Hauptrollen? Es ist, als wären uns drei Wünsche gewährt worden, die alle auf einmal in Erfüllung gehen.

„Bugonia“ (30. Oktober)

Yorgos Lanthimos arbeitet erneut mit Emma Stone und ihrem „Kinds of Kindness“-Co-Star Jesse Plemons zusammen, um dieses englischsprachige Remake des südkoreanischen Science-Fiction-/Komödie-/Thrillers „Save the Green Planet!“ aus dem Jahr 2003 zu realisieren. Die Handlung: Plemons und Aidan Delbis sind zwei verstörte junge Männer, die Stones einflussreiche CEO entführen, weil sie überzeugt sind, dass sie eine Außerirdische ist. Wenn Sie das Original gesehen haben, wissen Sie, dass es seltsam wird. Angesichts der früheren Zusammenarbeit zwischen dem griechischen Filmemacher und dem Oscar-Preisträger gehen wir davon aus, dass es in dieser neuen Version noch seltsamer wird. (Wir hoffen nur, dass sie das Ende beibehalten.)

„Springsteen: Deliver Me From Nowhere“ (24. Oktober)

Im September 1981 beendete Bruce Springsteen die letzte Show seiner bis dahin größten Tournee und zog sich in ein kleines Haus in Colt Neck, New Jersey, zurück. Nachdem er sich einen Vierspur-Recorder gekauft hatte, begann der Boss, an einigen groben Ideen für potenzielle Songs zu tüfteln. Am Ende bestand er darauf, dass diese Demos sein nächstes Album werden sollten: das karge, düstere und reduzierte „Nebraska“. Basierend auf Warren Zanes‘ Buch über die Entstehung dieses Klassikers blickt diese Mini-Biografie von Scott Cooper (Crazy Heart, Out of the Furnace) auf einen äußerst entscheidenden Punkt in der Karriere des Rockstars zurück, mit Jeremy Allen White aus The Bear als ungepflegtem, suchendem Springsteen und Jeremy Strong als seinem Manager und Schutzengel Jon Landau.

„Hedda“ (29. Oktober)

Tessa Thompson übernimmt eine der Theaterrollen, die für praktisch jede Schauspielerin ein Meilenstein ist: Hedda Gabler, die destruktive frisch verheiratete Heldin aus Henrik Ibsens großartigem Stück. (Kommen Sie auf mich zu, Fans von „A Doll’s House“!) Regisseurin Nia DaCosta, die Thompson 2018 in ihrem Indie-Debüt „Little Woods“ inszenierte, verspricht nicht nur eine Adaption einer Tragödie, in der es um Lügen, dysfunktionale Ehen, Selbstmord, Neid und eine Reihe anderer Todsünden geht, sondern auch eine „Neuinterpretation“ des Klassikers. Persönlich hat uns „Tess spielt Hedda“ überzeugt. In weiteren Rollen sind Imogen Poots, Nina Hoss, Kathryn Hunter und Tom Bateman zu sehen.

„Nouvelle Vague“ (31. Oktober)

Wer könnte besser als Richard Linklater – produktiver Filmemacher, Querdenker, absoluter Filmfan – die Entstehung des französischen Nouvelle-Vague-Klassikers „Außer Atem“ dokumentieren? Der Regisseur von „Dazed and Confused“ würdigt Jean-Luc Godards bahnbrechendes Debüt aus dem Jahr 1960, das die Regeln des Kinos neu definierte, eine Generation von Filmfans dazu inspirierte, selbst zur Kamera zu greifen, und selbstbewusste Krimis für immer cooler als cool machte. Der Newcomer Guillaume Marbeck hat das Privileg, die ikonische dunkle Sonnenbrille zu tragen und das Wort Gottes (Godards) zu verbreiten; Aubry Dullin ist Jean-Paul Belmondo; Zoey Deutch rockt als Jean Seberg einen blonden Pixie-Cut.

„Keeper“ (13. November)

Osgood Perkins, der derzeitige Titelverteidiger als fleißigster Mann im Horrorfilmgeschäft, bringt nur sechs Monate nach der Veröffentlichung seiner Stephen-King-Adaption „The Monkey“ einen weiteren rätselhaften, gruselig anmutenden Film heraus.

Details zum Inhalt des neuen Films werden wie Staatsgeheimnisse gehütet (angesichts der Art und Weise, wie Staatsgeheimnisse heutzutage behandelt werden, ist die Sicherheit um sie herum wahrscheinlich sogar noch besser). Aber wir wissen von Perkins selbst, dass es sich um einen „Horrorfilm für Erwachsene in einem Haus“ handelt. “ Außerdem spielt er an einem einzigen Ort, und Rossif Sutherland und Tatiana Maslany aus „Orphan Black“ spielen die genannten Erwachsenen. Dieser Teaser hinterlässt bei uns tatsächlich mehr Fragen als Antworten.

„Die, My Love“ (13. November)

Die großartige Lynne Ramsay (Ratcatcher, Morvern Callar, You Were Never Really Here) wagt sich an Ariana Harwicz‘ Roman über eine junge Mutter (Jennifer Lawrence), die langsam den Verstand verliert, nachdem sie und ihr Mann (Robert Pattinson) aufs Land gezogen sind. Es war, gelinde gesagt, einer der umstrittensten Filme, die dieses Jahr in Cannes gezeigt wurden – aber alles, was Sie über Lawrences kompromisslose Darstellung gehört haben, ist tatsächlich wahr. „Unhinged“ wird dem Film nicht annähernd gerecht.

„Predator: Badlands“ (6. November)

Wir waren bereit, die Predator-Reihe aufzugeben, bis Dan Trachtenberg 2022 „ Prey “ herausbrachte und plötzlich schien es, als gäbe es eine Welt voller Möglichkeiten in einer Serie, die sich interstellaren Jägern mit Dreadlocks und Mandibeln widmet. Daher sind wir begeistert, dass Trachtenberg auch hinter dieser Fortsetzung steht, in der einer der Alien-Killer mit einem Android (Elle Fanning) zusammenarbeitet, um auf einem fernen Planeten um ihr Leben zu kämpfen. Anscheinend ist Fannings Bot eines der Modelle von Weyland-Yutani, was bedeutet, dass die ganze „Alien vs. Predator“-Sache nun kanonisch ist und mehr als nur eine billige Franchise-Kreuztour.

„Left-Handed Girl“ (28. November)

Die taiwanesisch-amerikanische Filmemacherin Shih-Ching Tsou, langjährige Mitarbeiterin und Produzentin des Oscar-Preisträgers Sean Baker, der sich hier revanchiert, gibt mit dieser Geschichte über eine Chinesin (Janet Tsai), die mit ihren beiden Töchtern nach Taipeh auswandert, um einen Marktstand zu eröffnen, ihr Solo-Regiedebüt. Die Familie hat, gelinde gesagt, Schwierigkeiten, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen. Netflix hat diesen bescheidenen kleinen Film, der mit einem 4K-iPhone gedreht wurde, in Cannes entdeckt und setzt offensichtlich große Hoffnungen auf ihn in der Kategorie „Bester internationaler Film“. Unabhängig davon, ob er Chancen auf eine Auszeichnung hat oder nicht, sollten Sie sich diesen Film auf jeden Fall ansehen.

„Der Hochstapler – Roofman“ (27. November)

Wenn Sie ein Sträfling sind, der gerade aus dem Gefängnis geflohen ist und sich auf der Flucht vor dem Gesetz befindet, gibt es wahrscheinlich schlechtere Verstecke als ein provisorisches Loch in einer Wand in einem Toys ‘R Us-Geschäft. (Vermutlich?) Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen, und nachdem Jeffrey Manchester (Channing Tatum), ein Militärveteran, der sich mit Diebstählen in Fastfood-Restaurants über Wasser hält, aus dem Gefängnis ausbricht, bietet ihm die Spielzeugkette einen sicheren Ort, um sich zu verstecken. Derek Cianfrance (The Place Beyond the Pines) führt Regie bei dieser wirklich verrückten wahren Kriminalgeschichte; Kirsten Dunst spielt eine Angestellte, die sich in Manchester verliebt; und LaKeith Stanfield, Peter Dinklage, Uzo Aduba und Ben Mendelsohn vervollständigen die Besetzung.

„The Running Man“ (13. November)

Wer könnte uns einen „Running Man“ für das 21. Jahrhundert besser präsentieren als Edgar Wright, ein Filmemacher mit einem wunderbar schrägen Sinn für Humor und einem Händchen dafür, abgedroschene Genremotive aufzufrischen? Die eigentliche Frage ist, ob diese Geschichte von Stephen King – pardon, „Richard Bachman“ – aus den 1980er Jahren über eine Spielshow, in der die Kandidaten zum Vergnügen gejagt werden, in der heutigen Zeit noch als auch nur ansatzweise satirisch empfunden wird. (Die Vorlage spielt allerdings im „futuristischen“ Jahr 2025, also …) Glen Powell ist der Mann auf der Flucht, der hofft, Geldpreise zu gewinnen und den Jägern zu entkommen, die ihn töten wollen. Josh Brolin ist der Moderator, der dafür sorgt, dass die Übertragung dieses Spektakels auf Leben und Tod ein Quotenhit wird. Michael Cera, William H. Macy, Katy O’Brian, Sean Hayes und Lee Pace bieten entweder ihre Unterstützung an, treten gegen Powell an oder versuchen, ihn zu ermorden. Nach einer kurzen Unterbrechung durch unseren Sponsor erfahren Sie, ob unser Mann Millionär oder erledigt ist.

„Train Dreams“ (21. November)

Clint Bentley (Jockey) adaptiert Denis Johnsons Novelle über das Leben und die Zeit eines Holzfällers namens Robert Granier (Joel Edgerton), der seinen Beruf in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausübt. Als einer der einhellig besten Filme des diesjährigen Sundance-Festivals erinnert diese meditative Charakterstudie mit ihren lang anhaltenden Naturaufnahmen und philosophischen Erzählungen an die frühen Werke von Terrence Malick. Granier erlebt die besten und schlimmsten Seiten der Wachstumsschmerzen dieser Nation, verliebt sich in die einfallsreiche Frau Gladys (Felicity Jones) und erlebt eine große Tragödie. (Bonus: Sie erleben auch William H. Macy in einer Rolle, die an Walter Brennan erinnert, als verrückter alter Kauz!) Aber der Film dreht sich wirklich um Edgerton, der die beste Leistung seiner Karriere zeigt, indem er einen stoischen, hartgesottenen Mann spielt, der dabei half, das moderne Amerika von Grund auf aufzubauen.

„Wicked: Teil 2“ (19. November)

Und nun zum Abschluss von Jon M. Chus zweiteiliger Adaption des Broadway-Musical-Blockbusters, der uns zurückversetzt in die Zeit, als die gute Hexe Glinda (Ariana Grande) und die böse Hexe Elphaba (Cynthia Erivo) aus „Der Zauberer von Oz“ zu besten Freundinnen wurden. Fans des Stücks wissen, wie es endet, aber alle anderen, die diese tragische und melodiöse Geschichte noch nicht kennen, sollten sich auf etwas gefasst machen. Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Bowen Yang, Jonathan Bailey und die meisten Darsteller aus Teil 1 sind wieder mit von der Partie.

„Eternity“ (26. November in den USA)

Das Eheversprechen lautete „Bis dass der Tod uns scheidet“ – aber das hält Larry (Miles Teller) und Joan (Elizabeth Olsen) nicht davon ab, sich im Jenseits wiederzusehen, nachdem beide innerhalb weniger Wochen nacheinander verstorben sind. Da sie in der physischen Welt jahrzehntelang glücklich verlobt waren, geht man davon aus, dass sie nun auch im Jenseits die Ewigkeit – siehe Titel! – gemeinsam verbringen werden. Nur gibt es da eine interessante Wendung: Bevor Joan mit Larry verheiratet war, war sie die Frau eines Soldaten namens Luke (Callum Turner), der im Koreakrieg getötet wurde. Und jetzt, da sie ebenfalls verstorben ist, sollten sie dann nicht stattdessen posthum für alle Zeit vereint sein? Wir haben hier eine gute, altmodische, existenzielle A24-Fantasy-Rom-Com! Die stets überzeugenden Da’Vine Joy Randolph und John Early spielen die Hauptrollen.

„The Secret Agent” (26. November)

Kleber Mendonça Filhos Porträt eines Flüchtigen (Wagner Moura aus „Narcos“, der in Cannes den Preis als bester Schauspieler gewann) spielt im Brasilien des Jahres 1977 – „einer Zeit großer Unruhen“ – und scheint den Zuschauer auf einen paranoiden Politthriller vorzubereiten. Bald jedoch nimmt der Film eine realistische Herangehensweise an, die alles von ausgefallenen Horrorfilm-Sketchen bis hin zu Oden an alte Kinos einbezieht. Man merkt, dass es sich um denselben Filmemacher handelt, der das pointierte, charakterorientierte Drama „Aquarius“ (2016) gedreht und bei dem modernen Exploitation-Film „Bacurau“ (2019) mitgewirkt hat, sowie um den Autor der elegischen Liebeserklärung an das brasilianische Kino „Pictures of Ghosts“ (2023). Dennoch wirken der Umfang und der Ehrgeiz dieses ausgedehnten Historienfilms für ihn neu

„Zoomania 2“ (26. November)

Es gab nie Zweifel daran, dass Disney eine Fortsetzung des super beliebten Animationshits von 2016 machen würde, in dem zwei Polizisten – ein Hase und ein Fuchs – in einer Welt anthropomorpher Tiere Verbrechen aufklären. Die einzige Frage, die wir haben, ist: Warum hat das so lange gedauert? Ginnifer Goodwin und Jason Bateman sprechen erneut Judy Hopps und Nick Wilde, die besten Polizisten von Zootopia, die versuchen, ein gerissenes Reptil namens Gary DeSnake (gespielt von Ke Huy Quan) zu fangen. Idris Elba, Shakira, Quinta Brunson, Jenny Slate, Tommy Chong, Jean Reno und Fortune Feimster leihen den Figuren ebenfalls ihre Stimmen.

„Sentimental Value“ (4. Dezember)

Erneut arbeitet er mit seinem langjährigen Co-Autor Eskil Vogt und seiner „The Worst Person in the Week“-Darstellerin Renate Reinsve zusammen. konstruiert der norwegische Filmemacher Joachim Trier sorgfältig eine Moralgeschichte um einen einst prominenten Filmregisseur (Stellan Skarsgård), der mit einem neuen Projekt ein Comeback anstrebt. Er bietet die Rolle, die auf seiner Tochter basiert, seiner tatsächlichen Tochter an, einer ängstlichen Theaterdarstellerin (Reinsve), die einen Groll gegen ihren Vater hegt. Dann beschließt er, stattdessen eine amerikanische Filmstar (Elle Fanning) zu casten und das Ganze in ihrem tatsächlichen Familienhaus zu drehen. Es gibt einen Grund, warum dieser Film in diesem Jahr den Grand Prix in Cannes gewonnen hat – es ist die Mischung aus Ironie, Komik und wohlverdientem Pathos, die viele von uns überhaupt erst in Triers Werk verliebt hat.

„Jay Kelly” (5. Dezember)

George Clooney spielt einen weltberühmten Filmstar auf Pressetour, der abwechselnd die Medien bezaubert und über sein Leben und die Welt um ihn herum nachdenkt. Ja, wir sind uns einig, dass dies eine gewagte Darstellung ist. Die Tatsache, dass Drehbuchautor und Regisseur Noah Baumbach dieses Porträt eines Filmkünstlers als älteren, nachdenklichen Mann entwirft, gibt uns Hoffnung. Und in der Branche wird bereits viel darüber gesprochen, dass Adam Sandler, der den Manager des Stars spielt, dank dieser Rolle endlich eine Oscar-Nominierung erhalten könnte – was zwar nicht wiedergutmacht, dass er für „Uncut Gems“ um eine Nominierung gebracht wurde, aber hey, wir nehmen, was wir kriegen können. Laura Dern, Greta Gerwig, Emily Mortimer, Patrick Wilson, Billy Crudup, Riley Keough, Jim Broadbent und Eve Hewson aus „Bad Sisters“ sind ebenfalls mit von der Partie. „Left-Handed Girl“

„Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery“ (12. Dezember)

Rian Johnsons herrlich alberne Detektivserie geht in die dritte Runde, in der Daniel Craigs Detektiv Benoit Blanc in einen weiteren Fall mit vielen Verdächtigen und einer verdächtig hohen Zahl von Leichen verwickelt wird. Die Handlung selbst ist ein Rätsel, aber wir wissen, dass Johnson wieder mal ein Who’s Who für seinen Krimi zusammengestellt hat: Andrew Scott, Glenn Close, Kerry Washington, Josh Brolin, Jeremy Renner, Cailee Spaeny, Josh O’Connor, Mila Kunis und Thomas Haden Church, um nur einige zu nennen.

„Avatar: Fire and Ash“ (17. Dezember)

James Cameron hat diesen dritten Avatar-Film gleichzeitig mit dem zweiten gedreht, Avatar: The Way of Water aus dem Jahr 2022 – und der Titel dieses neuen Films klingt viel bedrohlicher und apokalyptischer als der seines Vorgängers. Die üblichen Verdächtigen (Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang) sind auch wieder mit von der Partie und setzen die Saga der Na’vi fort. Rechnet damit, dass auch dieser Film wieder eine Million Dollar einspielen wird.

„Is This Thing On?“ (19. Dezember in den USA)

Wie viele Schauspieler-Regisseure braucht es, um einen Film über gescheiterte Ehen, Midlife-Crisis und die New Yorker Stand-up-Comedy-Szene zu drehen? (Ich weiß es nicht, wie viele Schauspieler-Regisseure braucht es, um einen Film über gescheiterte Ehen, Midlife-Crisis und die New Yorker Stand-up-Comedy-Szene zu drehen?!) Die Pointe: nur einen, wenn diese Person Bradley Cooper ist. Der Multitalent hinter „Maestro“ hat sich die Geschichte eines Mannes in den Fünfzigern (Will Arnett, der zusammen mit Cooper und Mark Chappell das Drehbuch geschrieben hat) vorgenommen, der Erlösung von seinem sogenannten Leben findet, indem er Fremde über sein Leid zum Lachen bringt. Laura Dern spielt seine Frau, die selbst durch schwierige Zeiten geht. Außerdem dabei: Sean Hayes, Amy Sedaris, Andra Day, Ciarán Hinds und Peyton Manning, der, wie man uns sagt, mal eine große Nummer in der Welt des Sports war?

Filmvorschau auf 2026

Auch 2026 kommen einige bemerkenswerte Filme ins Kino – dazu gehören die folgenden:

„Ella McCay” (8. Januar 2026)

Der Autor, Regisseur, Produzent und Meister der modernen Dramedy James L. Brooks (Broadcast News, Die Simpsons, The Mary Tyler Moore Show, Zeit der Zärtlichkeit – müssen wir noch mehr aufzählen?) kehrt mit dieser Geschichte über die Anwältin Ella McCay (Emma Mackey aus Sex Education) zurück, die zur Gouverneurin ihres Heimatstaates gewählt wurde. Aber hey, nur weil du beruflich ganz oben angekommen bist, heißt das noch lange nicht, dass im Umgang mit deiner Familie alles in Ordnung ist, oder? Vor allem, wenn dein nichtsnutziger Vater (Woody Harrelson) wieder in dein Leben tritt. Die Besetzung ist echt krass: Jamie Lee Curtis, Ayo Edebiri, Jack Lowden aus „Slow Horses“, Kumail Nanjiani, Albert Brooks, Rebecca Hall, Julie „I Voice Marge“ Kavner.

„Hamnet“ (15. Januar 2026)

Die Leute sind schon total begeistert von dieser Verfilmung des Romans von Maggie O’Farrell, der sich mit dem Tod von William Shakespeares Sohn Hamnet beschäftigt und wie sein früher Tod seine Eltern in eine schwindelerregende Spirale der Trauer stürzte. Besonders hervorgehoben wird Jessie Buckleys Darstellung der Mutter des Jungen und Ehefrau des Dichters, Agnes Shakespeare. Es ist zu erwarten, dass diese Leistung im Laufe der Preisverleihungssaison noch vielfach diskutiert werden wird. Aber auch Paul Mescals Darstellung des trauernden William Shakespeare und die Regie von Chloé Zhao (The Rider, Nomadland) werden wahrscheinlich für Gesprächsstoff sorgen, und was Dramen angeht, die einen zu Tränen rühren und emotional erschüttern, ist dieser Film vielleicht unübertroffen. Emily Watson, Joe Alwyn und David Wilmot sind ebenfalls auf der Bühne zu sehen.

„The Housemaid” (22. Januar)

Sydney Sweeney und Amanda Seyfried spielen die Hauptrollen in einer Verfilmung von Frieda McFaddens Roman aus dem Jahr 2022 über eine junge Frau in Schwierigkeiten, die verzweifelt nach einem festen Einkommen sucht und eine Stelle als Hausmädchen bei einer reichen Frau und ihrer Familie in Westchester, New York, annimmt. Alles scheint super zu laufen, bis die Neuankömmling im Haushalt anfängt zu ahnen, dass hinter jedem glücklichen Lächeln ein paar ziemlich dunkle Geheimnisse stecken. Paul Feig führt Regie bei diesem Thriller – und wir gehen davon aus, dass wir eher den Feig aus „A Simple Favor“ zu sehen bekommen als den Feig, der uns beispielsweise „Spy“ und „Bridesmaids“ beschert hat.

„Marty Supreme“ (26. Februar 2026)

Viele Leute haben sich gefragt, was es mit Timothée Chalamets schlankem, gepflegtem Schnurrbart auf sich hat, den er während der Pressetouren für „A Complete Unknown“ trug. Nein, er dreht nach dem Bob-Dylan-Film keine Biografie über John Waters. Er hat ihn für dieses Historiendrama von Josh Safdie (Uncut Gems, Good Time) wachsen lassen, das von einem Tischtennis-Champion handelt, der lose auf dem echten Tischtennis-Ass Marty Reisman basiert. Es ist sowohl ein Sportdrama als auch die Antwort auf die zukünftige Quizfrage: „In welchem Film spielen Chalamet, Gwyneth Paltrow, Penn Jillette, Tyler the Creator und Abel Ferrara mit?“ Frohe Weihnachten!