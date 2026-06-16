Nein, Zac Brown, dein UFC-Auftritt war nicht „patriotisch“

Vergangenen Sonntag lieferte Zac Brown eine der beliebtesten Refrains des Country: Das ist nicht politisch, das ist patriotisch.

Außerdem sang er die Nationalhymne.

Brown schmetterte „The Star-Spangled Banner“ bei den Käfigkämpfen auf dem South Lawn des Weißen Hauses – würdevoll auf einem Monster-Energy-Logo im Flaggendesign stehend, unter dem Leuchten einer riesigen UFC-Klaue, im Anzug, der leicht an einen Zeichentrickdetektiv erinnerte, bei Donald Trumps 80. Geburtstagsparty. Wer das Ereignis verewigen möchte, kann das offizielle patriotische T-Shirt kaufen – importiert, versteht sich.

Patriotismus oder Politik?

„Das ist für mich Patriotismus, keine Politik“, sagte Brown in einem Interview mit der „Pat McAfee Show“ über seinen Auftritt beim Kampfabend. „Ich meine, scheiß auf die Spalterei. Daran glaube ich nicht. Ich liebe dieses Land. Ich liebe all die Menschen, die Opfer gebracht haben, damit ich meinen amerikanischen Traum leben kann.“ Brown war in der Sendung, um sich gegen Kritik zu wehren, die er für seine Teilnahme an dem Event kassiert hatte – einem Abend, der auf denkbar unpolitische Weise endete, als Schwergewichtskämpfer Josh Hokit seinen Sieg damit krönte, der Menge zuzubrüllen: „Michelle Obama ist ein Mann.“ Ganz gleich, wie man versucht, sich mit dem Etikett „Patriotismus“ vorab aus der Affäre zu ziehen: Alles, was Trump anpackt, ist von Natur aus politisch. Natürlich endete der Abend damit, dass der Sieger eine lächerliche, unpatriotische Aussage über die einzige schwarze First Lady in der Geschichte der USA herausbrüllte.

Für Country-Künstler ist das eine der ältesten Nummern aus dem Handbuch „Möglichst viele Fans behalten“: Die „Es ist keine Politik, es ist Patriotismus“-Verpackung haben schon viele vor Brown benutzt, wenn sie alles andere als das taten – Jason Aldeans rassistisch codiertes „Try That in a Small Town“, Toby Keiths chauvinistisches „Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)“, Darryl Worleys „Have You Forgotten“. Musiker sind nicht verpflichtet, im Rahmen ihres Jobs politisch zu agieren, und viele Fans schätzen es, wenn Künstler keine Parteistandpunkte predigen. Aber etwas Spaltendes zu tun und es dann mit „Patriotismus“ wegzuerklären – das geht vielen zu weit.

„Ich schäme mich“, sagt Michael Trotter Jr. von War and Treaty, ein Veteran des Irakkriegs, der echten Kampfeinsatz erlebt hat. „Ich bin sehr stolz darauf, sagen zu können, dass ich diesem Land gedient habe – und zwar gut. Deshalb schäme ich mich, dass Menschen sich hinter dem Begriff ‚Patriotismus‘ verstecken. Ich schäme mich, dass erwachsene Männer ein Sportevent nutzen, um gegen eine frühere First Lady auszuteilen, die genau diesen Ort mit Klasse, Würde und Anstand repräsentiert hat. Ich schäme mich, dass meine Kollegen daran teilgenommen haben. Aber die Wahrheit ist: An dem, was wir da gesehen haben, war nichts Patriotisches.“

Wo Patriotismus endet

Fairerweise sei gesagt: Brown hat seine Reichweite genutzt, um über seine Organisation Camp Southern Ground Ressourcen und Unterstützung für Militärfamilien und Veteranen zu mobilisieren. Deshalb weiß der „Chicken Fried“-Sänger vermutlich sehr genau, wo Patriotismus aufhört und Politik anfängt – und wo Trumps machohaftes 80. Geburtstagsspektakel auf dieser Skala einzuordnen ist.

Trotter seinerseits gründet gemeinsam mit seiner Frau Tanya eine Organisation namens iVet Cares zur Unterstützung von Veteranen – und er wünscht sich, dass mehr Country-Künstler aufhören, Patriotismus zu inszenieren, und stattdessen anfangen zuzuhören, was er wirklich bedeutet. „Ich glaube, die meisten Künstler denken, dass es reicht, Geld in eine Sache zu schmeißen. Aber es ist viel wichtiger, Veteranen zuzuhören, Soldaten und Matrosen und Marines zuzuhören und wirklich zu verstehen, was sie tatsächlich brauchen. Und dann lobbyieren, in den Kongress gehen und sich einbringen“, sagt er. „Künstler müssen aufhören, Künstler zu sein, und anfangen, Menschen zu sein.“

Das UFC-Event sollte angeblich Veteranen ehren – doch das blieb bestenfalls vage. Berichten zufolge mussten anwesende Militärangehörige einen „Fitnessstandard“ erfüllen und ihre Reisekosten selbst tragen, während das gewinnorientierte Event ein Publikum aus Tech-Milliardären anzog und fleißig für Werbepartner trommelte. Am Ende war es, wie bei allem, was die Trump-Regierung veranstaltet, die Spaltung, die ein Käfigkampf im Haus des Volkes mit sich brachte – und die jeden echten Patriotismus von vornherein unmöglich machte.