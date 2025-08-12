So viele Milliarden hat Trump seit seiner Präsidentschaft kassiert

Schon bevor Donald Trump offiziell seine zweite Amtszeit antrat, begannen die Familienunternehmen, das Präsidentenamt bis auf den letzten Cent auszuschöpfen. Nun hat eine neue Analyse des „New Yorker“ eine mögliche Zahl genannt, wie viel Trumps Krypto-Geschäfte, Immobilien-Deals, Lizenzvereinbarungen und andere Betrugsmaschen der ersten Familie Amerikas während Trumps politischer Laufbahn eingebracht haben. Erstaunliche 3,4 Milliarden US-Dollar.

Gewinne aus Krypto, Immobilien und Mar-a-Lago

Die Summe ist eine Schätzung. Weil die Trump Organization und ihre verschiedenen Tochterfirmen und Beteiligungen – die größtenteils von den erwachsenen Kindern des Präsidenten kontrolliert werden – ihre Finanzen nicht vollständig offengelegt haben.

Der „New Yorker“ schätzte, dass die verschiedenen Kryptowährungsprojekte des Präsidenten mindestens 2,37 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet haben. Dass die Finanzinvestitionen unter Leitung von Donald Jr. und Eric Trump 339,6 Millionen US-Dollar einbrachten. Und dass Trumps Flaggschiff-Resort Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, 125 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Gewinnen verzeichnete.

Rechnet man 127,7 Millionen US-Dollar aus Anwaltsgebühren und Merchandise-Verkäufen sowie ein Medienimperium im geschätzten Wert von 116 Millionen US-Dollar hinzu, wird deutlich, dass die Trumps auf dem Rücken des öffentlichen Amtes ihres Patriarchen ein Firmenimperium aufgebaut haben.

Staatsreisen als Geschäftschance

Erst letzten Monat nutzte der Präsident eine Staatsreise nach Schottland – für die Millionen an Steuergeldern für Reisen und Sicherheit ausgegeben wurden –, um einen neuen Trump-Golfplatz nahe Aberdeen einzuweihen. Auf derselben Reise empfing Trump den britischen Premierminister Keir Starmer in seinem privaten Turnberry-Golfclub. Der, wie schon während Trumps erster Amtszeit, wahrscheinlich vom Einsatz als Veranstaltungsort profitieren wird. In derselben Woche wurde berichtet, dass Trump privat darüber gesprochen habe, den G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in seinem Doral-Golfclub auszurichten.

Wie bereits zuvor von ROLLING STONE berichtet, soll der Präsident gegenüber seinem engsten Kreis geäußert haben, es sei „dumm“ gewesen, im ersten Amtszeitraum so viel Geld liegen zu lassen. Und dass er plane, diesen Fehler in der zweiten Amtszeit zu korrigieren.

Familien-Geschäfte als Schlupfloch

Dass die weltweit Schlagzeilen machenden Geschäftstransaktionen der Familie von Trumps Kindern koordiniert werden, ist ein praktisches Schlupfloch. Eines, das es dem Präsidenten ermöglicht, viele der Offenlegungs- und Ethikgesetze zu umgehen, die private Investitionen von Amtsträgern regulieren.

Nach Jahren, in denen er seinen politischen Gegnern – und deren Söhnen – vorwarf, den Status des Weißen Hauses zur persönlichen Bereicherung zu nutzen, betreiben die Trumps nun eine offene Form des Betrugs, wie sie in der Geschichte des Oval Office beispiellos ist. Und die Amerikaner beginnen gerade erst, das ganze Ausmaß zu sehen, wie reich das „Haus des Volkes“ den Präsidenten macht.