Trump: Einbürgerung nur nach Sichtung von Social-Media-Profil

Wenn ein neuer Vorschlag der Trump-Regierung in Kraft tritt, müssen Einwanderer, die eine Green Card oder die Staatsbürgerschaft beantragen, ihre Social-Media-Nutzernamen zusammen mit ihrem Antrag offenlegen. Das berichtete The Intercept am Sonntag.

Angesichts der jüngsten Inhaftierung von Mahmoud Khalil , einem Einwanderer und Studenten der Columbia University, der 2024 pro-palästinensische Proteste auf dem Campus mit anführte, könnte sich diese vorgeschlagene neue Richtlinie negativ auf Einwanderer in die USA auswirken. Mindestens auf solche, die pro-palästinensische oder anti-israelische Ansichten vertreten. Einschließlich Menschen, die seit vielen Jahren im Land leben. Obwohl Trump behauptet hat, Khalil sei ein „radikaler ausländischer Pro-Hamas-Agent“ gewesen, hat er keine Beweise für seine Behauptung vorgelegt. Experten sagten gegenüber Rolling Stone, Khalils Verhaftung sei eine klare Verletzung der Rechte des ersten Verfassungszusatzes .

Der Vorschlag der Regierung bezieht sich auf eine von Trump an seinem ersten Tag im Amt unterzeichnete Exekutivverordnung. Die schafft die Grundlage für ein zweites Einreiseverbot für Bürger aus mehrheitlich muslimischen Ländern. Die Verordnung wies auch Bundesbehörden an, Einwanderer in den USA zu finden, die eine „feindselige Haltung“ gegenüber Amerika einnehmen.

Vollständige Sperre für Bürger aus 11 Ländern

Während Trumps erster Amtszeit führte er ein sogenanntes „ Muslim Ban “ ein. Das vom Obersten Gerichtshof bestätigt wurde. Präsident Joe Biden hob das Verbot 2021 auf. Aber Trump setzte sich dafür ein, es wieder einzuführen .U nd es „viel stärker“ zu machen. Ein Entwurf für eine Liste des neuen Verbots, der letzte Woche von der New York Times erhalten wurde, sieht eine vollständige Sperre für Bürger aus 11 Ländern vor. Sowie Einschränkungen für Bürger aus 10 weiteren Nationen. Außerdem gibt er 22 weiteren Ländern 60 Tage Zeit, um die Bedenken der Regierung auszuräumen.

„Die erzwungene Weitergabe der Social-Media-Nutzernamen von Einwanderern würde sich unverhältnismäßig stark auf muslimische und arabische Antragsteller auswirken, die die US-Staatsbürgerschaft anstreben. Und die sich für die Menschenrechte der Palästinenser einsetzen“, sagte Robert McCaw, Direktor für Regierungsangelegenheiten beim Council on American-Islamic Relations. „Die Erfassung der Social-Media-Nutzernamen potenzieller Green-Card-Antragsteller oder Bürger ist das Mittel, um ihre rechtmäßige Meinungsäußerung zum Schweigen zu bringen.“

„Eine Bedrohung für die Sicherheit“

In dem Vorschlag erklärte die Einwanderungsbehörde der Vereinigten Staaten (USCIS), dass Trumps Exekutivverordnung „die Sammlung aller Informationen erfordert, die für eine strenge Überprüfung und Kontrolle aller Gründe für die Unzulässigkeit oder der Grundlagen für die Verweigerung von einwanderungsbezogenen Leistungen erforderlich sind“. Weiter heißt es, dass die Erfassung von Social-Media-Konten „für die verbesserte Identitätsprüfung, Sicherheitsüberprüfung und Überprüfung der nationalen Sicherheit“ erforderlich ist. USCIS schlägt vor, die Informationen zu nutzen, um „die Identität eines Antragstellers zu überprüfen“. Und um festzustellen, ob er „eine Bedrohung für die Sicherheit oder die öffentliche Sicherheit darstellt“.

Aber der Erste Zusatzartikel bietet nicht nur US-Bürgern Schutz.

„Jeder, der sich innerhalb der Grenzen der Vereinigten Staaten aufhält, hat Rechte gemäß dem Ersten Verfassungszusatz“, sagte Saira Hussain, leitende Anwältin bei der Electronic Frontier Foundation, gegenüber „The Intercept“. „Die Verfassung gilt unabhängig davon, ob man Staatsbürger ist. Oder eine Green Card besitzt und sich in den Vereinigten Staaten aufhält. Ich denke, dass diese Regierung versucht, diese Auffassung zu untergraben. Aber genau das ist es, was die Rechtsprechung zum Ersten Verfassungszusatz bisher von den Gerichten vertreten wurde.“