Jon Stewart nennt Trumps UFC-Event im Weißen Haus „gotteslästerliche Farce“ – und feiert den Knicks-Sieg

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Jon Stewart widmete einen Großteil der Montagsfolge von „The Daily Show“ dem Knicks-Triumph und beschrieb den NBA-Meistertitel als Auslöser eines „überwältigenden Gefühls von Freude, Solidarität, Vielfalt und Gemeinschaft – dazu eine ordentliche Portion Tränen und jede Menge kollektiver Hochstimmung.“

Stewart schilderte New Yorks ausgelassene Reaktion auf den Knicks-Sieg: mehrere Spider-Man-Kostüme tauchten auf, ein tanzender MTA-Busfahrer, eine Drumline. Die Rechtsaußen-Medien beschrieben das Treiben natürlich als „Chaos“ und „Aufruhr“ – doch Stewart merkte an, das sei für einen Samstagabend ein „Rekordtief“.

„Ich schätze, es kommt darauf an, auf welcher Seite des Ganges man sitzt: Wo ihr einen Mob seht, der einen Schulbus zerstört, sehe ich Menschen aller Glaubensrichtungen, Herkünfte, Hautfarben und Sexualitäten, die gemeinsam einen Schulbus zerstören“, sagte Stewart. „Ein Schmelztiegel wird er erst, wenn man das Ding anzündet!“

Dann schwenkte Stewart zum anderen großen Sportereignis des Wochenendes – und holte zum Rundumschlag aus: Donald Trumps UFC Freedom 250 auf dem Rasen des Weißen Hauses. „Was für eine gotteslästerliche Farce von einer Veranstaltung, der es irgendwie gelungen ist, sowohl den Kampfsport als auch unsere nationale Würde zu entwerten“, sagte Stewart. „Wer hat diesen peinlichen Scheiß überhaupt ausgestrahlt?“

Wie sich herausstellte: Paramount+, die Muttergesellschaft von Comedy Central, wo „The Daily Show“ läuft. Diese Erkenntnis ließ Stewart augenblicklich die Richtung wechseln. „Und was für ein gelungenes Event das war“, sagte er zerknirscht. „Wieder einmal liefern uns die Verantwortlichen von Paramount+ großartige Inhalte zu fairen Preisen. Ich bin stolz, zur Paramount-Familie zu gehören – egal welche Shows sie absagen oder ins Programm nehmen.“

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Die Sendung schnitt sofort zu einem der Kämpfer, Josh Hokit, der in die Kamera rief: „Michelle Obama ist ein Mann. Stimmt’s, Amerika?“ Stewart tat so, als würde er lachen, und erwiderte dann: „Mein Gott, was für ein verdammter Vollidiot.“

Trumps Amerika vs. New York

Nachdem er einen Clip eingespielt hatte, in dem Reporter behaupteten, das UFC-Event sei etwas, womit der „durchschnittliche Amerikaner“ sich identifizieren könne, konterte Stewart: „Der durchschnittliche Amerikaner will nicht, dass sein Weißes Haus für bestimmte Werte und Moral steht. Die einfachen Leute in diesem Land wollen, dass ihr Präsident in einem leicht gewaltbereiteren Hooters lebt – oder einem leicht weniger gewalttätigen Waffle House.“

Er fügte hinzu: „Aber irgendwie sind wir, die in den Dreckslöchern dieses Landes leben, diejenigen, die auf euch herabschauen? … Gott, ich bin so verdammt müde davon. Ihr zieht immer wieder eine Trennlinie zwischen dem echten Amerika des Heartlands und den Eliten in den Großstädten. Aber das war noch nie wahr. Wenn echter Amerikanismus bedeutet, sich abzurackern und alles dafür zu geben, seinen Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen, dann sind New Yorker die echtesten Amerikaner überhaupt. Alle acht einhalb Millionen. Es gibt wahrscheinlich mehr hart arbeitende Menschen mit amerikanischen Werten im liberalen Höllenort New York City als in den gesamten Bundesstaaten Wyoming, Idaho und Mississippi zusammen.“

Stewart schloss: „Die wahre Spaltung in Amerika verläuft nicht zwischen Städten und ländlichen Gebieten, nicht zwischen Vororten und Heartland-Werten und Küsteneliten, nicht zwischen Liberalen und Konservativen – sie verläuft zwischen Menschen überall, die Freude in Gemeinschaft finden, und denen, die sie offenbar nur in blinder Gefolgschaft finden. Und ich weiß, in welchem Amerika ich ab und zu in Hundescheiße treten will.“