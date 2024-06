Vor 25 Jahren, am 24. Mai 1999, veröffentlichten Travis ihr zweites Studioalbum „The Man Who“. Im März kündigte die Band ein neues Album mit dem Titel „L.A. Times“ an. An ihr Erfolgsalbum „The Man Who“ gedenkt die Band nun mit zwei Jubiläumsversionen, die noch dieses Jahr erhältlich sein sollen.

Hier in „The Man Who“ reinhören

Das Album mit Tracks wie „Writing To Reach You“, „Driftwood“, „Turn“ und der Hitsingle „Why Does It Always Rain On Me?“, führte Travis 1999 zu großem Erfolg. Etwa 3,1 Millionen verkaufte Einheiten spielte die Platte der schottischen Band ein. 25 Jahre später sollen die 10 Songs am 28. Mai als CD sowie in digitalen Formaten und am 18. Oktober schließlich als LP erscheinen.

Titelliste der CD:

Writing To Reach You The Fear As You Are Driftwood The Last Laugh Of The Laughter Turn Why Does It Always Rain On Me? Luv She’s So Strange Slide Show / Blue Flashing Light

Titelliste der LP: