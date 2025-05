Xatar laut Medienberichten gestorben: Fragen zur Todesursache

Laut übereinstimmenden Medienberichten ist der deutsche Rapper Xatar im Alter von 43 Jahren gestorben. Die Nachricht wurde am Freitag, dem 9. Mai 2025, zunächst von Personen aus dem Umfeld des Musikers in Umlauf gebracht und später vom Hip-Hop-Journalisten Rooz sowie Rapper Fler bestätigt. Nun stellen sich Fans natürlich die Frage nach der Todesursache.

Ein offizielles Statement zum Tod steht bislang aus – deswegen ist auch die Todesursache bislang Spekulationssache. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt jedoch, dass Xatar (der mit bürgerlichem Namen Giwar Hajabi hieß) in den letzten Jahren gesundheitliche Probleme hatte.

Xatar: Gesundheitliche Probleme

Im Oktober 2021 wurde ein gesundheitlicher Zusammenbruch bekannt. Damals wurde berichtet, dass Xatar zunächst dachte, eine Zahnfleischentzündung zu haben. Dies habe sich jedoch als ernsthafter Zustand herausgestellt. Er erklärte, dass sein Körper einen kompletten „Reset“ vollzogen habe. Damals betonte Xatar, dass die Ärzte ihm das Leben gerettet hätten. In einem Instagram-Posting hatte der Musiker erklärt, künftig einen Tag pro Woche Ruhepause machen zu wollen.

Massiver Gewichtsverlust

Im selben Jahr erklärte Xatar in einem Interview, 50 Kilogramm abgenommen zu haben. „Ich habe sehr viel zugenommen die letzten Jahre und das ging so weit, dass es mir nicht mehr so gut ging. Ich war bei 150 Kilo und ich hab einen Arzt, der auch ein guter Freund von mir ist, und der meinte: ‚Bei der Arbeit, bei dem Traffic, den du hast, führt das auf jeden Fall zum Herzinfarkt – geh davon aus.‘ Und das war so ein bisschen ein Zeichen für mich, es hat Klick gemacht im Gehirn“, so der Musiker in einem Interview mit „You.fm“ (transkribiert von Watson.de).

Ob es einen Zusammenhang zwischen den bekannten gesundheitlichen Vorbelastungen und seinem Tod gibt, bleibt abzuwarten.