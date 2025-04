Trump-Video: Wie ich absichtlich den Aktienmarkt crashe

Die Finanzmärkte stürzen zum zweiten Mal in Folge ab, inmitten globaler Panik und der Angst der Anleger vor der Einführung umfassender Zölle auf ausländische Importe durch Donald Trump . Wirtschaftswissenschaftler warnen davor, dass die Maßnahmen des Präsidenten nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern die ganze Welt in die Gefahr einer globalen Rezession bringen. Und dass die amerikanische Arbeiterklasse akute wirtschaftliche Probleme bekommen wird.

Keine Sorge, sagt Trump. Er spiele offenbar Schach, während die Welt Dame spiele. Was auch immer das bedeuten mag. Selbst einige seiner prominentesten Unterstützer aus der Republikanischen Partei glauben ihm nicht.

Am Freitagmorgen teilte der Präsident einen Link auf Truth Social zu einem Video. Das angeblich behauptet, er habe „den Markt absichtlich zum Absturz gebracht“.

Das einminütige Video – ursprünglich am 15. März auf TikTok geteilt – ist älter als die Zollankündigung des Präsidenten vom Mittwoch. Darin wird behauptet, dass „Trump den Aktienmarkt diesen Monat um 20 Prozent abstürzen lässt. Aber er tut es absichtlich. […] Hier ist das geheime Spiel, das er spielt. Und es könnte Sie reich machen.“

„Das ist ein gewagter Schachzug, aber er funktioniert“

Das Video behauptet, dass Trump versucht, „Bargeld in Staatsanleihen zu stecken, was die Fed dazu zwingt, die Zinssätze im Mai zu senken. Und diese niedrigeren Zinssätze geben der Fed die Möglichkeit, Billionen von Schulden sehr kostengünstig zu refinanzieren. Es schwächt auch den Dollar. Und senkt die Hypothekenzinsen. Das ist ein gewagter Schachzug, aber er funktioniert.“

„Was ist mit seinen Zöllen? Ich sage Ihnen, das ist ein genialer Schachzug“, heißt es in dem Video weiter. „Tatsächlich zwingt es Unternehmen dazu, hier zu bauen, um ihnen zu entgehen. Es zwingt auch Landwirte, mehr ihrer Produkte hier in den USA zu verkaufen, um die Lebensmittelpreise deutlich zu senken. Wir haben das bereits bei Eiern gesehen. Denken Sie daran, dass 94 Prozent aller Aktien nur 8 Prozent der Amerikaner gehören. Trump nimmt also kurzfristig von den Reichen. Und gibt es durch niedrigere Preise an die Mittelschicht weiter.“

Klingt unseriös und ist komplett erfunden? Keine Sorge, das Video weist darauf hin, dass der Superreiche Warren Buffett „gerade gesagt hat, dass Trump die besten wirtschaftlichen Entscheidungen trifft, die er seit über 50 Jahren gesehen hat“. Nur hat Warren Buffett das nie gesagt. Er bezeichnete Trumps vorgeschlagenes Zollregime tatsächlich als „Kriegshandlung“.

„Ich meine, die Zahnfee zahlt sie nicht“

„Mit der Zeit sind sie eine Steuer auf Waren“, sagte Buffett im März und betonte, dass Zölle in der Regel von den Verbrauchern bezahlt werden, da die Unternehmen den gestiegenen Preis der Waren an die Verkaufsstelle weitergeben. „Ich meine, die Zahnfee zahlt sie nicht“, sagte er.

In einem Gespräch mit Rolling Stone haben mehrere enge Verbündete von Trump und Regierungsbeamte, die oft Trumps fanatischste Handlungen, Ausbrüche oder Politik verteidigen, sich nicht die Mühe gemacht oder würden sich nicht einmal die Mühe machen, die Weisheit eines Präsidenten zu verteidigen, der der Welt die Idee vermittelt, dass er den Aktienmarkt absichtlich zum Absturz bringt.

„Ich habe keine Ahnung“, sagt Newt Gingrich , der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses und informelle Berater von Trump, als er am Freitagmorgen nach dem Video gefragt wird. Und warum Trump die Ansicht vertreten würde, dass ein absichtlicher Absturz der Börse eine gute Politik sei. „Ich wusste nicht, dass er das getan hat, und ich habe keinen Kommentar, weil ich buchstäblich keine Ahnung habe.“

Gingrich hat Trump diese Woche als Meisterverhandler in dem massiven Handelskrieg dargestellt, den der Präsident gerade begonnen hat.

Ehemalige hochrangige Mitarbeiter in Trumps Umfeld hatten ebenfalls keine Ahnung, warum eine vernünftige Person die Börse absichtlich zum Absturz bringen sollte. „Ich habe kürzlich in den sozialen Medien einige Beiträge gesehen, in denen die verrückte Behauptung aufgestellt wurde, dass Trump die Börse absichtlich zum Absturz bringt“, sagt Marc Short, der als Direktor für Gesetzgebungsangelegenheiten im Weißen Haus für Trump und als Top-Berater für Mike Pence tätig war. „Ich nehme an, eine Möglichkeit, die Fed zu einer Zinssenkung zu bewegen, wäre, die Wirtschaft zum Absturz zu bringen. Aber das scheint der Ansicht der Merkantilisten in dieser Regierung zu entsprechen, dass ein Absturz unserer Wirtschaft eine Möglichkeit ist, das Handelsdefizit zu lösen. Wenn sich die Amerikaner den Kauf von Waren und Dienstleistungen nicht mehr leisten können, löst das das Handelsdefizit. Mir fehlen irgendwie die Worte.“

Zölle als Schockwirkung

Ein Großspender von Trump – eine wohlhabende Person, die sich für Dinge wie Aktien interessiert – sendet einfach mehrere weinende Emojis an Rolling Stone. Und kommt zu dem Schluss, dass der neue Handelskrieg und Trumps offensichtliche Botschaft, dass er den Aktienmarkt absichtlich torpediert, „NICHT GUT“ sind.

Ein anderer Beamter der Trump-Regierung sagt: „Man muss das Positive sehen, wo man es findet. Und im Moment gibt es nur sehr wenig davon.“ Ein langjähriger Mitarbeiter von Trump und Verbündeter des Weißen Hauses war ebenfalls verblüfft über die öffentliche Befürwortung dieser politischen Ansicht durch den Präsidenten. Und fügte hinzu: „In all den Anweisungen, die wir von der Regierung zu diesem Thema erhalten haben, erinnere ich mich nicht daran, dass wir jemals gehört haben, dass wir sagen sollten, dass Präsident Trump den Markt absichtlich zum Absturz bringt.“

Das Weiße Haus reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme zu dem Beitrag des Präsidenten.

Wie bereits vom Rolling Stone berichtet, sagen Berater, die dem Präsidenten nahe stehen, dass die Zölle nicht auf sorgfältigen wirtschaftlichen Berechnungen beruhten, sondern auf Schockwirkung. „Der Präsident ist per se kein Zahlenmensch. Aber Präsident Trump hat nachdrücklich große Zahlen gefordert, die andere Länder dazu bringen würden, uns fair zu behandeln. Und ich denke, man kann heute sehen, dass diese Zahlen enorm sind“, sagte ein Trump-Beamter.