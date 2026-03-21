Trumps Reaktion auf Robert Muellers Tod: „Gut, ich bin froh, dass er tot ist“

Donald Trump hat am Samstag den Tod von Robert Mueller bejubelt und geschrieben, er sei „froh“, dass der frühere FBI-Direktor und Sonderermittler, der die Verbindungen des Präsidenten zu Russland im Wahlkampf 2016 untersucht hatte, gestorben sei.

„Robert Mueller ist gerade gestorben. Gut, ich bin froh, dass er tot ist. Er kann unschuldigen Menschen nicht länger schaden!“, schrieb Trump am Samstag auf Truth Social, kurz nachdem NBC News gemeldet hatte, dass der 81-jährige frühere FBI-Direktor verstorben sei.

Mueller, der im vergangenen Jahr öffentlich gemacht hatte, dass bei ihm Parkinson diagnostiziert worden war, gehörte seit Langem zu Trumps erklärten Feinden. Muellers vielbeachtete Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass Russland versucht hatte, die Wahl 2016 zugunsten Trumps zu beeinflussen. Zwar stellte Mueller nicht fest, dass Trumps Wahlkampfteam aktiv russische Akteure gesucht und mit ihnen koordiniert hatte, um das Wahlergebnis zu manipulieren – dennoch warf die Ermittlung einen langen Schatten über einen Großteil von Trumps erster Amtszeit. Sie führte zu einer Reihe von Anklagen, acht Schuldbekenntnissen und Verurteilungen prominenter Trump-Verbündeter, darunter der politische Strippenzieher Roger Stone und der frühere Wahlkampfberater George Papadopoulos.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren