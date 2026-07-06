Trump erzählte in seiner Rede zum 4. Juli jede Menge wirres Zeug über Geschichte

Donald Trump hatte große Pläne für Amerikas 250. Geburtstag. Eine weitläufige Staatsschau auf der National Mall. Militärische Überflüge ohne Ende. Das gewaltigste Feuerwerk, das die Menschheit je gesehen hat. Und vor allem: eine Primetime-Rede des Präsidenten persönlich – eine, die er als „wirklich lang“ ankündigte, was wie eine direkte Kampfansage an das für Washington, D.C., am 4. Juli vorhergesagte Unwetter wirkte.

Das Wetter war tatsächlich ungemütlich. Die Hitze zwang zur Absage der Unabhängigkeitsparade, und später am Tag sorgten aufziehende Gewitter für die Evakuierung der National Mall. Es herrschte ein heilloses Chaos, doch Trump schwor, durchzuhalten. Auf Truth Social verkündete er, er werde notfalls bis 2:00 Uhr morgens warten – und dass Stürme eigentlich Glück bringen. „It’s Saturday night, LET’S HAVE SOME FUN“, schrieb er.

Im Laufe des Abends wechselte Trump vom Partymacher zum tapferen Patrioten-Krieger. Fox-News-Moderator Bret Baier erinnerte daran, dass er Trump darauf hingewiesen habe, er werde kaum noch Zuschauer haben, wenn er seine Rede in die frühen Morgenstunden verschiebe. Trump ließ sich nicht beirren: „Er sagte: ‚Das ist mir egal. Es ist America 250. Wenn sie am D-Day die Strände stürmen konnten, kann ich eine Rede halten und dieses Programm am Laufen halten.’“

D-Day als Vergleich für eine Rede

Dass Trump den D-Day bemüht, bevor er eine Rallye-Rede hält, ist natürlich absurd – und es war nicht der einzige groteske Ausflug in die Geschichte, den er sich bei dem Versuch leistete, das Semiquinquinzentennium der Nation zu begehen.

Er begann mit der Staatsgründung. Der Erste Zusatzartikel der Verfassung garantiert die Religionsfreiheit, und die Gründerväter forderten ausdrücklich die Trennung von Kirche und Staat. Trump und die Republikanische Partei propagieren jedoch seit Langem, Amerika sei in erster Linie ein christliches Land und alle anderen sollten froh sein, hier sein zu dürfen – wenn sie nicht gleich gewaltsam vertrieben werden. Trump brachte Gott am Samstag auf unbeholfene Weise in seine Version der amerikanischen Geschichte ein.

„Wie uns unsere Unabhängigkeitserklärung sagt, sind wir alle nach dem Bild eines allmächtigen Gottes geschaffen“, sagte er und fügte hinzu, ein „Kommunist würde das nie sagen, das ist sicher.“

Was die Verfassung wirklich sagt

Mit dem letzten Teil hat er zumindest insofern recht, als die Unabhängigkeitserklärung genau das nicht sagt. Am nächsten kommt sie der Aussage, dass „alle Menschen gleich geschaffen sind“ und dass sie „von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, darunter Leben, Freiheit und das Streben nach Glück.“

Sprechen wir von Freiheit: Während Trump eine Reihe amerikanischer Errungenschaften aufzählte, stolperte er über eine neue Bezeichnung für die Nation. „Sie haben wirklich die Wildnis gezähmt und die Grenze bezwungen“, rühmte er. „Und das Imperium errichtet – es heißt das Imperium der Freiheit.“

Wir feiern also alle so gerne den Jahrestag des Imperiums der Freiheit?

Der Bürgerkrieg: „ein großes Ding“

Trump bewies seine historische Kompetenz weiter, indem er feststellte, der Bürgerkrieg – insbesondere die Geschichte eines Menschen, der der Sklaverei entkam und der Unionsarmee beitrat – sei „damals eine sehr große, große Sache“ gewesen.

Damals vielleicht, aber heute offenbar nicht mehr so sehr – Trump und seine Regierung haben sich nämlich große Mühe gegeben, das Image konföderierter Anführer aufzupolieren: von der Wiederherstellung ihrer Namen auf Militärstützpunkten bis zur Pflege ihrer Denkmäler.

Trump kann nicht eloquent über Geschichte sprechen, weil sie ihn schlicht nicht interessiert. Er interessiert sich für sich selbst, und seine ausschweifende Rallye-Rede am Samstag ist bei weitem nicht der einzige Versuch, den 250. Geburtstag der Nation in eine Trump-Feier zu verwandeln. Er hält sich für Amerika und betrachtet die Bundesregierung – ihre Machtinstrumente und das Steuergeld der Bürger – als sein persönliches Eigentum. Deshalb werden er und seine Günstlinge immer reicher, während der Rest des Landes in einer Lebenshaltungskostenkrise feststeckt.

Happy Birthday, Amerika

Happy Birthday, Amerika!