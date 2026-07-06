Warum der Unabhängigkeitstag uns gehört – nicht einem einzigen Anführer

Als Einwanderer und späterer Staatsbürger haben mir mehr als 50 Vierte-Juli-Feiertage beigebracht, den Überschwang dieses Tages zu lieben – Grillpartys im Hinterhof, Tailgate-Parties und Ausflüge wie das Hinausfahren auf einem kleinen Boot, um sich Tausenden auf einem sonnenbeschienenen See anzuschließen. Paraden und Feuerwerk setzten Glanzpunkte, doch was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, war das gemeinschaftliche Feiern: Nachbarn und Fremde, die lachten, Geschichten teilten, gemeinsam aßen und den Tag miteinander begingen. Knallige Hemden und luftige Shorts in Flaggenfarben waren ein lockeres Bekenntnis zum Anlass. Aber selten fiel das Wort „Freiheit“ oder „Libertät“, geschweige denn die Unabhängigkeitserklärung. Mit der Zeit verstand ich, dass diese republikanischen Gründungsprinzipien in gelebte Rituale verwandelt worden waren, die die Gemeinschaft über gemeinsame Werte zusammenschweißten.

Es gab keine einzelne Autorität, die vorschrieb, wie der Tag zu begehen sei; jede Stadt, jede Gemeinde und jede Großstadt hatte ihre eigenen Traditionen. In den 1970er-Jahren besuchte ich als Reporter einer kleinen Zeitung in New Jersey unzählige Stadtratssitzungen, bei denen Bürgermeister und Planungsausschüsse über lokale Angelegenheiten berieten. Bei meiner Berichterstattung fiel mir die enorme lokale Vielfalt der Feierlichkeiten auf. Manche ehrten Veteranen oder lokale Helden mit förmlichen Reden; andere feierten mit Straßenfesten oder Picknicks; wieder andere stellten Jahrmärkte oder städtische Veranstaltungen in den Mittelpunkt. Wer es sich leisten konnte, organisierte Feuerwerk und Live-Musik. Jede Gemeinschaft verkörperte auf ihre eigene Weise den Charakter der amerikanischen Republik – unabhängig und doch vereint im Feiern.

So scheint es seit mindestens zwei Jahrhunderten zu sein. Der französische Amerika-Beobachter Alexis de Tocqueville hielt bei einem Vierten-Juli-Fest 1831 in Albany, New York, in seinem Notizbuch fest, wie schlicht und aufrichtig das Ereignis war, und notierte: „Keine Polizei, nirgends eine Obrigkeit.“

Trumps Inszenierung am Nationalfeiertag

In diesem Jahr scheint dieses Gefühl gemeinschaftlicher Einheit bedroht. Präsident Donald Trump prägt den nationalen Feiergeist, indem er sich selbst zur Hauptattraktion erklärt – als „größten Präsidenten der Geschichte“. Er wird auf Gedenkmünzen erscheinen, die vom Finanzministerium als Ausdruck „des beständigen Geistes unseres Landes und unserer Demokratie“ beschrieben werden. Auf der National Mall in Washington, D.C., wird es eine Feier mit Militärkapellen, Überflügen und musikalischen Darbietungen geben.

Was eine einende nationale Gedenkfeier zu diesem besonderen Meilenstein sein sollte, entwickelt sich zu parteiischem Spektakel, das die Macht und Persönlichkeit des Präsidenten feiert. Das Schauspiel blendet aus, was Amerika in diesem Vierteljahrtausend-Moment wirklich außergewöhnlich macht: Durchbrüche in der Biomedizin, die Leben retten; Fortschritte im Chip-Design und in der Vernetzung, die Arbeit und Alltag umgestalten; ein üppig finanziertes Hochschulsystem, das freies Denken fördert und globale Talente anzieht; sowie ein Ökosystem aus Risikokapital und unternehmerischer Kultur, das kühne Ideen in Produkte, Unternehmen und sogar zivile Raumfahrtprojekte verwandelt. Die Werte, die all das möglich gemacht haben, sollten im Mittelpunkt stehen – damit der gemeinschaftliche Geist, der den Tag wirklich ausmacht, nicht in den Hintergrund gedrängt wird.

Der Staatschef hat traditionell den Ton und die Botschaft zum amerikanischen Geburtstag vorgegeben. Eine Betrachtung der Vierten-Juli-Reden anderer Präsidenten zeigt ein durchgängiges Thema: den Aufruf zur nationalen Einheit. Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama unterstützten alle familienorientierten Feste, die Musik, militärische Ehrungen und Appelle an den bürgerschaftlichen Zusammenhalt verbanden. Abraham Lincoln nutzte öffentliche Rhetorik für Einheit und nationale Zweckbestimmung; Franklin D. Roosevelt verknüpfte die Feiern mit übergeordneter Politik und Moral während der Depression und des Zweiten Weltkriegs; Dwight Eisenhower betonte Veteranen, nationale Institutionen und eine zentristisch ausgerichtete Einheit; John F. Kennedy und Lyndon Johnson verbanden inspirierende Rhetorik über Bürgerpflicht mit den Themen der Bürgerrechtsbewegung.

Der Tag, an dem ich Amerikaner wurde

Der Vierte Juli, der mir besonders viel bedeutet, war der 100. Jahrestag der Freiheitsstatue im Jahr 1986. An jenem Tag wurde ich Amerikaner. Den Vorsitz hatte der damalige Präsident Ronald Reagan. Auch er war eine polarisierende Figur – seine Ablehnung von Affirmative Action, seine Bürgerrechtspolitik, sein harter Umgang mit Gewerkschaften und seine verdeckten Waffengeschäfte mit dem Iran, die zu Vorwürfen des Machtmissbrauchs führten, hatten die Nation tief gespalten.

Doch das Zeremoniell zu Ehren der Freiheitsstatue stand im Zeichen von Willkommenskultur und gemeinsamem Zweck. „Glauben Sie mir“, sagte Reagan an die Nation, „wenn es einen Eindruck gibt, den ich nach dem Privileg mitnehme, fünfeinhalb Jahre lang das Amt zu bekleiden, das Adams, Jefferson und Lincoln innehatten, dann diesen: dass die Dinge, die uns vereinen – Amerikas Vergangenheit, auf die wir so stolz sind, unsere Hoffnungen und Bestrebungen für die Zukunft der Welt und dieses vielgeliebten Landes – diese Dinge weit mehr wiegen als das Wenige, das uns trennt.“

Getreu dem Geist des Anlasses organisierte Amerika im ganzen Land Zeremonien, bei denen Tausende von Einwanderern den Eid ablegten, Amerikaner zu werden; 300 wurden nach Ellis Island gebracht, um unter den wachsamen Augen der Freiheitsstatue – selbst eine Einwanderin – die Treue zu schwören. Damit kein Bundesstaat sich von ihrem Altar ausgeschlossen fühlen sollte, schickte jeder einen Vertreter nach Ellis Island. Ich war dabei, ein Staatsbürger Indiens, der den Bundesstaat Michigan vertrat. Wir gingen durch jubelnde Menschenmassen, fünf und sechs Reihen tief, zu einem noch größeren Empfang: Großsegler, US-Fregatten und Flugzeugträger sowie Tausende kleiner Vergnügungsboote, die den Hafen füllten. Chief Justice Warren Burger nahm den Eid ab, und kaum hatten wir unser Gelöbnis beendet, brach der Hafen in Jubel, Nebelhornsignale und Feuerwerk aus.

Eine Großzügigkeit, die verblasst

Kein Auge blieb trocken. Mit Tränen in den Augen schwenkte ich die kleine amerikanische Flagge, die ich während des Treuegelöbnisses in der Hand gehalten hatte, in Richtung der riesigen Menschenarmada im Hafen – nicht nur, weil ich Amerikaner geworden war, sondern weil ich von Amerikas Fähigkeit zur Großzügigkeit überwältigt war, uns willkommen zu heißen – viele von uns aus kriegszerrissenen Ländern wie Vietnam, dem Irak und dem Iran.

Dieser Tag wirkt heute wie ein flüchtiger Traum. Amerika ist nicht mehr dasselbe; seine Großzügigkeit ist ausgefranst. Terroranschläge im In- und Ausland haben die öffentliche Haltung gegenüber Einwanderern verhärtet. Es hat nicht geholfen, dass jene, die Amerikaner wurden, geschwiegen haben oder ihre Stimme nicht laut genug erhoben haben, um den Terrorismus zu verurteilen, der aus ihren alten Heimatländern exportiert wurde. Gleichzeitig hat der kulturelle Wandel in Amerika – Debatten über Sprache, Geschichte und Denkmäler – Ressentiments hervorgebracht. Manche sehen in der Überarbeitung von Schulbüchern, dem Abriss von Statuen oder der Aufwertung anderer Sprachen eine Erosion einer gemeinsamen Identität. Wirtschaftliche Verwerfungen und politische Entfremdung haben die Spaltung in Fragen der Politik, Rasse, Kultur, Gender, Einwanderung und Ungleichheit nur verschärft – alles eng miteinander verwoben.

Trump hat versprochen, Amerika neu zu gestalten, und er demontiert systematisch bestehende Normen und Institutionen.

Zerstörung als Voraussetzung für Erneuerung

Seine Anhänger sehen seine Maßnahmen – so harsch sie auch sein mögen – als notwendige Erschütterung. Es liegt eine Versuchung darin, eine solche Disruption in mythische Begriffe zu kleiden. In der hinduistischen Mythologie wird der Kosmos von einer Dreiheit aus Göttern regiert: Shiva, dem Zerstörer; Brahma, dem Schöpfer; und Vishnu, dem Erhalter. Shiva tanzt in einem Feuerring und ebnet den Kosmos ein – mit gemeinsamem Zweck –, damit Brahma eintreten und etwas Besseres schaffen kann, das er dann Vishnu übergibt, der es in einem ausgeglichenen und harmonischen Zustand bewahrt. Um Amerika neu zu gestalten – wenn disruptiver Wandel zu konstruktiver Erneuerung führen soll –, müssen wir den gemeinschaftlichen Geist bewahren, der unseren Vierten Juli Jahr für Jahr wirklich ausmacht.

Amal Naj ist ehemaliger Reporter des „Wall Street Journal“ und Autor von „Pandastic Times“, einem allegorischen Roman über die Covid-19-Pandemie.