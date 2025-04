Einblick: Das „Blutbad“ in der Gesundheitsbehörde von Trump und RFK Jr.

Die Trump-Regierung hat am Dienstagmorgen Bundesgesundheitsbehörden entkernt, als Tausende von Mitarbeitern Kündigungsschreiben erhielten. Zuvor hatte der Minister für Gesundheit, Robert F. Kennedy Jr., letzte Woche angekündigt, dass er die Entlassung von fast 10.000 Mitarbeitern plane.

Mehr als 7.000 Mitarbeiter der Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, der National Institutes of Health, der Food and Drug Administration und der Zentren für Medicare und Medicaid Services wurden entlassen.

Mitarbeiter mit jahrzehntelanger Erfahrung erhielten am Dienstag um 5 Uhr morgens E-Mails, in denen ihnen mitgeteilt wurde, dass sie mit sofortiger Wirkung in den Verwaltungsurlaub versetzt würden. Und keinen Zugang mehr zu ihren Gebäuden hätten. Im Großraum Washington D.C. stellten sich Tausende von Bundesangestellten vor Bürogebäuden auf, um zu sehen, ob ihre Ausweise funktionierten. Und umarmten sich unter Tränen.

Die massiven Entlassungen sind Teil von Donald Trumps umfassender Säuberung

Kennedy, ein Impfskeptiker, versucht, die Behörden zu zerschlagen. Und sie nach seinem Bild neu zu gestalten. Diese Kürzungen werden es dem HHS ermöglichen, nicht nur die Autorität, sondern auch die Kommunikation zu konsolidieren, da viele der betroffenen Abteilungen Kommunikationsabteilungen umfassen. Die massiven Entlassungen sind Teil von Donald Trumps umfassender Säuberung der Bundesbelegschaft. Und entsprechen dem, was Elon Musk mit seinem sogenannten Department of Government Efficiency ( DOGE ) tut. Musk behauptet, die Bundesregierung zu straffen, höhlt stattdessen aber ganze Behörden aus. Musks DOGE hat die Streichung von NIH-Zuschüssen gefeiert. Was Senator Cory Booker während seines rekordverdächtigen Filibusters am Dienstag verurteilte.

Am Dienstag wurden ganze Abteilungen vollständig aufgelöst. Was die Mitarbeiter des HHS schockierte. Hunderte von Forschern, die Krankheiten wie HIV und andere sexuell übertragbare Krankheiten untersuchen, wurden entlassen. „Ich kann mir keine schlechtere Idee vorstellen, als die Leute zu entlassen, die uns dabei helfen, gesund zu bleiben und uns vor Krankheiten zu schützen“, sagte Senator Raphael Warnock auf X . Dies geschieht zu einer Zeit, in der die USA unter einem landesweiten Masernausbruch leiden.

Rolling Stone sprach mit mehreren aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern über die Entlassungen und die Auswirkungen, die sie in den kommenden Jahren auf die Amerikaner haben werden.

„Die Menge an Wissen, die heute bei der CDC gelöscht wird, ist einfach tragisch“

„Es ist so chaotisch“, sagt eine Mitarbeiterin der CDC , die am Dienstagmorgen die Mitteilung erhielt, dass sie in den Verwaltungsurlaub versetzt wird und im Juni gekündigt wird. (Sie bat darum, aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen anonym zu bleiben, daher wird sie mit dem Pseudonym Samantha bezeichnet.) „Die Menge an Wissen, die heute bei der CDC gelöscht wird, ist einfach tragisch.“

Samantha sagt, dass sie und ihre Kollegen seit Kennedys Ankündigung der bevorstehenden Entlassungen ständig die Reddit-Threads von CDC und HHS überprüft haben. Als sie heute Morgen um 5:45 Uhr auf Reddit sah, dass die „Reduzierung der Belegschaft“-Schreiben (RIF) verschickt worden waren, überprüfte sie ihre E-Mails.

„Diese RIF-Maßnahme hat keinen direkten Einfluss auf Ihren Dienst, Ihre Leistung oder Ihr Verhalten“, hieß es in der E-Mail. „Nachdem Sie diese Mitteilung erhalten haben, werden Sie in den Verwaltungsurlaub versetzt. Und haben ab Dienstag, dem 1. April, keinen Zugang mehr zum Gebäude, sofern Ihre Führungskraft nichts anderes anordnet.“

Samantha, die in der Abteilung für Umweltgesundheit und Wissenschaftspraxis (DEHSP) der CDC arbeitete, sagt, dass ihre gesamte Abteilung aufgelöst wurde. Dazu gehören unter anderem die Abteilung für Asthma und Luftqualität. Die Abteilung für die Prävention und Überwachung von Bleivergiftungen. Die Abteilung für Klima und Gesundheit. Sowie die Abteilung für Wasser, Lebensmittel und Umweltgesundheitsdienste. Etwa 2.400 Mitarbeiter der CDC sind betroffen.

Entlassung: kein Aprilscherz

„Sie entlassen ganze Organisationseinheiten“, sagt Samantha. „Das sind Menschen, die 30 Jahre Dienst geleistet haben,.Menschen mit Kindern, Veteranen. Es wurde nicht daran gedacht, Menschen mit institutionellem Wissen zu halten.“

Sie sagt, ihre Kollegen seien schockiert darüber, wie weitreichend die Auswirkungen waren. „Ich habe letzte Woche einen Witz gemacht, dass sie das wahrscheinlich am 1. April machen werden. Und jetzt sind sie hier. Für sie ist das ein großer Witz.“

Samantha sagt, dass die Leute auf den höchsten Ebenen der CDC immer noch versuchen herauszufinden, wer entlassen wurde. Weil sie nicht im Voraus gewusst haben, wer betroffen sein würde.

„ … dann sind das in der Regel die roten Staaten.“

„Der Großteil des Geldes bei der CDC fließt nicht in die Finanzierung von Mitarbeitern. Sondern in die Finanzierung von Geldern, die an Bundesstaaten, Städte, Stämme, Gesundheitsämter und Gemeinschaftsorganisationen gehen“, sagt Samantha. „Wenn man also das Bleiprogramm einstellt, stellt man auch die Finanzierung ein, die die Nachverfolgung unterstützt, ob Blei im Wasser ist oder nicht. Programme, die es seit Jahrzehnten gibt, sind einfach weg.“

Und diese Bemühungen sind bemerkenswert parteiübergreifend. „Wir versuchen, unsere Finanzierungsmöglichkeiten so anzupassen, dass wir den bedürftigsten Gebieten helfen können. Und wenn man sich die grundlegenden Gesundheitsergebnisse und die Infrastruktur des öffentlichen Gesundheitswesens ansieht, sind das in der Regel die roten Staaten.“

Samantha sagt, sie und ihre Kollegen seien besorgt, dass sie nächste Woche kein Gehalt bekommen, weil die Personalabteilung der CDC stark von den Entlassungen betroffen war. Sie sagt, sie sei auch gespannt, ob bestimmte Mitarbeiter wieder eingestellt werden, nachdem sie beurlaubt wurden. Was nach der willkürlichen Entlassung anderer Bundesangestellter durch die Trump-Administration der Fall war.

Angriffe auf die Gesundheit von Frauen

Die Kürzungen erstreckten sich über alle Abteilungen. Und löschten ganze Abteilungen aus. Ohne Rücksicht auf Notwendigkeit oder Erfahrung. Die Mehrheit der Mitarbeiter der Abteilung für Gewaltprävention der CDC wurde entlassen. Darunter das gesamte Team für die Prävention von Gewalt in der Partnerschaft. Das Büro der CDC für das Informationsfreiheitsgesetz, das Anfragen zu öffentlichen Aufzeichnungen bearbeitet, wurde aufgelöst. Ebenso wie ein Programm zur Untersuchung der Prävention von Waffengewalt. Schusswaffen sind nach wie vor die häufigste Todesursache bei Kindern.

Auch Forscher im Bereich der reproduktiven Gesundheit und Unfruchtbarkeit erhielten am Dienstag RIFs. Zu einer Zeit, in der die reproduktive Gesundheitsversorgung der Amerikaner besonders gefährdet ist. Zwei der drei Abteilungen der Abteilung für reproduktive Gesundheit wurden eliminiert. Die einzige, die übrig blieb, war die Abteilung für Mutter- und Säuglingsgesundheit. Zu den entlassenen Mitarbeitern gehörten Forscher, die an IVF, Schwangerschaftsrisikobewertungen und Verhütungsrichtlinien arbeiteten.

„Man rechnet nicht damit, dass das gesamte Programm gestrichen wird“, sagte ein Mitarbeiter der Abteilung für reproduktive Gesundheit gegenüber Rolling Stone. „Es ist herzzerreißend.“

Zum Beispiel erhielt das Team, das an den Verhütungsrichtlinien arbeitete, heute alle E-Mails, dass sie entlassen wurden. Die Richtlinien werden von Gynäkologen, Hebammen und Hausärzten als Behandlungsstandard verwendet.

„Ohne die Verhütungsrichtlinien der CDC werden mehr Frauen sterben, da eine Schwangerschaft das Gefährlichste ist, was eine 20- oder 30-Jährige in den USA tun kann“, fügt der Mitarbeiter hinzu.

Ein „Blutbad“

„Shitshow ist eine Untertreibung für das, was gerade bei der CDC passiert ist“, sagt ein ehemaliger CDC-Mitarbeiter gegenüber Rolling Stone. „Besonders besorgniserregend ist, dass das gesamte CDC-FOIA-Büro entlassen wurde. Ohne ein FOIA-Team hat die amerikanische Bevölkerung jetzt deutlich weniger Transparenz darüber, was die CDC tut. Und die Behörde setzt sich einem erheblichen rechtlichen Risiko aus. Weil sie FOIA-Informationsanfragen nicht nachkommt.“

Ein anderer ehemaliger HHS-Mitarbeiter sagt: „Dieses Blutbad war so verdammt schlimm, dass mich mehrere Beamte fragten, ob ich dachte, dass dies ein Aprilscherz sei. Wir haben uns auf das Schlimmste vorbereitet. Und es sieht ganz so aus, als hätten wir es bekommen.“

Die Entlassungen betrafen 1.200 Stellen beim National Institute of Health (NIH) und 3.500 bei der Food and Drug Administration ( FDA ). Dr. Robert Califf, der ehemalige FDA-Kommissar unter Obama und Biden, bezeichnete es als „düsteren Tag für die öffentliche Gesundheit“.

„Die FDA, wie wir sie kannten, ist am Ende, da die meisten Führungskräfte mit institutionellem Wissen und einem tiefen Verständnis für Produktentwicklung und -sicherheit nicht mehr beschäftigt sind“, schrieb Califf in einem Beitrag auf LinkedIn . „Ich glaube, dass die Geschichte dies als einen großen Fehler ansehen wird.“

Herdenimmunität als Strategie zur Schadensbegrenzung?

Jay Bhattacharya trat am Dienstag seinen ersten Tag als NIH-Direktor an. Er schickte eine E-Mail an die Mitarbeiter, die dem Magazin Rolling Stone vorliegt. „Ich bin mir bewusst, dass ich in einer Zeit des enormen Wandels zum NIH komme“, schrieb Bhattacharya und bestätigte die Entlassungen. „Diese Personaleinsparungen werden tiefgreifende Auswirkungen auf wichtige Verwaltungsfunktionen des NIH haben. Darunter Kommunikation, Gesetzgebungsangelegenheiten, Beschaffung und Personalwesen. Sie erfordern einen völlig neuen Ansatz für deren Umsetzung.“

Bhattacharya, Professor an der Stanford University, kritisierte insbesondere die Lockdowns während der Covid-19-Pandemie. Er kritisierte den Impfstoff und befürwortete stattdessen die Herdenimmunität als Strategie zur Schadensbegrenzung. Der Senator von Louisiana, Bill Cassidy, forderte Bhattacharya auf, keine NIH-Mittel für die Erforschung eines widerlegten Zusammenhangs zwischen Impfstoffen und Autismus zu verschwenden.

Aber Bhattacharya hat signalisiert, dass er der Idee immer noch aufgeschlossen gegenübersteht. Am Dienstag lud Cassidy zusammen mit Senator Bernie Sanders Kennedy ein, vor dem Senatsausschuss für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Renten über die umfassende Reorganisation des HHS auszusagen. Kennedy hat sich noch nicht öffentlich dazu geäußert.

„Die Menschen sind am Boden zerstört und hoffnungslos“

Die Abteilungen für Personalwesen, IT, Kommunikation, Sicherheit und Budget waren alle stark betroffen, da die Trump-Regierung die Macht im HHS konsolidiert.

Ein fest angestellter leitender Forscher am NIH, der ein neurowissenschaftliches Labor leitet, berichtet Rolling Stone, dass die Entlassungen die Behörde völlig durcheinander gebracht haben. „Auch wenn die oberflächliche Botschaft lautet, dass sie die Wissenschaftler behalten, können wir ohne das Hilfspersonal unsere wissenschaftliche Arbeit nicht machen“, sagt er.

„Die Menschen sind heute am Boden zerstört und hoffnungslos“, sagt der Neurowissenschaftler, der aus Angst vor dem Verlust seines Arbeitsplatzes anonym bleiben möchte. „Als der HHS-Minister über die Notwendigkeit sprach, in Wissenschaft und Medizin zu investieren, hatte man das Gefühl, dass sie wollten, dass wir unsere Mission erfüllen können. Aber wir haben das Gefühl, dass uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und wir wissen nicht, wer morgen nicht mehr sicher sein wird.“

Da die Arbeitsplätze weit von ihren Wohnorten entfernt sind, sahen einige Beamte darin eine Möglichkeit, sie zum Wegzug zu zwingen

Mehrere leitende Angestellte sowohl bei der CDC als auch bei den NIH wurden vom HHS zum Indian Health Services (IHS) versetzt, das medizinische Ressourcen für die Stämme der amerikanischen Ureinwohner bereitstellt, wie mehrere Quellen bestätigten. Die Stellen könnten einen Umzug in ländlichere Gebiete wie Alaska, Montana und New Mexico erfordern. Da die Arbeitsplätze weit von ihren Wohnorten entfernt sind, sahen einige Beamte darin eine Möglichkeit, sie zum Wegzug zu zwingen. Sie befürchteten auch, dass sie ihre Pensionen verlieren könnten, wenn sie die Versetzung ablehnten.

Einige Wissenschaftler mit unbefristeten Arbeitsverträgen wurden entlassen. Was zusätzliche Verwirrung stiftete, da die Vorgesetzten versuchten, herauszufinden, ob es sich um einen Fehler handelte oder nicht. „Es fühlt sich an, als wäre niemand sicher“, sagt der Neurowissenschaftler.

Ein anderer leitender NIH-Wissenschaftler sagt: „Das Entscheidende ist, dass wir einfach keine Arbeit machen können. Niemand hat mit einem solchen Ausmaß an Schäden gerechnet.“

„Bei Entlassungen und RIFs denken die Leute, es sei wie bei Google“

Es heißt, dass es ein großes Missverständnis darüber gibt, wie spezialisiert und vernetzt die Teams am NIH sind. Und im Gegensatz zu Entlassungen in Unternehmen könnten sich ein paar Wochen Unterbrechung jahrelang auf die öffentliche Gesundheit auswirken.

„Bei Entlassungen und RIFs denken die Leute, es sei wie bei Google, wo man eine Menge Leute entlässt und dann mehr neue Leute einstellt, um sie zu ersetzen“, sagen sie. „Diese Leute sind Experten auf der ganzen Welt. Es gibt nur sehr wenige von ihnen, die über ein unglaublich spezialisiertes Fachwissen verfügen. Die Leute bauen jahrelang Labore auf. Die Laborteams sind sehr eng miteinander verbunden und sensibel. Wenn man ein oder zwei dieser Leute herausnimmt, bricht alles zusammen.“