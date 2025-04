Trump: Lieber Golfen als die Ehrung der in Litauen getöteten Soldaten

Der litauische Präsident Gitanas Nausėda. Würdenträger der Regierung. Religiöse Führer. Militärangehörige. Und Tausende von Zuschauern. Sie alle versammelten sich am Donnerstag , um die sterblichen Überreste von vier amerikanischen Soldaten, die bei einer Übung getötet wurden, zur Beerdigung in die USA zu überführen. Sie werden am Freitag auf der Dover Air Force Base in Delaware eintreffen. Und während ihre Leichen von mehreren Senatoren und Militärangehörigen empfangen werden, hat es sich der Oberbefehlshaber nicht nehmen lassen, die Reise anzutreten. Donald Trump musste zu einem Golfturnier.

Anstatt die sterblichen Überreste der Soldaten unter seinem Kommando zu empfangen, wird Präsident Donald Trump an einem von Saudi-Arabien unterstützten LIV Golf -Turnier auf seinem Doral-Resort und Golfplatz in Florida teilnehmen. Laut Jennifer Griffin von Fox News hat der Präsident sich dafür entschieden, Verteidigungsminister Pete Hegseth an seiner Stelle zu entsenden. Laut Punchbowl News werden der Minority Whip des Senats, Dick Durbin (D-Ill.), sowie die Senatoren Tammy Duckworth (D-Ill.) und Chris Coons (D-De.) voraussichtlich teilnehmen .

Staff Sergeant Jose Duenez Jr., 25. Staff Sergeant Edvin Franco, 25. Private First Class Dante Taitano, 21. Staff Sergeant Troy Knutson-Collins, 28. Alle Mitglieder des 1st Armored Brigade Combat Team, 3rd Infantry Division. Sie starben letzten Monat, nachdem ihr Fahrzeug bei dem Versuch, ein anderes Fahrzeug zu bergen, das während einer Trainingsübung eine Panne hatte, anscheinend in einem Sumpf versank.

Als Trump während einer Pressekonferenz im Oval Office zum ersten Mal auf das Verschwinden der Soldaten angesprochen wurde, behauptete er , nicht über die Angelegenheit informiert worden zu sein. Die Armee kündigte die Suche nach den vermissten Soldaten Stunden vor der im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz an.

In einer emotionalen Abschiedszeremonie sagte der litauische Präsident Nausėda den Zuschauern , dass die ehrenvolle Behandlung der Gefallenen „mehr als eine Pflicht ist, es ist eine Emotion. Wir haben in unserer Geschichte Prüfungen erlebt und verstehen daher sehr gut, was Verlust ist. Was Tod ist. Was ehrenvolle Pflicht ist.“ Berichten des litauischen nationalen Rundfunks und Fernsehens zufolge erwägt die Nation, den verstorbenen Soldaten posthume staatliche Ehren zu verleihen.

Die Republikaner behaupten, dass ihnen nichts heiliger sei als die Ehre und der Respekt für das amerikanische Militär. Insbesondere für die Toten und ihre Familien. Aber sie schweigen praktisch zu Trumps Entscheidung, die würdige Überführung der sterblichen Überreste zu überspringen.

Man kann nicht umhin, sich an die monatelange Empörung der Republikaner über den ehemaligen Präsidenten Barack Obama zu erinnern, der zwei Marines salutierte, während er eine Tasse Kaffee in der Hand hielt. Oder an die Hysterie über den ehemaligen Präsidenten Joe Biden, der während einer Zeremonie zur Begrüßung der sterblichen Überreste von Soldaten, die während des Afghanistan-Abzugs im Jahr 2021 starben, auf seine Uhr schaute.