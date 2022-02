Toten Hosen: Neue Single „Scheiss Wessis“

Lange mussten Fans auf diese Nachricht warten, jetzt gibt es Neuigkeiten. Die Toten Hosen kündigen eine neue Single an: Der Track mit dem Titel „SCHEISS WESSIS“ soll im März veröffentlicht werden. Über den Inhalt des Lieds mit dem provokanten Titel ist noch nichts bekannt.

Die Single soll als 7-Zoll-Vinyl veröffentlicht werden und ist auf 4000 Exemplare limitiert. Zudem soll sie als Download und Stream erscheinen. Am 10. Juni startet auch die „Alles aus Liebe – 40 Jahre Die Toten Hosen“-Jubiläums-Tournee. Im Rahmen der Tour werden die Toten Hosen insgesamt 18 Konzerte in 17 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen. Wer die Toten Hosen live erleben möchte, sollte schnell sein, denn mehrere Konzerte sind bereits ausverkauft. Tickets gibt es hier.

„SCHEISS WESSIS“ erscheint am 25, März. Zuletzt wurde von den Toten Hosen das Album „Learning English Lesson Three: Mersey Beat!“ herausgebracht. Es enthält ausschließlich Coverversionen aus der Liverpooler Musikszene der frühen 1960er-Jahre im Stile des Mersey Sound.

ALLES AUS LIEBE – 40 JAHRE DIE TOTEN HOSEN

10.06.22 Köln – RheinEnergieSTADION – Ausverkauft

15.06.22 Rostock – IGA Park

18.06.22 München – Olympiastadion

24.06.22 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – Ausverkauft

25.06.22 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – Ausverkauft

30.06.22 Kassel – Auestadion

02.07.22 Wien – Krieau Open Air

09.07.22 Großpösna – Störmthaler See (bei Leipzig)

14.07.22 Hamburg – Open Air am Volkspark

16.07.22 Stuttgart – Cannstatter Wasen – Ausverkauft

17.07.22 Zürich – Letzigrund Stadion

20.07.22 Locarno – Moon&Stars

23.07.22 Freiburg – Messeplatz

24.07.22 Mannheim – Maimarktgelände

20.08.22 Berlin – Flughafen Tempelhof

27.08.22 Bremen – Bürgerweide – Ausverkauft

03.09.22 Konstanz – Bodensee Stadion

10.09.22 Minden – Weserufer Kanzlers Weide – Ausverkauft