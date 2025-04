Musk dementiert Bericht, dass er und Trump kurz vor der Trennung stehen

Seit den letzten Wochen des Wahlkampfs 2024 sind sie praktisch unzertrennlich. Aber ihre Nähe hat eine Frage aufgeworfen, die über ihrer Beziehung schwebt. Wann werden sich Donald Trump und Elon Musk trennen?

Zwei Männer, die für ihr Ego, ihre temperamentvolle Art, ihre Selbstdarstellung und ihren grenzenlosen Machthunger berühmt sind, können sicherlich keine dauerhafte politische Allianz aufrechterhalten, argumentieren viele Beobachter. Und die erste Trump-Regierung zeichnete sich durch eine bemerkenswerte Fluktuationsrate aus. Bei der Berater und Beamte in einem solchen Tempo ausgewechselt wurden, dass einige von ihnen vor allem für die Kurzlebigkeit ihrer Amtszeit bekannt sind.

Doch im Laufe der Monate scheint Trump seinem Milliardärskumpel nicht einen Schritt näher gekommen zu sein. Selbst wenn er durch Witze über Musk als „ Schattenpräsident “ provoziert wurde. Er hat weiterhin alles getan, um seinem Großspender bedeutende Gefallen zu tun. Wie die Ausrichtung einer Ausstellung für Elektrofahrzeuge von Tesla im Weißen Haus.

Unberechenbarer Musk

Eine am Mittwoch veröffentlichte Schlagzeile von Politico stellte daher eine Herausforderung für den Geist der anhaltenden Zusammenarbeit dar, den das Staatsoberhaupt der USA und der einflussreichste Oligarch der Welt gepflegt haben. „ Trump sagt innerem Kreis, dass Musk bald gehen wird “, hieß es darin. Der Bericht enthielt Kommentare verschiedener Trump-Insider. Mit detaillierter Beschreibung, wie der Präsident, trotz seiner starken Unterstützung für Musks sogenanntes Department of Government Efficiency ( DOGE ), das Bundesbehörden aushöhlt, eine Andeutung gemacht hat. Dass der Milliardär Washington bald verlassen wird, um sich wieder seinem Firmenimperium zu widmen. Möglicherweise wenn seine zugeteilte 130-tägige Amtszeit als „Sonderangestellter der Regierung“ zu Ende geht.

Der Artikel beschrieb auch die Frustration, die andere Berater und Beamte bei der Zusammenarbeit mit dem unberechenbaren Musk erlebt haben. Er kommuniziere nicht gut. Und lege katastrophale politische Instinkte an den Tag. Wie mit seiner empörenden Behauptung, dass die Sozialversicherung „ das größte Schneeballsystem aller Zeiten “ sei.

Und einige in Trumps Umfeld sind zu der Ansicht gelangt, dass die zunehmende negative Aufmerksamkeit um Musk für den Präsidenten und die Republikanische Partei zu einer Belastung werden könnte. Das berichtet „Politico“. Eine neue Marquette-Umfrage , die am Mittwoch veröffentlicht wurde, ergab, dass 41 Prozent der Befragten seine Arbeit mit DOGE befürworteten. Während 58 Prozent sie ablehnten. Seine persönliche Beliebtheit lag bei 38 Prozent. Verglichen mit 60 Prozent Ablehnung. Diese Zahlen gingen einher mit einer sinkenden Zustimmung für Trumps Arbeit und einer zunehmend düsteren Prognose für die Wirtschaft.

„Diese ‚Exklusivmeldung‘ ist Unsinn“

Wenn es einen weiteren Grund gab, an eine bevorstehende Trennung von Trump und Musk zu glauben, dann den, dass das Weiße Haus dies vehement bestritt. „Diese ‚Exklusivmeldung‘ ist Unsinn“, schrieb die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, am Mittwochmorgen auf Twitter. Und teilte den Artikel von Politico. „Elon Musk und Präsident Trump haben beide *öffentlich* erklärt, dass Elon aus dem öffentlichen Dienst als Sonderangestellter der Regierung ausscheiden wird, sobald seine unglaubliche Arbeit bei DOGE abgeschlossen ist.“

Leavitt bestritt zwar nicht die Berichterstattung in dem Artikel. Aber es stimmt, dass Musk und Trump tatsächlich vage Zusicherungen gemacht haben, dass Musk nicht für immer ein prominenter Bestandteil der Regierung sein wird. Bei einer Veranstaltung des Weißen Hauses für Tesla sagte Musk der Presse: „Ich denke, ich werde wissen, wann es Zeit ist“. Und dass „ich so lange bleiben werde, wie es nützlich und produktiv ist“. Im Dezember, vor Trumps Amtsantritt, teilte Musk einen Beitrag von Vivek Ramaswamy. Einem Trump-Stellvertreter, der DOGE mit leiten sollte, aber von Musk hinausgedrängt wurde. Er kündigte an, dass DOGE ein Ablaufdatum auf den 4. Juli 2026 festgelegt habe. „Der letzte Schritt von @DOGE ist, sich selbst zu löschen“, schrieb Musk .

Musk teilte Leavitts Angriff auf den Politico-Bericht am Mittwochnachmittag. Er bezeichnete ihn ebenfalls als „Fake News“. Dennoch wartete er Stunden, um dies zu sagen. Fast bis zum Börsenschluss, an einem Tag, an dem es so aussah, als würden sowohl die Tesla-Aktien als auch die Aktien im Allgemeinen positiv auf die Idee reagieren, dass Musk wieder zum Tagesgeschäft zurückkehrt. Im Gegensatz dazu, Millionen auszugeben und Town Halls zur Unterstützung von GOP-Kandidaten zu veranstalten, die dann um 10 Punkte überholt werden.

„Die Zukunft Amerikas und der westlichen Zivilisation“

Genau das ist am Dienstag einem von Musk finanzierten Kandidaten für den Obersten Gerichtshof von Wisconsin passiert. In einem Wettbewerb, von dem Musk später behauptete, er habe „erwartet zu verlieren“. (Zuvor hatte er gesagt, dass das Rennen, über das er unaufhörlich postete, „die Zukunft Amerikas und der westlichen Zivilisation entscheiden könnte!“)

Musks offensichtliches Beharren darauf, dass er in den „kommenden Wochen“ nicht zurücktreten werde, wie Politico es ausdrückte, stand auch im Widerspruch zu seinen eigenen Äußerungen in einem DOGE-fokussierten Interview bei Fox News am vergangenen Donnerstag. In diesem Auftritt schätzte er, dass die Arbeit von DOGE innerhalb des 130-tägigen Zeitfensters für Sonderangestellte der Regierung weitgehend abgeschlossen sein würde. „Ich denke, wir werden den Großteil der Arbeit, die erforderlich ist, um das Defizit um 1 Billion Dollar zu reduzieren, innerhalb dieses Zeitrahmens erledigt haben“, sagte er. Und deutete an, dass er seine Rolle in der Regierung bis Ende Mai abgeben werde.

„Tag der Befreiung“

Angesichts dieser Einschätzung ist nicht klar, welche Aspekte des Berichts Musk als „Fake News“ betrachtete. Und es könnte sein, dass er lediglich Einwände gegen Berichte von Trump-Verbündeten erhob, die ihn als Ärgernis und Belastung charakterisierten. Eine Person, die sich nicht die Mühe machte, die Behauptungen von Politico zurückzuweisen, war jedoch Trump. Stattdessen kündigte der Präsident den von ihm so genannten „Tag der Befreiung“ an, um die neuen globalen Zölle von bis zu 50 Prozent auf Importe aus dem Ausland zu feiern.

Die offizielle Ankündigung dieser unpopulären Politik wurde bis 16:00 Uhr ET, also bis zum Börsenschluss, verschoben. Offenbar in Erwartung eines wirtschaftlichen Schocks. Die Aktien stürzten im nachbörslichen Handel ab.