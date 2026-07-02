Trumps Jahreseinkommen schnellte 2025 auf 2,2 Milliarden Dollar – aus irgendeinem Grund

Geld verdienen ist schwer. Fragen Sie einfach Donald Trump. Im Jahr 2022 veröffentlichten die Demokraten im Repräsentantenhaus jahrelange Steuererklärungen des damaligen Ex- und heutigen Noch-Präsidenten – und die zeigten: Trump der Unternehmer war deutlich weniger erfolgreich, als „The Art of the Deal“ glauben machen will. Sie zeichneten das Bild eines strauchelnden Geschäftsmanns, der sein Bestes tat, um Steuern zu umgehen und irgendwie Einnahmen zusammenzukratzen – eine Kunst, die Trump über seine lange Karriere perfektioniert hatte.

Doch jetzt scheint Trump endlich eine Branche gefunden zu haben, die für ihn funktioniert: offene Korruption, Krypto-Betrug und nepotistischer Vetternwirtschafts-Kapitalismus, der Vermögen absaugt, Geschenke einsteckt und alles in seine persönlichen Taschen fließen lässt. Er musste dafür nur Präsident der Vereinigten Staaten werden.

Trump gab in dieser Woche in Vermögenserklärungen bekannt, dass er 2025 insgesamt 2,2 Milliarden Dollar eingenommen hat – gegenüber 622 Millionen Dollar im Jahr 2024, dem Jahr vor seiner Rückkehr ins Weiße Haus. Die astronomische Summe umfasst ein breites Portfolio aus Investments und Unternehmen, besteht aber größtenteils aus einem dreisten Krypto-Betrug: World Liberty Financial, eine Kryptofirma, die den Memecoin $TRUMP anbietet. Trump verdiente im vergangenen Jahr sagenhafte 1,4 Milliarden Dollar mit Krypto – angetrieben einerseits davon, dass er seine Anhänger zum Kauf von $TRUMP bewegt, und andererseits durch einen massiven Privatdeal, bei dem eine mit den Vereinigten Arabischen Emiraten verknüpfte Investmentfirma für einen 49-Prozent-Anteil an World Liberty Financial fast 500 Millionen Dollar zahlte.

Das Krypto-Geschäftsmodell

Schlüsseln wir das in einfachen Worten auf. Erstens: Trump verkauft seinen Followern einen Memecoin und nutzt seine persönlichen Social-Media-Kanäle, um ihn zu pushen. Das ist im Grunde dieselbe Masche, die Trump seit Jahren betreibt. Wer seit 2016 auf seinen Mailinglisten steht, wurde mit Werbung für physische Trump-Münzen, digitale Sammelkarten und allerlei Erinnerungsstücke und angebliche Sammlerobjekte überflutet. Krypto ist im Wesentlichen dasselbe Spiel – nur mit dem zusätzlichen Dreh, dass Trump es als „Investment“-Möglichkeit verkaufen kann, etwas, das sich für die normalen Amerikaner auszahlen könnte, die sich davon täuschen lassen. Trump hat seit seiner Rückkehr ins Amt außerdem eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen, die der Kryptobranche zugutekommen – und damit seinen und seiner Familie Finanzen –, während er die Branche öffentlich in den höchsten Tönen lobt.

Trump behauptet, er sei nicht in die Führung dieser Unternehmen „eingebunden“ – eine Ausrede, die kaum dünner sein könnte. „Wir haben Fonds, die dieses Geld verwalten“, sagte er am Mittwoch zu Reportern.

In Wirklichkeit werden nur Trump und seine Familie reich. Doch die andere Hälfte dieses Glücksregens ist noch beunruhigender. Während der schnöde Krypto-Betrug schon schlimm genug ist, deutet das Dunkelgeld-Investment einer mit der VAE-Regierung verknüpften Firma in ein Trump-eigenes Unternehmen darauf hin, dass ausländischer Einfluss beim Wachstum von Trumps persönlichem Vermögen eine gewichtige Rolle spielen könnte. Anders gesagt: Er kassiert im Grunde eine Zahlung von einer fremden Regierung.

Qatars Geschenk

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump sich auf offene Korruption mit Angehörigen einer fremden Nation einlässt. Seine Kommentare zu seiner Vermögenserklärung am Mittwoch machte er auf dem Rollfeld vor seinem neuen Privatjet – auch bekannt als Air Force One –, der von der katarischen Regierung bezahlt und ihm geschenkt wurde und für den Umbau Hunderte Millionen Dollar Steuergeld verschlang.

„Sie wollen einen Pulitzer-Preis? Ein Foto vom Flugzeug.“ scherzte Trump.

Kurz darauf bestieg Trump den vom Emirat geschenkten Jet zu seinem ersten Flug. „Ehrlich gesagt könnten wir kein solches Flugzeug bauen, weil wir nicht bereit wären, das nötige Geld auszugeben“, sagte Trump. „Die haben richtig tief in die Tasche gegriffen.“

Verbleib nach Amtsende

Das Flugzeug wird auf rund 400 Millionen Dollar geschätzt. Die Regierung wird nach Trumps Amtsende kein Eigentumsrecht daran behalten. Stattdessen wird es seiner Präsidentenbibliothek vermacht.