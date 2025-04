Trumps Krieg gegen die Schwachen hat nun die Militärfamilien erreicht

Kings of Leon beweisen: Rock stirbt nie

Krieg von Trump gegen die Schwachen hat nun die Militärfamilien erreicht

Der Wohnbereich für Familien der US-Marinefliegerstation Key West in Florida ist normalerweise ein sehr angenehmer Ort. An ihm genießen Militärangehörige der Marine, der Küstenwache und des Marine Corps die sonnige Auszeit an einem goldenen Dienstort wie Key West.

Trumps Einwanderungspolitik trifft Militärfamilien: Verhaftung auf US-Marinestützpunkt

Zumindest war es das, bis das Heimatschutzministerium und der Naval Criminal Investigative Service unter der Leitung von Donald Trumps Handlangern ihre wichtige Aufgabe, Militärfamilien zu schützen, aufgaben. Und stattdessen zu einer Gestapo-ähnlichen Truppe wurden, die sie inhaftierte.

Ehefrau eines Küstenwächters wegen Visumverstoßes inhaftiert

Gerade als man dachte, die Trump-Regierung könne nicht noch tiefer sinken, hat sie die Ausweisung der Frau eines aktiven Küstenwächter angeordnet.

Auswirkungen auf Familienleben und militärische Moral

Das Verbrechen der Militärgattin? Ein abgelaufenes Arbeitsvisum. Es ist unklar, ob Kinder diesen Akt des Terrors an dem Ort miterleben mussten, an dem sie eigentlich am sichersten sein sollten. In einer Militärfamilie.

Das DHS beaufsichtigt sowohl die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) als auch die US-Küstenwache. Mit ihrem Wissen und ihren Insiderinformationen haben DHS-Beamte ihre Macht gegen eine der ihren eingesetzt. Und eine Frau eines aktiven Küstenwache-Angehörigen verhaftet, die versuchte, eine Unterkunft auf der Naval Air Station Key West zu finden.

Fall Jose Barco: Kriegsveteran wartet auf Abschiebung trotz Purple Heart

Es gab Diskussionen darüber, ob die verhaftete Ehefrau des Militärangehörigen allein zu Hause war, während ihr Mann im Einsatz oder vorübergehend versetzt war. Die Associated Press berichtete , dass das Schiff des Küstenwacheangehörigen, die USCGC Mohawk (WMEC-913), seit Mitte März im Hafen von Key West liegt.

So oder so, was für eine feige Aktion der Trump-Regierung. Jemanden und seine Familie angreifen, der mehr für dieses Land getan hat, als Trump jemals könnte. Nach seiner Rückkehr von einem langen Einsatz zur Verteidigung der Demokratie wird der Küstenwächter mit der Abschiebung seiner Frau belohnt.

Posttraumatische Belastung und das Versagen des US-Systems

Während sich Geschichten über Richter verbreiten, die wegen „Einmischung“ in Einwanderungsangelegenheiten festgenommen und verhaftet wurden, schrecken Bundes- und lokale Strafverfolgungsbeamte davor zurück, sich illegalen Anordnungen der Trump-Regierung zu widersetzen. Weil ihnen Verhaftung und das Ende ihrer Karriere drohen.

Barcos Einsatz im Irak und sein verlorener Staatsbürgerschaftsantrag

Zur gleichen Zeit sitzt Jose Barco, ein Veteran der US-Armee und Träger des Purple Heart, in einem texanischen Internierungslager. Und wartet auf seine Abschiebung . Barco kämpfte im Irak. Überlebte eine traumatische Hirnverletzung und eine posttraumatische Belastungsstörung. Und versuchte, die Staatsbürgerschaft zu erwerben. Nur um dann zu erfahren, dass sein Antrag von genau dem System verloren gegangen war, für das er gekämpft hatte.

Abschiebung trotz militärischer Verdienste: Ein Systemversagen

Nachdem er gebrochen und unbehandelt nach Hause zurückgekehrt war, geriet Barco in eine Abwärtsspirale. Und beging eine tragische Straftat. Nach Verbüßung seiner Strafe droht ihm nun die Ausweisung nach Venezuela. Ein Land, das ihn nicht aufnehmen will.

Es ist unklar, ob der Küstenwächter mit Disziplinarmaßnahmen rechnen muss. Weil das Uniform Code of Military Justice (UCMJ) nicht für Einwanderungsrecht gilt. Aber man sollte die Trump-Regierung und ihre extreme Grausamkeit gegenüber Migranten nicht unterschätzen.

Sie hat bereits ihre Bereitschaft gezeigt, das Einwanderungsrecht als Waffe einzusetzen. Sie hat veraltete Gesetze wie den Alien Enemies Act wieder aus der Schublade geholt, egal wie fadenscheinig die Begründung auch sein mag.

Die militarisierte Einwanderungspolitik unter Trump

Jetzt werden auch die Menschen im Militär aufmerksam. Es verbreitet sich schnell in den Reihen, dass nicht einmal Soldaten oder ihre Familien vor Trump und Stephen Millers drakonischen Angriffen auf diejenigen sicher sind, die sie als „illegal“ bezeichnen.

Wenn nicht einmal ein Purple Heart schützt, schützt nichts. Wenn aktive Militärangehörige und ihre Familien, die mit Waffen und Wachen ausgestattet sind, vor Trump und seinen Handlangern nicht sicher sind, wie sicher sind dann Sie? Die Amerikaner müssen dies zur Kenntnis nehmen.

Der moralische Niedergang: Trumps 100 Tage voller Härte und Spaltung

Trump wird als einer der grausamsten Präsidenten in die Geschichte der Vereinigten Staaten eingehen – ich schaue dich an, Andrew Jackson, und alle Präsidenten, die Sklaven gehalten haben – und möglicherweise als der schlimmste. In den ersten 100 Tagen hat Trump dieser Nation wohl mehr Schaden zugefügt als jeder andere Präsident zuvor.

Niemand wird kommen, um unsere aktiven Militärangehörigen, unsere Veteranen, unsere Senioren oder unsere Migranten zu retten. Der einzige Mensch, der Sie retten kann, sind Sie selbst. Organisieren Sie sich. Handeln Sie, leisten Sie Widerstand. Bevor es zu spät ist.