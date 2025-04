Nach Treffen mit rechter Verschwörungstheoretikerin feuert Trump sechs Sicherheitsbeamte

Einen Tag nach einem Treffen mit der rechtsextremen Troll- und Verschwörungstheoretikerin Laura Loomer hat Präsident Trump sechs Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrats entlassen.

Loomer – eine 9/11-Verschwörungstheoretikerin, die dafür bekannt ist, sich an die Türen von Twitter zu ketten, nachdem sie ihren Account verloren hatte – traf sich am Mittwoch mit Trump im Oval Office. Wo sie laut The New York Times dem Präsidenten angeblich eine Liste von Personen überreichte, die sie als illoyal gegenüber dem Präsidenten und seiner Agenda einstufte. Loomer soll Trump vor dem umstrittenen Nationalen Sicherheitsberater Michael Waltz, der sie verteidigte, die Mitarbeiter auf ihrer Shitlist vorgeführt haben.

CNN berichtete, dass zu den gekündigten Personen der Geheimdienstdirektor Brian Walsh, der leitende Direktor für Gesetzgebungsangelegenheiten Thomas Boodry und der leitende Direktor David Feith gehören. Alle sechs NSC-Mitarbeiter standen laut CNN auf Loomers Zielliste.

Loomer und die Haustiere

Loomers Anwesenheit im Weißen Haus – insbesondere an dem Tag, an dem Trump ein umfassendes Zollpaket vorstellte – ist überraschend. Gerade wenn man bedenkt, wie viel Mühe sich die Kampagne im Herbst 2024 gegeben hat, den Präsidenten von der üblen Verschwörungstheoretikerin zu distanzieren. Nachdem Loomer an der Seite von Trump bei einer Veranstaltung zum Gedenken an den 11. September aufgetreten war – von der sie einmal behauptete, sie sei „ein Inside Job“ gewesen – bemühten sich MAGA-Insider, eine Kluft zwischen den beiden zu schaffen.

Nach dem Vorfall berichtete CNN, dass Loomer maßgeblich an der Beeinflussung einiger der verrücktesten Aussagen Trumps während seiner Kampagne für 2024 beteiligt war. Darunter Behauptungen, dass haitianische Migranten in Ohio einheimische Haustiere fressen würden. Und unbegründete Anschuldigungen, dass die ehemalige Vizepräsidentin Kamala Harris ihr schwarzes und indisches Erbe falsch darstelle .

Ein Beamter der nationalen Sicherheit von Trump sagt unverblümt gegenüber Rolling Stone: „Zu viele Menschen hier haben seit dem [Präsidentschafts-]Übergang Angst davor, dass Laura Loomer ihren Namen auf eine ihrer Listen setzt. Das ist eine Möglichkeit, die viel mehr diskutiert wird, als mir lieb ist. Sie gehört nicht einmal zum Personal. Und hat mehr zu sagen als einige der tatsächlichen Beamten.“

Über 20 Signal-Chats

Waltz‘ Büro befindet sich in Loomers Büro. Weil der nationale Sicherheitsberater immer noch versucht, die Folgen der Enthüllungen vom letzten Monat zu bewältigen, dass er den Journalisten Jeffrey Golberg versehentlich zu einem Signal-Chat hinzugefügt hat. Ein Chat, in dem hochrangige Mitglieder der Trump-Administration über sensible Angriffspläne gegen den Jemen diskutierten. Am Mittwoch berichtete „Politico“, dass Waltz in den ersten beiden Monaten der Trump-Regierung über 20 Signal-Chats eingerichtet hatte, um sensible Informationen zur nationalen Sicherheit zu besprechen. Die Trump-Regierung hat versucht, den nationalen Sicherheitsskandal als keine große Sache darzustellen.

In einer Erklärung gegenüber Rolling Stone am Donnerstag sagte Loomer: „Aus Respekt vor Präsident @realDonaldTrump und der Privatsphäre des Oval Office werde ich keine Details über mein Treffen mit Präsident Trump im Oval Office preisgeben. Es war mir eine Ehre, Präsident Trump zu treffen. Und ihm meine Forschungsergebnisse zu präsentieren. Ich werde weiterhin hart daran arbeiten, seine Agenda zu unterstützen. Und ich werde weiterhin betonen, wie wichtig und notwendig eine STARKE ÜBERPRÜFUNG ist, um den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika und unsere nationale Sicherheit zu schützen.“

Es ist unklar, welche Art von Überprüfung Loomer dem Präsidenten vorgelegt hat. Aber sie hat einen Aufruf in ihren sozialen Medien gestartet, um Tipps zu „allen Biden-Überbleibseln, die die Richtlinien der Trump-Administration sabotieren“, zu erhalten.

„Sitzen Sie herum und fragen sich, wann die Biden-Überbleibsel aus ihren Positionen entfernt werden, damit wir Amerika wirklich wieder großartig machen können? Es ist an der Zeit, sie berühmt zu machen. DM me“, schrieb Loomer am Donnerstag. Einen Tag nach ihrem Treffen mit dem Präsidenten.