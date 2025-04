Bei Sonnenuntergang, in der Nacht vor der Bundestagswahl am Montag, erwies der kanadische Premierminister und Kandidat der Liberalen , Mark Carney , elf Menschen seine Ehre. Sie waren in der Nacht zuvor in East Vancouver ums Leben gekommen. Ein psychisch kranker Mann fuhr seinen Geländewagen in eine Menschenmenge von Philippino-Kanadiern fuhr, die den Lapu-Lapu-Tag feierten.

Gedenken vor der Wahl: Tragödie in Vancouver

Er stand zusammen mit seiner Frau und dem Premierminister von British Columbia, David Eby, auf der Bühne, als die Trauernden „Amazing Grace“ sangen. Es herrschte Trauer. Aber niemand machte Einwanderer oder andere für das unverständliche Chaos verantwortlich. Einen Kontinent weiter sprach der konservative Kandidat Pierre Poilievre ein Gebet für die Toten. Alle politischen Parteien milderten ihre Rhetorik ab. Es gab keinen Online-Kulturkrieg. Keiner verschwand in der Justiz.

Zwölf Stunden später meldete sich Donald Trump zu Wort.

Trumps Reaktion: Keine Trauer, nur Propaganda

Ha, Sie dachten, er würde vielleicht sein Beileid bekunden. Nein, er plapperte auf dem kläglich benannten Truth Social. Und das nicht in Königsenglisch.

„Viel Glück für das großartige Volk von Kanada . Wählen Sie den Mann, der die Kraft und die Weisheit hat, Ihre Steuern zu halbieren. Ihre Militärmacht kostenlos auf das höchste Niveau der Welt zu erhöhen. Ihre Auto-, Stahl-, Aluminium-, Holz-, Energie- und alle anderen Unternehmen zu vervierfachen. OHNE Zölle oder Steuern, wenn Kanada der geschätzte 51. Staat der Vereinigten Staaten von Amerika wird. Keine künstlich gezogene Grenze mehr wie vor vielen Jahren. Es macht keinen Sinn, wenn Kanada kein State ist!“

Über die 4.300 Meilen von Vancouver bis Neufundland, die nach Trumps Meinung einen einzigen US-Bundesstaat bilden sollten, tranken die Kanadier ihre morgendlichen Tim Hortons. Und rezitierten die Worte des alten Dichters Kendrick Lamar:

‚Wir sind nicht gleich‘.

Und dann hat Kanada bemerkenswerterweise die totgeglaubten Liberalen wieder an die Macht gebracht.

Sie sind nicht mehr dieselben.

Lasst uns zunächst einen Moment innehalten und den schrecklichen Meinungen unseren Respekt zollen.

Wahlergebnis: Die Liberalen kehren zurück

Ich habe mich geirrt. Aber das hat ganz Kanada auch. Ich habe Anfang Januar die Laudatio auf Justin Trudeau geschrieben . Zu diesem Zeitpunkt war Kanada mit ihm fertig. Trudeaus Liberale Partei hatte ein Jahrzehnt im Amt hinter sich. Ein Mischmasch aus Errungenschaften wie der Ausweitung der zahnärztlichen Versorgung und der Versöhnung mit den kanadischen Ureinwohnern. Aber auch Misserfolge. Ein junger Justin mit braunem Aladin-Gesicht, 20 Prozent der Bevölkerung ohne Hausarzt. Das Land war erschöpft und bereit für jemanden mit neuen Tricks.

MAGA-Effekt verpufft: Poilievre verliert alles

Sein unvermeidlicher Nachfolger war Pierre Poilievre. Ein Klon von Ted Cruz bis hin zu seinen schmierigen, ölreichen Wurzeln in Alberta, der für Teddys schmieriges, ölreiches Texas einsprang. Poilievre und die kanadischen Konservativen hatten sich einige Techniken der MAGA-Bewegung zu eigen gemacht, indem sie Trudeau als covidischen Despoten darstellten. Der Impfungen für alle anordnete, auch für LKW-Fahrer, die Waren durch das Land transportieren.

Amerikanischer Einfluss auf Kanadas Innenpolitik

Dies führte schließlich zu den Convoy-Protesten Anfang 2022. Bei denen das gefrorene Ottawa, die Hauptstadt des Landes, von Horden von 18-Wheelern überfallen wurde, die von Anti-Vax-Fahrern gesteuert wurden, die die Herzen und Köpfe von Ottawa gewinnen wollten, indem sie eine Woche lang ununterbrochen hupten. Es war auch der Beginn der amerikanischen Einmischung in die kanadische Politik. Ein erheblicher Teil des Geldes, das für die Trucker gesammelt wurde, stammte von Amerikanern, die auch für Donald Trump gespendet hatten.

Trump, der die Demonstranten von Black Lives Matters als Schläger bezeichnete, zollte den fast ausschließlich weißen Truckern „großen Respekt“. Poilievre war in Ottawa dabei, um Daumen nach oben zu zeigen und Timbits zu verteilen.

Trudeaus Gegenreaktion

Trudeau schlug zurück, indem er Notmaßnahmen ergriff, um die Menge zu zerstreuen. Und fror dann das Vermögen der Protestführer ein. Das Land war über seine Taktik gespalten. Aber alle waren sich einig in ihrer Erschöpfung über den aktuellen Stand der Dinge. Die Inflation schoss in die Höhe. Die Liberalen schienen nicht in der Lage zu sein, die Wohnungskrise zu lösen, die das wachsende Land plagte.

Sicher, Poilievre verströmte die ganze Wärme eines Politikers im Endstadium, der ohne Empathie-Gen geboren wurde. Und dessen zweifelhafte politische Fähigkeiten durch die Tatsache belegt werden, dass Doug Ford, der mega-populäre Kugelfisch-Populist und Premierminister von Ontario, kürzlich schwor, dass er noch nie ein persönliches Gespräch mit dem Mann geführt hatte, der Premierminister werden würde.

Make Canada Great Again? Nicht mit uns

Das macht nichts. Zu Beginn des Jahres 2025 stand fest, dass Kanada wie alle anderen westlichen Demokratien seine Pandemie-Regierung absetzen und durch die Konservativen von Poilievre ersetzen würde. In den Umfragen lagen die Konservativen am Neujahrstag 25 Punkte vorn.

Wie weit war das Geschäft gediehen? Meine Frau und mein Sohn sind beide kanadische Staatsbürger. Also gestatten Sie mir eine Analogie zum Eishockey. Es war, als ob die chronisch ungeschickten Toronto Maple Leafs im Stanley-Cup-Finale gegen die Montreal Canadiens mit 3:0 führten. Und im dritten Drittel mit 5:1 in Führung lagen, während die Kanadier nur noch mit ihrem dritten Torwart spielen konnten. Die Yonge Street war bereits voll mit hurenhaften Betrunkenen.

Und dann wurde Trump wieder gewählt. Die Maple Leafs haben den Cup seit 1967 nicht mehr gewonnen.

Der Wahltag: Überraschender Sieg der Liberalen

Wenn Trump sich mit Andrew Jackson, Richard Nixon und George Wallace zu einer ewigen Partie Blackjack auf einem Casino-Paddelboot trifft, das den Styx hinunterfährt, werden sich die Historiker darüber streiten, welche Rolle Donald Trump im Weltgeschehen gespielt hat. Und darüber streiten, ob er die eigentliche Krankheit oder nur der lauteste Gastgeber war, als sich Amerika von der Stadt auf dem Hügel zum Arschlochland entwickelte. Aber über ein historisches Ereignis wird es keinen Streit geben. Donald Trump hat die Liberalen im Alleingang für eine vierte Amtszeit in Folge im Großen Weißen Norden wiedergewählt.

Hat das alles mit einem verstohlenen Blick begonnen? Wahrscheinlich nicht. Aber lassen Sie uns das nachholen. Trudeau und Trump hatten während der ersten Amtszeit des Game-Show-Moderators ein halbwegs produktives Verhältnis. Einige sagen, dass sie sich beim G-7-Gipfel 2019 verschlechterte, als ein Foto auftauchte, auf dem Melania Trump einen Big Gulp Durst auf den gutaussehenden Justin zeigte. Man munkelt, dass dies Donald nicht gefallen hat. Könnte das wahr sein? Ist die ganze Welt eine Bühne, und wir alle befinden uns nur in einer Simulation von Elizabeth Taylor und Richard Burtons Kleopatra?

Trumps toxischer Kanada-Feldzug

Wahrscheinlich nicht, aber wir suchen nach einem plausiblen Grund, um Trumps Kanadisches Toxizitätssyndrom zu erklären. Es brach im Dezember aus, nachdem Trump und Trudeau im Mar-A-Largo zu Abend gegessen hatten, um Handelsfragen zu besprechen. An diesem Abend postete Trump: „Es war ein Vergnügen, neulich mit Gouverneur Justin Trudeau aus dem großen Staat Kanada zu Abend zu essen.“

Persönliche Attacken und Zolldrohungen

Zunächst taten viele Kanadier dies mit den Worten ab: „Ach, das ist Trump, der ist einfach ein Arschloch“. Aber es hörte nicht auf. Der Präsident nannte Trudeau weiterhin „Gouverneur“ und sprach davon, dass Kanada der „51ste Staat“ sei. Es war, als ob ein langsamer Verbindungsstudent mit dem lahmsten Witz Nordamerikas in die Schule der Komödie „Wiederholen bis lustig “ gegangen wäre.

Oh, und er drohte mit 25-prozentigen Zöllen auf alle kanadischen Waren, wenn Kanada den Handel mit Fentanyl nicht stoppen würde. (In Wirklichkeit passt das gesamte Fentanyl, das aus Kanada kommt, auf den Rücksitz eines einzigen Kia Sportage und bietet genügend Platz für ein paar Snowboards.) Sicherlich hat Amerika einige berechtigte Bedenken gegenüber Kanada, einem wohlhabenden Land, das seinen NATO-Verpflichtungen nie nachgekommen ist und die Einfuhr amerikanischer Milchprodukte nahezu unmöglich macht.

Aber das war das Äquivalent zu einem Musikkritiker, der sich über Ringos Song auf dem Weißen Album beschwert. Es geht nicht wirklich darum, dass Kanada seit 200 Jahren Amerikas größter Verbündeter ist, der eine friedliche 3.000-Meilen-Grenze mitverwaltet. Und dass 3,2 Millionen Kanadier jeden Winter allein in Florida Münzen einwerfen.

Scharf auf Kanadas natürliche Ressourcen?

Und was war der Grund? Das alles schien Teil von Trumps ketamininduziertem Internationalismus zu sein. Einer Strategie, die darauf abzielt, alle Verbündeten zu verärgern. Und sich nur mit Arschlöchern wie Wladimir Putin und Viktor Orban anzufreunden. Vielleicht ging Trump davon aus, dass seine Einschüchterungstaktik, wenn sie bei den Demokraten im Senat funktioniert, auch bei Kanada funktionieren würde.

Schließlich wechselte Trump die Rhetorik. Und erhob die besagten Zölle auf kanadische Waren, die nach Amerika, Kanadas wichtigstem Handelspartner, eingeführt wurden. Autofabriken begannen, Arbeiter in Werken außerhalb Torontos zu entlassen. Das führte im Februar dazu, dass der abwesende Trudeau sagte, der Präsident sei scharf auf Kanadas natürliche Ressourcen.

„Mr. Trump hat im Sinn, dass es am einfachsten ist, unser Land zu übernehmen. Und das ist eine reale Sache“, sagte er.

Trudeau tritt ab – Mark Carney übernimmt

Die Dinge haben sich geändert. Die amerikanische Nationalhymne wurde in kanadischen Stadien ausgebuht . Wiederholt. Die kanadischen Schneevögel? Sie kamen früher nach Hause. Die kanadisch-amerikanischen Grenzübertritte gingen rapide zurück. Als die Trumpsche Einwanderungspolitik in den Mittelpunkt rückte, forderten kanadische Universitäten ihre Studenten auf, Amerika nicht zu besuchen. Die liberale Show wurde neu besetzt.

Trudeau verließ die Bühne und wurde durch Mark Carney ersetzt. Der vor allem dafür bekannt ist, dass er als Gouverneur der Bank of Canada das Land durch die Bankenkrise von 2008 geführt hat und, was unwahrscheinlich ist, eine Amtszeit als Gouverneur der Bank of England während der katastrophalen wirtschaftlichen Folgen des Brexit. Kanada durchlebt gerade einen weiteren finanziellen Albtraum, so dass ein Finanzwundermann durchaus seinen Reiz hat.

Carneys erster Schritt war politisch halbwegs brillant. Poilievre und die Konservativen hatten die Liberalen von Trudeau jahrelang mit einem Kissenbezug voller Orangen geschlagen. Weil sie eine Kohlenstoffsteuer unterstützten, die die Heizkosten der Kanadier verdoppelte. Carneys Lösung? Er schaffte die Steuer ab. (Wäre dies ein Modell der Vereinten Nationen, würden die schlauen Kinder schreien: „Kanada wählt aus der Politik aus.“) Das machte im Kontext der kanadischen Klimapolitik absolut keinen Sinn. Aber es hat das Spiel neu aufgerollt. Etwas, von dem die amerikanischen Demokraten lernen könnten.

Wahlnacht: Carneys Warnung an die Nation

Poilievre hatte seine gesamte Kampagne auf die Kohlenstoffsteuer und Trudeaus Unbeliebtheit aufgebaut. Plötzlich war beides verschwunden. Und an seine Stelle trat Trump, der über Kanada schwebte wie eine riesige aufblasbare Ratte bei einem Bergarbeiterstreik.

Zu diesem Zeitpunkt erwies sich die Entscheidung von Poilievre und den Konservativen, Trumps Wahlkampf mit dem Motto „Kanada zuerst“ zu imitieren, als zu clever. Und dies war der Zeitpunkt, an dem viele kanadische konservative Websites den Verkauf ihrer „Make Canada Great Again“-Mützen einstellten. Poilievre hatte sich verraten. Sein hetzerischer Populismus ähnelte zu sehr dem hetzerischen Populismus von Trump in einem Land, in dem amerikanische Produkte aus den Regalen genommen wurden. Trump-Geppetto hatte Poilievre Pinocchio zu einem echten Jungen gemacht. Und die Kanadier wollten ihn zum nächsten Reifenlager zurückbringen.

Die Siegesrede als Mahnung

Sowohl Trump als auch Poilievre haben Kanada unterschätzt. Sie kauften beide das Klischee, dass das Wort „Entschuldigung“ nicht das schwerste Wort Kanadas ist. Sondern eine Lebenseinstellung. Sie gingen davon aus, dass sich das Land vor dem Präsidenten verbeugen und verkrümeln würde. Sie haben sich gründlich geirrt.

Ich habe einen Großteil der letzten sieben Jahre in Kanada verbracht. Und ich habe eine Theorie dazu. (Seien Sie vorsichtig, denn sie stammt von jemandem, der einmal schrieb, Kanada werde von zwei mächtigen Ozeanen verteidigt, wobei er die Arktis vergaß.) Ja, Kanada kann genauso dysfunktional sein wie jede westliche Demokratie, in der es im Kapitalismus nur darum geht, die Decke zu durchbrechen und nicht den Boden. Es gibt Obdachlose auf den Straßen und die Mittelschicht wird ins Nichts gepresst. Was Kanada von den Vereinigten Staaten unterscheidet, ist, dass es noch einen Boden und einen Anschein von Fairplay gibt. Ethnische und sexuelle Minderheiten haben es hier besser. Es gibt immer noch eine allgemeine Gesundheitsversorgung. Das Sicherheitsnetz ist durchlässig. Aber es hält auch die schwächsten Kanadier auf.

Damit will ich sagen, dass Kanada noch einen Sinn für Fairness hat

Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Vor etwa sechs Jahren wurde ich mit einem schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Speiseröhrenproblem mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus in Vancouver gebracht. Ich fand mich auf einer Trage liegend neben einem Mann wieder, der in Handschellen lag und blutete. Er wurde ebenfalls wegen eines Mordes in Ontario gesucht. Der Arzt sah uns beide an und behandelte dann den Mörder zuerst. Das war auch richtig so. Wir beide verließen das Krankenhaus mit null Dollar Schulden. Damit will ich sagen, dass Kanada noch einen Sinn für Fairness hat. Nichts macht die Kanadier so wütend wie ein amerikanischer Vollidiot, der meint, die Regeln des internationalen Anstands würden für ihn nicht gelten. Wenn das passiert, ja, dann gehen die Ellbogen hoch.

Zurück nach Ottawa, die Uhr wird von gestern auf morgen umgestellt. Pierre Poilievre? Er hat nicht nur die Wahl verloren. Sondern auch seinen eigenen Sitz im Parlament. Währenddessen umarmt Mark Carney in einem Ballsaal in Ottawa seine Frau. Hört den Kanadiern zu, die seinen Namen skandieren, und beginnt zu sprechen. Es ist keine fröhliche Rede.

Das ist der kanadische Weg

„Wie ich gewarnt habe, will Amerika unser Land, unsere Ressourcen, unser Wasser, unser Land“, sagt Carney. „Aber das sind keine leeren Drohungen. Präsident Trump versucht, uns zu brechen, damit Amerika uns besitzen kann. Das wird niemals passieren. Das System des offenen Welthandels, das von den Vereinigten Staaten getragen wird, ein System, auf das sich Kanada seit dem Zweiten Weltkrieg verlassen hat, ein System, das zwar nicht perfekt ist, aber unserem Land jahrzehntelang zu Wohlstand verholfen hat, ist vorbei. Das ist auch unsere neue Realität. Wir haben den Schock über den amerikanischen Verrat überwunden. Aber wir sollten die Lehren daraus nicht vergessen.“

Er hält einen Moment inne, bevor er fortfährt.

„Wir müssen auf uns selbst aufpassen und vor allem müssen wir uns umeinander kümmern.“

Das ist der kanadische Weg.