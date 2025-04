Trump-Regierung blockiert Untersuchung des Signal-Skandals

Die Republikaner im Repräsentantenhaus wollen die Demokraten daran hindern, Abstimmungen darüber zu erzwingen, ob sie von der Regierung von Präsident Donald Trump für die nächsten sechs Monate Informationen anfordern wollen.

GOP-Ausschuss stoppt Abstimmungen über Anträge zur Regierungsaufsicht

Der von Sprecher Mike Johnson (R-La.) kontrollierte Ausschuss für Geschäftsordnung des Repräsentantenhauses hat am Montag still und leise eine Maßnahme vorangetrieben, die das Gesetzgebungsorgan daran hindern würde, über „Untersuchungsbeschlüsse“ abzustimmen. Eine der wenigen Möglichkeiten, mit denen die Minderheitspartei – die Demokraten – den Kongress zwingen können, Trumps schockierend gesetzlose , nachlässige und zunehmend autoritäre Regierung zu kontrollieren.

Demokraten fordern Aufklärung über Hegseths Weitergabe geheimer Informationen

Dieser Schritt erfolgt, während die Demokraten Resolutionen vorantreiben, in denen sie Antworten auf den „Signalgate“-Skandal um die Weitergabe geheimer Informationen durch die Trump-Regierung fordern. Eine der Maßnahmen der Demokraten im Ausschuss für Streitkräfte des Repräsentantenhauses würde Verteidigungsminister Pete Hegseth auffordern, Informationen über die amerikanischen Angriffe auf die Houthis im Jemen vorzulegen. Dazu über die Regeln für den Umgang mit geheimen oder sensiblen Informationen im Pentagon .

Signal-Chat mit Journalisten und Familienmitgliedern enthüllt brisante Details

Laut Texten, die von The Atlantic veröffentlicht wurden, teilte Hegseth detaillierte Informationen über Pläne zur Bekämpfung der Houthis in einem Signal -Chat mit mehreren hochrangigen Vertretern der Trump-Regierung sowie dem Journalisten Jeffrey Goldberg mit. Nachfolgende Berichte deuten darauf hin, dass Hegseth die Pläne für den Angriff auf den Jemen auch in einem separaten Signal-Chat mit seiner Frau und seinem Bruder geteilt hat.

Bedeutung von Untersuchungsbeschlüssen im US-Repräsentantenhaus

Im von den Republikanern dominierten Repräsentantenhaus sind Untersuchungsbeschlüsse eine der wenigen Möglichkeiten, mit denen die Demokraten derzeit Einfluss nehmen können. Die Beschlüsse ermöglichen es ihnen ausdrücklich, Antworten von der Regierung zu verlangen. Die Beschlüsse sind privilegiert. Und haben eine Frist von 14 Legislaturtagen. Wenn eine Mehrheitspartei in einem Ausschuss einen Untersuchungsbeschluss nicht innerhalb dieser Frist dem Repräsentantenhaus vorlegt, kann der Beschluss ohne Zustimmung des Sprechers zur Abstimmung gebracht werden.

Reaktionen auf „Signalgate“: Parteigrenzen überschreitende Kritik

Der Abgeordnete Don Bacon (R-Neb.), der dem Ausschuss für Streitkräfte angehört, hat die Trump-Regierung wegen „Signalgate“ kritisiert und die Entlassung von Hegseth gefordert.

Don Bacon fordert Rücktritt von Verteidigungsminister Pete Hegseth

Nach einer zweiwöchigen Pause kehrten die Republikaner im Repräsentantenhaus nach Washington zurück. Und brachten am Montag im Ausschuss für Geschäftsordnung einen Antrag ein, der die Untersuchung bis zum 30. September aussetzen würde. Damit würden die Bemühungen der Demokraten, die Trump-Regierung zur Herausgabe von Dokumenten über Signalgate – oder irgendetwas anderes in diesem Zusammenhang – zu bewegen, effektiv gestoppt.

Regeländerung versteckt in Resolution gegen Umweltstandards

Die vorgeschlagene Regeländerung wurde in ein Paket von Resolutionen aufgenommen, mit denen mehrere Umweltmaßnahmen der Biden-Regierung aufgehoben werden sollen. Darunter auch diejenigen, die Kalifornien strengere Vorschriften für die Fahrzeugemissionen erlauben.

Umfrage: Mehrheit der Wähler unterstützt Untersuchung der Signal-Leaks

Eine Umfrage von Exiled Policy, einer libertären Politikberatungsfirma, ergab, dass unter den registrierten Wählern, die Nachrichten über Signalgate gesehen haben, 77 Prozent der Meinung sind, dass der Kongress die Veröffentlichung von Chat-Nachrichten der US-Regierung über ihre Militäroperationen im Jemen untersuchen sollte.

„Die Umfrage spricht für sich“, sagt Jason Pye, der Exiled Policy leitet und zuvor Vizepräsident für legislative Angelegenheiten bei FreedomWorks war. Einer inzwischen aufgelösten konservativen und libertären Interessenvertretung. „Mehr als drei Viertel der Wähler sind der Meinung, dass der Kongress Signalgate untersuchen sollte. Dazu gehören 76 Prozent der unabhängigen Wähler. Und 60 Prozent der Republikaner. Das ist ein klarer Auftrag an den Kongress, einer seiner grundlegendsten Aufgaben nachzukommen. Der Kontrolle der Exekutive. Leider beraubt die Führung der Republikaner im Repräsentantenhaus die Wähler erneut der von ihnen geforderten Kontrolle. Nämlich, indem sie eine Verfahrens taktische Maßnahme einsetzt, um eine Untersuchungsresolution zu verhindern. Der einzige Grund, warum die republikanische Führung im Repräsentantenhaus dies tun würde, ist, dass sie befürchtet, dass sie verabschiedet werden könnte.“

Strategisches Kalkül hinter der Verhinderung einer möglichen Aufklärung

Der ehemalige Abgeordnete Denver Riggleman (R-Va.), der als Geheimdienstoffizier und in einem Unterausschuss für nationale Sicherheit im Kongress tätig war, findet dazu harte Worte. „Signalgate verdient zumindest eine Untersuchung.“

„Nicht zu handeln ist eine Sache. Aber die Möglichkeit, überhaupt darüber abzustimmen oder andere Untersuchungen durchzuführen? Verfahrensrechtlich zu unterbinden? Das ist eine erschreckende Pflichtverletzung“, so Riggleman.

„Jahrelang haben die Republikaner von konstitutionellem Konservatismus und Gewaltenteilung gesprochen. Das wurde aus blinder Loyalität gegenüber Trump beiseite geschoben. Das ist beschämend.“