„The Bear“ bereitet sich im Trailer zur letzten Staffel auf den finalen Service vor

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Für „The Bear“ ist es Zeit, die Lichter auszumachen.

Im neuen Trailer zur fünften und letzten Staffel rauft sich die zerrupfte Chicagoer Küchencrew zusammen – unmittelbar nachdem Küchenchef Carmy (Jeremy Allen White) seine Schürze an den Nagel gehängt und der Gastronomie den Rücken gekehrt hat.

Doch das ist noch das kleinste ihrer Probleme. Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) und Sugar (Abby Elliott) müssen sich gegen den drohenden Verkauf des Gebäudes, sintflutartige Überschwemmungen, unterbrochene Lieferketten, Lebensmittelengpässe und chronische Geldnot behaupten.

Kampf um den Michelin-Stern

Die letzte verbliebene Hoffnung – wie schon in den vergangenen vier Staffeln – ist die Frage, ob es ihnen gelingt, einen heruntergekommenen Familien-Sandwichladen in ein Feinschmeckerrestaurant zu verwandeln, das einen Michelin-Stern verdient.

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Die neue und letzte Staffel von „The Bear“ feiert am 25. Juni Premiere, alle acht Episoden stehen auf Hulu und FX zum Streamen bereit.

Im vergangenen Monat hatte die Serie bekanntgegeben, dass die fünfte Staffel die letzte sein werde. „Am Ende erkennen sie, dass das, was ein Restaurant ‚perfekt‘ macht, vielleicht nicht das Essen ist, sondern die Menschen“, hieß es in einem Tagline dazu.

Am Ende der vierten Staffel hatte Chefkoch Carmy (Jeremy Allen White) das Restaurant hingeschmissen und es in den Händen seiner Crew gelassen. Die neue Staffel setzt unmittelbar danach an. „Die fünfte und letzte Staffel von ‚The Bear‘ beginnt am Morgen nach dem Moment, in dem Sydney (Ayo Edebiri), Richie und Natalie ‚Sugar‘ (Abby Elliott) erfahren, dass Carmy der Gastronomie den Rücken gekehrt und ihnen das Restaurant überlassen hat“, heißt es in der offiziellen Beschreibung. „Mit keinem Geld, der Drohung eines Verkaufs und einem heftigen Sturm im Weg müssen die neuen Partner zusammenhalten und gemeinsam mit dem Rest des Teams einen letzten Service meistern – in der Hoffnung, endlich einen Michelin-Stern zu erringen. Dabei lernen sie, dass das, was ein Restaurant ‚perfekt‘ macht, vielleicht gar nicht das Essen ist, sondern die Menschen.“