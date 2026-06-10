Trumps Gewohnheit, Schwarze Menschen als dumm abzustempeln, erreicht die NBA Finals

US-Präsident Donald Trump wurde am Montag von Fans im Madison Square Garden ausgebuht, nachdem er den Midtown Manhattan abgeriegelt hatte, damit er selbst sowie Familienmitglieder und Mitglieder seiner Regierung an Spiel 3 der NBA Finals teilnehmen konnten. Um mit dieser Zurückweisung durch das Heimpublikum fertigzuwerden, griff Trump zu einer seiner bevorzugten Methoden der Selbstberuhigung: Er nannte einen Schwarzen Menschen dumm.

Nachdem Sportkommentator Stephen A. Smith vor dem Montagabendspiel erklärt hatte, er werde Trumps Anwesenheit die Schuld geben, sollten die New York Knicks verlieren – was sie taten –, antwortete Trump, Smith sei zwar „ein netter Kerl“, aber „um für das Präsidentenamt zu kandidieren, braucht man eine gewisse Eignung – man braucht einen hohen IQ – ich bin mir nicht sicher, ob er den hat. Ich glaube eigentlich nicht, dass er ihn hat.“

Trump behauptete außerdem, fälschlicherweise, die Buhrufe im Garden, als er während der Nationalhymne vor dem Spiel auf dem Bildschirm zu sehen war, seien „überwiegend Jubel“ gewesen.

Smith kontert Trumps Angriff

Smith – der mit dem Gedanken gespielt hat, für das Präsidentenamt zu kandidieren – kritisierte Trump dafür, sich und eine Reihe strenger Sicherheitsmaßnahmen den NBA Finals aufzuzwingen. Der Secret Service errichtete einen Sicherheitsring um die Arena, Fans mussten stundenlang anstehen, um erweiterte Kontrollen zu passieren, und öffentliche Public Viewings mussten von ihren gewohnten Plätzen in der Nähe der Arena verlegt werden.

„Es geht um eine Person, die einen Grad an Narzissmus an den Tag legt, der mir wirklich verdammt nochmal auf die Nerven geht“, sagte Smith am Montag. „Er hat hier heute Abend nichts verloren. Das hat nichts mit Politik zu tun. Es hat alles damit zu tun, welche Energie rund um die New York Knicks herrscht – und er stört alles, womit die Knicks gerade im Einklang waren.“

„Ich würde dasselbe sagen, wenn es Obama wäre, George W., Clinton – ich scheiß drauf, ob wir bis zu Reagan zurückgehen“, fügte Smith hinzu. „Wenn es dazu führt, dass die Knicks heute Nacht verlieren, gebe ich ihm die Schuld. Ich mache den Präsidenten der Vereinigten Staaten dafür verantwortlich.“

Ein vertrautes Muster

Als Reaktion auf die Zweifel des Präsidenten an seiner Intelligenz erklärte Smith am Dienstag, wenn der Präsident „über IQ reden will, könnte ich sagen, dass ich meinen IQ gegen seinen stellen kann“.

„Ich hätte sogar noch etwas Besseres. Ich könnte Sie fragen, warum Sie mir das vergangene Jahr aus dem Weg gegangen sind, seit ich Sie um ein Gespräch gebeten habe. Ich könnte Sie auffordern, mit mir zu debattieren, wenn Sie glauben, so ein harter Hund zu sein. Wir könnten auf viele Arten vorgehen“, fügte er hinzu. Smith thematisierte auch die Einnahmeausfälle für Bars rund um die Arena: „Ich dachte, Sie stehen für die Wirtschaft? Ich dachte, Sie wollen New Yorkern helfen, weil Sie New York lieben?“

Trumps Reaktion auf Smiths Kommentare war nicht das erste Mal, dass er eine prominente Person of Color in amerikanischen Medien oder der Politik durch Zweifel an ihrer Intelligenz angreift. Anfang des Jahres bezeichnete er Supreme-Court-Richterin Ketanji Brown Jackson – die erste Schwarze Frau in diesem Amt – als die „neue Person mit niedrigem IQ“ am Gericht.

Systematische Herabsetzung

Der Präsident hat den Begriff „niedrigen IQ“ auch verwendet, um mehrere Abgeordnete of Color zu beschreiben, darunter die Repräsentantinnen Maxine Waters (D-Calif.), Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.), Ilhan Omar (D-Minn.), Hakeem Jeffries (D-N.Y.), Rashida Tlaib (D-Mich.) und Jasmine Crockett (D-Texas).

Während des Wahlkampfs 2024 bezeichnete Trump Vizepräsidentin Kamala Harris regelmäßig als „Individuum mit niedrigem IQ“ und nannte sie mindestens einmal „langsam“. Er hat die Beleidigung auch gegen Schwarze Journalistinnen und Journalisten sowie andere People of Color in seinem Umfeld gerichtet, darunter New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James.

Zwar hat Trump die Beleidigung auch gegen weiße Politiker wie den früheren Präsidenten Joe Biden und Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom eingesetzt, doch trifft es am häufigsten People of Color. Einer Auswertung von Trumps Truth-Social-Posts durch „Mother Jones“ zufolge verwendete der Präsident die Formulierung „Low IQ“ zwischen 2022 und April dieses Jahres mindestens 50 Mal. Sechzig Prozent der Fälle richteten sich gegen Schwarze oder Braune Personen – und das nur in Schriftform.

Silver begrüßt Trump in der Arena

Am Montag erklärte NBA-Commissioner Adam Silver gegenüber „Inside the NBA“, Trump sei im Garden „willkommen“. „Was Sport so besonders macht, gerade wenn so vieles die Menschen trennt, ist, dass er etwas ist, das wir gemeinsam haben“, sagte er. „Wir sollten nach diesen Gemeinsamkeiten suchen.“

Doch derjenige, der als Erster jeden, der ihn kritisiert, als dumm abzustempeln versucht – selbst wenn es um die NBA Finals geht –, ist der Präsident selbst.