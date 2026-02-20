So beutet Trump die Army-Veteranen weiter aus

Das Department of Veterans Affairs veröffentlichte diese Woche eine öffentliche Mitteilung, in der Änderungen bei der Bewertung von Invaliditätsgraden angekündigt wurden. Seit Donald Trump im vergangenen Jahr erneut das Amt übernommen hat, sucht die Regierung nach Wegen, Veteranen um Leistungen zu bringen.

Die neuen Regeln der VA zur Festlegung von Invaliditätsgraden – anhand derer die Regierung bestimmt, welche Leistungen Veteranen erhalten – scheinen ein weiterer Schritt zu sein, die Versorgung der Männer und Frauen, die dem Land gedient haben, auszuhöhlen.

Die neuen Regeln, die am Dienstag vorläufig in Kraft traten, eröffnen der VA in zwei wesentlichen Punkten die Möglichkeit, verdiente Invaliditätsgrade von Veteranen zu kürzen, und weichen damit von jahrelang etablierter US-Rechtsprechung zur Arbeitnehmerentschädigung ab.

Medikamente und Erwerbsfähigkeit im Fokus

Erstens kann die VA nun Medikamente bei der Bewertung einer Invalidität berücksichtigen. Tinnitus oder Ohrgeräusche sind beispielsweise eine der häufigsten Erkrankungen, für die die VA einen Invaliditätsgrad vergibt. Nach der neuen Regel kann die VA, wenn sie feststellt, dass Aspirin oder Schmerzmittel den Tinnitus reduzieren, den Grad senken oder eine Bewertung ganz verweigern.

Zweitens kann die VA die Erwerbsfähigkeit eines Veteranen in die Bewertung einfließen lassen. Wenn die VA feststellt, dass ein Veteran beschäftigt ist, kann sie Invaliditäts- oder Rentenzahlungen vollständig verweigern. Das ist eine grausame und willkürliche Änderung. Wenn Sie für Ihr Land ein Bein geben, sollten Sie dafür entschädigt werden – unabhängig davon, ob Sie einer Arbeit nachgehen, die den Gebrauch dieses Beins erfordert oder nicht.

Bedeutung der Invaliditätsgrade

Invaliditätsgrade der VA sind eine staatliche Anerkennung dafür, dass der Militärdienst zu einer dauerhaften Beeinträchtigung geführt hat, die Lebensqualität und langfristige Erwerbsfähigkeit beeinflusst. Sie werden auf einer prozentualen Skala vergeben. Ein Veteran kann beispielsweise als dauerhaft zu 100 Prozent invalid eingestuft werden, während ein anderer für geringfügige Verletzungen oder Leiden mit 10 oder 20 Prozent bewertet wird.

Der Prozentsatz bestimmt die monatliche Zahlung, Priorität bei der Gesundheitsversorgung, Wohn- und Pflegeprogramme sowie weitere Leistungen. Es handelt sich nicht um Arbeitslosenhilfe. Es ist eine Entschädigung für im Dienst erlittenen Schaden.

Seit Generationen folgt die Invaliditätsentschädigung der VA derselben rechtlichen Logik wie die Arbeitnehmerentschädigung. Die Entschädigung gilt der Verletzung selbst, unabhängig davon, wie gut man mit ihr umgehen kann. Dies wurde im US-Recht durch Ingram v. Collins festgeschrieben, einen Fall aus dem Jahr 2025 gegen VA-Minister Doug Collins, in dem das Gericht letztlich entschied, dass die VA den Zustand eines Veteranen so bewerten muss, wie er ist, ohne Unterstützung durch Medikamente, wenn eine Bewertungsregel Medikamente nicht ausdrücklich erwähnt.

Die Entscheidung sollte Veteranen davor schützen, Leistungen zu verlieren, unabhängig davon, ob sie medizinischen Rat befolgen. Die diese Woche angekündigte neue Regel erwähnt ausdrücklich die Notwendigkeit, die „negativen Auswirkungen“ von Ingram v. Collins zu „minimieren“.

Reaktionen und Kritik

Vor der Ankündigung der neuen Richtlinie bewertete die VA Erkrankungen anhand ihrer zugrunde liegenden Schwere im Zeitverlauf, nicht danach, ob Medikamente Symptome vorübergehend reduzierten oder ob der Veteran beschäftigt war. Ein Veteran konnte arbeiten und dennoch Entschädigung erhalten, da die Zahlung die Existenz der dienstbedingten Verletzung anerkannte.

Tinnitus, PTSD, Asthma und chronische Schmerzen wurden anhand medizinischer Beeinträchtigung und funktionaler Auswirkungen im Alltag bewertet, während separate Programme die Erwerbsunfähigkeit regelten.

Die VA behauptet, die neue Regel stelle keine wesentliche Änderung der Politik dar. „Diese Verordnung formalisiert lediglich die langjährige Praxis der VA, Invaliditätsgrade auf Grundlage dienstbedingter Beeinträchtigungen von Veteranen und der Medikamente, die sie zur Behandlung dieser Beeinträchtigungen einnehmen, festzulegen“, sagte VA-Pressesprecher Pete Kasperowicz in einer Stellungnahme gegenüber ROLLING STONE.

Veteranenverbände sehen das anders

„Über Jahre hinweg haben Gerichte entschieden, dass die VA Bewertungen nicht auf Grundlage der Wirkung von Medikamenten reduzieren darf, sondern die tatsächliche funktionale Beeinträchtigung eines Veteranen bei der Bewertung einer dienstbedingten Invalidität berücksichtigen muss“, erklärte Veterans of Foreign Wars in einer Stellungnahme. „Diese neue Regel kehrt diesen Standard um, indem sie Prüfer anweist, Beeinträchtigungen so zu bewerten, wie sie sich darstellen, einschließlich der Auswirkungen von Medikamenten, und die unbehandelte Ausgangsschwere zu ignorieren.“

VFW-Nationalkommandeurin Carol Whitmore ergänzte, dass die „VA zwar befugt ist, den Bewertungsplan zu ändern, dies jedoch ohne nachteilige Auswirkungen auf Veteranen tun muss“.

Coleman Lee, Nationalkommandeur der Veteranenorganisation DAV, erklärte in einer Stellungnahme, die Gruppe sei „äußerst enttäuscht und alarmiert über die Entscheidung der VA, heute eine vorläufige endgültige Regel zu erlassen, die potenziell die Invaliditätsentschädigung für Millionen behinderter Veteranen reduzieren könnte“, und die „neue Verordnung würde es der VA erlauben, Invaliditätsgrade für Veteranen zu senken, die Medikamente einnehmen, um ihre Erkrankungen zu kontrollieren oder ihre Symptome zu verringern“.

Politischer Kontext

Die Neufassung der Regeln zu Invaliditätsgraden durch die VA steht, wie viele Maßnahmen der Behörde seit Trumps erneuter Amtsübernahme, im Einklang mit Project 2025, das eine Reihe von Maßnahmen forderte, die sich negativ auf Gesundheitsversorgung und andere Leistungen für Veteranen auswirken würden. „Bemühungen, Invaliditätsleistungen ohne angemessene Planung auf große Bevölkerungsgruppen auszuweiten, haben zu einem Vertrauensverlust der Veteranen in die VA geführt“, schrieb Brooks T. Tucker in dem berüchtigten rechten Politikmanifest. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall.

Die Trump-Regierung und Republikaner im Kongress versuchen bereits, die Versorgung von Veteranen durch Gesetzentwürfe einzuschränken, die Mittel von der VA zu externen privaten Anbietern umleiten sollen. Die Änderungen bei den Invaliditätsgraden sind jedoch ein Hintertür-Weg für die Regierung, weiterhin Druck auf Veteranen auszuüben, ohne eine Zustimmung des Kongresses.

Die neuen Regeländerungen könnten die Art und Weise, wie die VA über Entschädigungs- und Invaliditätsansprüche entscheidet, drastisch verändern, die mehr als 50 Prozent des Gesamtbudgets der VA ausmachen. Während Trump einen historischen Militärhaushalt von 1,5 Billionen Dollar für 2027 fordert – was der Kongress unterstützt – und zugleich ein Haushaltsdefizit in Billionenhöhe anhäuft, scheint es erneut so, dass Veteranen den Preis zahlen werden, damit Milliardäre und Billionäre ihre Steuererleichterungen erhalten können.