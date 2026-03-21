Trumps Reaktion auf Robert Muellers Tod: „Gut, ich bin froh, dass er tot ist“

Trump feierte den Tod des Ex-Sonderermittlers, der seine Wahlkampfverbindungen zu Russland untersucht hatte, mit einem Post auf Truth Social.

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Donald Trump Foto: Jim WATSON/AFP/Getty Images. All rights reserved.

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Donald Trump hat am Samstag den Tod von Robert Mueller bejubelt und geschrieben, er sei „froh“, dass der frühere FBI-Direktor und Sonderermittler, der die Verbindungen des Präsidenten zu Russland im Wahlkampf 2016 untersucht hatte, gestorben sei.

„Robert Mueller ist gerade gestorben. Gut, ich bin froh, dass er tot ist. Er kann unschuldigen Menschen nicht länger schaden!“, schrieb Trump am Samstag auf Truth Social, kurz nachdem NBC News gemeldet hatte, dass der 81-jährige frühere FBI-Direktor verstorben sei.

Mueller, der im vergangenen Jahr öffentlich gemacht hatte, dass bei ihm Parkinson diagnostiziert worden war, gehörte seit Langem zu Trumps erklärten Feinden. Muellers vielbeachtete Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass Russland versucht hatte, die Wahl 2016 zugunsten Trumps zu beeinflussen. Zwar stellte Mueller nicht fest, dass Trumps Wahlkampfteam aktiv russische Akteure gesucht und mit ihnen koordiniert hatte, um das Wahlergebnis zu manipulieren – dennoch warf die Ermittlung einen langen Schatten über einen Großteil von Trumps erster Amtszeit. Sie führte zu einer Reihe von Anklagen, acht Schuldbekenntnissen und Verurteilungen prominenter Trump-Verbündeter, darunter der politische Strippenzieher Roger Stone und der frühere Wahlkampfberater George Papadopoulos.

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„Trump Derangement Syndrome“

Trump griff Mueller im Zusammenhang mit den Ermittlungen regelmäßig an und behauptete, der erfahrene Beamte und langjährige Staatsdiener sei Teil einer großen, illegalen demokratischen Verschwörung, um Trump aus dem Amt zu entfernen. Ähnliche Angriffe richtete Trump gegen den früheren Sonderermittler Jack Smith, der die Untersuchungen des Justizministeriums zu Trumps Versuchen leitete, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020, die er gegen Joe Biden verlor, zu kippen, sowie zu Trumps Aufbewahrung geheimer Dokumente in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, nach seinem Ausscheiden aus dem Amt im Jahr 2021.

Trumps höhnische Reaktion auf Muellers Tod ist nicht das erste Mal, dass der Präsident den Tod vermeintlicher Gegner genüsslich kommentiert. Als der beliebte Regisseur und häufige Trump-Kritiker Rob Reiner im Dezember brutal in seinem Haus getötet wurde, witzelte der Präsident, er sei an einem „unheilbaren“ Fall des „Trump Derangement Syndrome“ gestorben.

Nikki McCann Ramirez schreibt für den ROLLING STONE USA. Hier geht es zum US-Profil

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Donald Trump Robert Mueller