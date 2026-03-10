Die 100 besten Hiphop-Songs aller Zeiten

Die Prince-Titelgeschichte zu „Welcome 2 America“: Prophet im eigenen Land

ROLLING STONE hat 33 Künstler und Experten befragt – von Rick Rubin bis Big Boi, von Mike D bis Chuck D – um für ihre Lieblings-Hip-Hop-Songs zu stimmen.

100 L'Trimm – „Cars With the Boom"

Der erste„ Miami Bass“-Hit kam von Lady Tigra und Bunny D, Teenagern mit starker Persönlichkeit, die sich als Tänzer in einer lokalen TV-Show trafen und Reim-Duelle mit Jungs in der Schulcafeteria hatten. „Als ich ,Grab it like you want it’ sang, wusste ich nicht, worüber ich redete”, erinnerte sich Tigra. „Wir waren Jungfrauen!”

99 Lil Jon and the East Side Boyz feat. Ying Yang Twins – „Get Low"

„Get Low” war der Nummer-Zwei-Hit, der den Höhepunkt der hochenergetischen, alkoholhaltigen, schreienden Bewegung namens „Crunk” repräsentierte. Ying Yang Twins brachten den Hook „to the windows, to the walls” (ursprünglich ein Gesang einer schwarzen Studentenverbindung), und Produzent Lil Jon machte daraus übertriebene Party-Musik.

98 M.I.A. – „Paper Planes"

Maya Arulpragasam war eine global vernetzte Radikale, die zu einer der innovativsten Künstlerinnen des Hiphop wurde. „Paper Planes” war ein Clash-Sampling-Angriff auf einwanderungsängstliche Westler, komplettiert mit Schießgeräuschen. 2008 wurde es zu einem der unwahrscheinlichsten Top-10-Hits überhaupt. „Es ist mein Underdog-Song”, sagte sie, „aber er ist zu dem größten Song geworden.”

97 Jay Z und Alicia Keys – „Empire State of Mind"

Diese überragende New York-Hymne begann als Demo von Angela Hunte, die im gleichen Brooklyn-Gebäude wie Jay Z aufwuchs, und Jane’t Sewell-Ulepic. Mit dem Gesang von Keys erlangte der Song eine engelsgleiche Kraft. „Auch inmitten all dieser Dunkelheit und Verzweiflung gibt es diese unterliegende Möglichkeit, dass du es vielleicht schaffen könntest”, sagte Keys. „Darum geht es in dem Song.”

96 Brand Nubian – „Slow Down"

Eine afrozentrische Gruppe, die darüber rappte, keine Crackabhängigen zu daten, waren keine selbstverständlichen Stars. Aber Brand Nubian waren so gut, dass es wie eine Selbstverständlichkeit schien. Produzent Sadat X konnte den Refrain „what I am” aus Edie Brickells Hit von 1988 nicht in einen Ohio Players-Drum-Break einfügen, also holte er einen Sänger, um ihn zu singen, was niemandem auffiel.

95 Bone Thugs-N-Harmony – „Tha Crossroads"

Eine der kraftvollsten Trauer-Hymnen des Hiphop brachte den Midwest-Hiphop auf die Landkarte. Zur damaligen Zeit hatte Bone Thugs mehrere geliebte Menschen verloren, darunter Eazy E, der sie 1993 unter Vertrag genommen hatte. „Bis heute, wenn wir es aufführen”, sagte Krayzie Bone, „werden etwa 20 Leute im Publikum weinen.”

94 Missy 'Misdemeanor' Elliott – „The Rain (Supa Dupa Fly)"

Nach Jahren im Schatten der Industrie als Produzentin-Songwriterin-Gast trat Elliott als einzigartige Figur im Hip-Hop mit „The Rain” hervor. Timbalands Stop-Motion-Digital-Syncopation und ihre ausgelassenen stimmlichen Akrobatiken verliehen dem Song einen verspielt futuristischen Anstrich, den Hype Williams’ bahnbrechendes Video noch verstärkte.

93 Souls of Mischief – „93 'til Infinity"

Der einzige Hit des Oakland-Kollektivs war eine mitreißende Explosion jugendlichen Talents. Über aufgedrehtem Saxophon und Marimba tauschten A-Plus, Tajai, Opio und Phesto umwerfende, wortverschüttende Szenen mit unglaublicher Begeisterung aus. „Jetzt gibt es jüngere Generationen, die 1993 geboren wurden”, sagte Phesto. „Sie sagen, ‘93 ’til infinity’. Es bedeutet so viele verschiedene Dinge für so viele verschiedene Menschen.”

92 B.G. feat. Big Tymers and Hot Boys – „Bling Bling"

„Es gibt keine Möglichkeit, dass wir dieses Album verkaufen, weil alle Songs so street sind”, sagte Cash Money-Produzent Mannie Fresh über das vierte Album des Rappers B.G. „Wie bringen wir ihn zu jedem?” Die Antwort war „Bling Bling”, das einen mit Diamanten besetzten Slangbegriff an ein synthetisches Hüpfen band und es in das Wörterbuch von Merriam-Webster brachte.

91 Rick Ross feat. Styles P – „B.M.F. (Blowin' Money Fast)"

Der jugendliche Produzent Lex Luger entwickelte in einer Woche mehr als 200 Beats, von denen einer zum Hintergrund für Ross‘ High-Definition-Hustler-Fantasie „B.M.F.” wurde. Ross vergleicht sich mit Drogenbossen wie Chicagos Larry Hoover und Detroits Big Meech, der später den Song „eine unbezahlbare Art der Anerkennung und Ehrerbietung für mich und die B.M.F.-Familie” nannte.