Report: Das surreale Spektakel von Trumps Käfigkämpfen im Weißen Haus

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Das UFC-Event Freedom 250 am 14. Juni verwandelte den South Lawn des Weißen Hauses in eine Explosion der Gewalt.

Die Veranstaltung fand bewusst an Trumps 80. Geburtstag statt und ist das Ergebnis einer langen Beziehung zwischen Trump und UFC-Präsident Dana White – einer Verbindung, die seit Jahren politische, persönliche und berufliche Grenzen überschreitet. White nutzte das Event, um eine Flut von Werbung mitten ins Herz der amerikanischen Demokratie zu pumpen, während Trump daraus einen Pflichttermin für die Eliten seiner politischen Bewegung machte. Wer in der MAGA-Welt eine Zukunft haben wollte, musste dabei sein – und wer ein Stück der größten Bühne des Landes wollte, musste zahlen und seine Marke an den Ring bringen.

Beide Gruppen – Politiker und Wirtschaftsmagnaten – erschienen zum Kampf und füllten eine Arena mit rund 4.000 Plätzen, die die UFC eigens für das Event errichtet hatte. Am oberen Rand der Tribünen verfolgten außerdem Hunderte uniformierter Soldaten das Geschehen, während die breite Öffentlichkeit auf eine weitaus größere Public-Viewing-Zone auf dem Ellipse verwiesen wurde, einem Parkgelände gegenüber dem South Lawn. Der Ellipse zog Zehntausende Fans an, von denen viele das gesamte Wochenende in Washington verbrachten – durch die Stadt streifend in UFC-Gear, bei Pressekonferenzen, Wiegen und Fan-Events vor den Kämpfen.

Sieben Kämpfe, sieben K.o.s

Doch der eigentliche Grund für all das waren die Kämpfe. Am Sonntagabend lieferten die UFC-Athleten trotz des Werberummels und der fragwürdigen Optik echte Ware: Sieben Kämpfe. Sieben Knockouts. Klar, man könnte argumentieren, dass die meisten Begegnungen keine ebenbürtigen Duelle waren – aber der Abschlusskampf des Abends war pures MMA-Gold: Der Amerikaner Justin Gaethje besiegte den spanischen Leichtgewichtschampion Ilia Topuria so brutal, dass der Spanier zwischen den Runden aufgeben musste. Das war fast genug, um den Zirkus des Kumpelkapitalismus davor vergessen zu lassen. Fast.

ROLLING-STONE-Fotoredakteur Sacha Lecca war direkt am Käfig und hielt blutige Knockouts ebenso fest wie die Momente politischer Verwicklungen außerhalb des Octagons.

Das Octagon stand direkt auf dem South Lawn des Weißen Hauses – eine dramatische Kulisse für einen Käfigkampf.

Trump und White betraten das Event gemeinsam und standen auf den Stufen des Weißen Hauses, als die Nationalhymne erklang.

Zac Brown Band und Patriotismus-Debatte

Die Zac Brown Band spielte die Hymne für Trump – einen Abend nachdem sie auf dem Ellipse für die Fans aufgetreten waren. Die Kritik daran wischte die Band mit dem Verweis auf „Patriotismus, nicht Politik“ beiseite. ROLLING-STONE-Autorin Marissa R. Moss sieht das anders.

Polizeibeamte sicherten den Rand des Stadions ab, während im Hintergrund die Kräne von Trumps Umbauprojekt im Weißen-Haus-Ballsaal aufragten.

Mark Zuckerberg ist seit Jahren UFC-Fan und Unternehmenspartner. Der Event am Sonntag machte die Verbindung des Meta-CEOs zur Trump-Administration sichtbar: Er saß in unmittelbarer Nähe des Präsidenten und seiner wichtigsten Berater – darunter Stephen Miller, der Chefarchitekt von Trumps brutaler Einwanderungspolitik. Nach anfänglichen Spannungen hatten sich Zuckerberg und Miller Anfang des Jahres angenähert, seitdem gibt sich Zuckerberg gegenüber der Trump-Administration deutlich konzilianter.

Zuckerberg trainiert selbst

Zuckerberg ist auch einer der wenigen echten UFC-Fans unter den mächtigen Konzernchefs. Er trainiert persönlich Brazilian Jiu-Jitsu und MMA und hat im Erstgenannten sogar an Wettkämpfen teilgenommen. Eine kurze Episode, in der er anbot, gegen Tech-Rivalen Elon Musk anzutreten, verlief im Sand – obwohl Dana White ankündigte, den Kampf auszurichten.

Trump saß die gesamte Nacht direkt am Käfig und beglückwünschte jeden der Sieger persönlich.

Diego Lopes, ein brasilianischer Kämpfer, der in Mexiko trainiert, gewann den ersten Kampf des Abends mit einem Knockout gegen Steve Garcia. Alle sieben Kämpfe des Abends endeten durch Knockout – darunter auch die beiden hochkarätigen Co-Main-Events am Schluss der Show.

Prominente Gäste im Publikum

New-England-Patriots-Eigentümer Bob Kraft war ebenfalls dabei.

Schiedsrichter Mike Beltran kümmerte sich um den besiegten Steve Garcia, während Diego Lopes den Käfig erklomm.

FBI-Direktor Kash Patel, House-Speaker Mike Johnson, Senator Lindsey Graham und Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. verfolgten die Kämpfe alle vor Ort.

Der amerikanische Ringer Bo Nickal, einer von Trumps Lieblingskämpfern, nagelte seinen Gegner in einem frühen Kampf auf der Matte fest.

Melania beim UFC – eine Seltenheit

White, Trump und Melania Trump schauten zu, wie die Kämpfer auf dem Boden miteinander rangen. Melanias Anwesenheit war ungewöhnlich – normalerweise besucht Trump UFC-Events allein.

Mauricio Ruffy, ein junger und talentierter brasilianischer Kämpfer, fertigte den Amerikaner Michael Chandler schnell ab, der unbedingt im Weißen Haus siegen wollte.

White, Zuckerberg, Trump und der britische Boxer Tyson Fury feierten gemeinsam die Gewalt des Abends.

Ruffy traf Chandler mit einem Kopftritt, der den Kampf entschied.

Chandler, Flaggen und Eklats

Chandler hüllte sich beim Verlassen der Arena in eine amerikanische Flagge.

Die „Octagon Girls“ der UFC trugen maßgefertigte Outfits im Stil der amerikanischen Flagge.

Der amerikanische Kämpfer Josh Hokit lieferte den widerlichsten Moment des Abends: Nach seinem Sieg über Derrick Lewis griff er zum Mikrofon und brüllte „Michelle Obama ist ein MANN“ – ein Verweis auf die seit Langem kursierende rassistische Verschwörungstheorie. White distanzierte sich halbherzig davon und sagte gegenüber „Time“: „Jeder kennt meine Position zu freier Meinungsäußerung, aber ich hasse solchen Unsinn.“ Bestraft werden seine Athleten für obszöne oder aufpeitschende Aussagen selten; stattdessen nutzt White sie häufig als Hype für die nächste Kampfserie.

Gaethje sorgt für die Sensation

Barron Trump war ebenfalls beim Event dabei und saß nahe bei seinen Eltern direkt am Käfig.

Das Octagon war am Ende des Abends mit Blut getränkt.

Das Weiße Haus ragte als Kulisse hinter den Kämpfen auf.

Soldaten – eigens ausgewählt nach Körperbau und Erscheinungsbild – standen an den Rändern der Arena. Auf den Videowänden darüber liefen zwischen den Kämpfen Rekrutierungsvideos der Streitkräfte, durchsetzt mit grellen KI-generierten Bildern.

Gaethje schlägt Topuria – Upset des Abends

Schwergewichtsanwärter Alex Pereira verließ die Arena nach seiner Niederlage gegen Ciryl Gane.

In der größten Überraschung und dramatischsten Begegnung des Abends besiegte der amerikanische Veteran Justin Gaethje den 29-jährigen Ausnahmetalent Ilia Topuria aus Spanien, beendete dessen makellosen Profirekord und sicherte sich den UFC-Leichtgewichtsgürtel.

Gaethje feierte mit seinem Team nach dem Sieg über Topuria.

Mit dem Ende des Events stiegen Feuerwerke in den Nachthimmel über Washington und tauchten die Skyline der Hauptstadt in Licht und Donner.