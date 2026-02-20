Trump verfeuert Milliarden an Steuergeldern für „Friedens“-Gruppe

US-Präsident Trumps „Board of Peace“ umfasst zahlreiche Staaten mit einer Bilanz von Menschenrechtsverletzungen und Regierungskorruption – und nun sammelt es eine Menge Geld ein. Trump – der immens von seiner Präsidentschaft profitiert hat – kündigte am Donnerstag an, 10 Milliarden Dollar an Steuergeldern an das Gremium zu übertragen, wo Länder wie Israel, El Salvador, die Türkei, Argentinien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ungarn und Saudi-Arabien es theoretisch einsetzen sollen, um Frieden im Nahen Osten zu bewirken … oder so etwas.

Auf dem Papier soll das „Board of Peace“ die Umsetzung eines Gaza-Friedensplans überwachen. Der Präsident hat durch Social-Media-Beiträge und öffentliche Äußerungen deutlich gemacht, dass er sich Gaza – wo unzählige Leichen unter den Trümmern zu Schutt zerbombter Städte liegen – als „Trump Riviera“ des Nahen Ostens neu entwickelt wünscht, wie er es im vergangenen Jahr formulierte.

In Davos präsentierte Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der kein offizielles Regierungsamt innehat, in diesem Jahr Pläne, die vom Krieg verwüstete Region in ein Küstentourismusziel umzuwandeln, das reif für internationale Investitionen – und Gewinne – sei.

Hohe Gebühren, unklare Kontrolle

Trump verlangt von Mitgliedsstaaten eine saftige Gebühr von 1 Milliarde Dollar, um sich einen Platz im Gremium zu sichern, doch unklar ist, wofür dieses Geld tatsächlich verwendet wird. Offensichtlich ist, dass Trump, ein langjähriger Kritiker der Vereinten Nationen, seine eigene internationale Koalition von Staaten schaffen will, die direkt unter seiner Kontrolle operiert. Der russische Präsident Wladimir Putin wurde eingeladen, obwohl er aktiv einen verheerenden expansionistischen Krieg gegen die Ukraine führt. Mehrere prominente amerikanische Verbündete und westliche Staaten haben es abgelehnt, diese Farce mitzutragen.

Der Vatikan wies eine Einladung Anfang dieser Woche zurück. Das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Neuseeland, Norwegen, Polen, die Ukraine und mehrere weitere Staaten haben eine Teilnahme ausdrücklich abgelehnt, während Dutzende andere offenbar so taten, als sei ihre Einladung auf dem Postweg verloren gegangen.

Die Dissonanz war bei der ersten offiziellen Zusammenkunft des „Board of Peace“ am Donnerstag in Washington, D.C., deutlich sichtbar, wo – in Abwesenheit der historischen Verbündeten Amerikas – unterwürfige Staats- und Regierungschefs den amerikanischen Präsidenten für die Einberufung dieser „Friedens“-Koalition lobten, über die Trump die vollständige Kontrolle ausübt.

Inszenierung und Eigenlob

Zu einem Soundtrack mit Guns N’ Roses’ „November Rain“ und Laura Branigans „Gloria“ posierte der Präsident für Fotos und pries finanzielle Zusagen der teilnehmenden Staaten. Das Treffen endete damit, dass der Präsident einen goldenen Hammer schlug, während seine persönliche Hymne „Y.M.C.A.“ über die Lautsprecher des Veranstaltungsortes dröhnte.

Auch Kushner war anwesend und betonte, dass „niemand persönlich davon profitiert“. Dennoch wurden bereits Bedenken laut, dass der Präsident als Vorsitzender des Gremiums im Wesentlichen auf unbestimmte Zeit – ohne Amtszeitbegrenzung oder andere Beschränkungen – Zugang zu den Finanzen der Organisation außerhalb der Kontrolle und Aufsicht der US-Regierung haben könnte.

Trump präzisierte nicht, woher genau die zugesagten 10 Milliarden Dollar amerikanischer Mittel stammen sollen, und es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Kongress diese Ausgaben genehmigt hat.

Drohungen gegen Iran

„Wenn man das mit den Kosten eines Krieges vergleicht, sind das zwei Wochen Kampfhandlungen, es ist eine sehr kleine Zahl. Es klingt nach viel, aber es ist eine sehr kleine Zahl“, sagte der Präsident. Zusätzlich zu der 1-Milliarde-Dollar-Gebühr für den Beitritt zum Gremium merkte der Präsident an, dass weitere 7 Milliarden Dollar von den Mitgliedern der Gruppe beigesteuert worden seien.

Trump nutzte das „Friedens“-Treffen, um anzukündigen, dass er innerhalb der nächsten „10 Tage“ eine Entscheidung bezüglich militärischer Maßnahmen gegen den Iran treffen werde. In den vergangenen Wochen hat das US-Militär seine Präsenz im Nahen Osten massiv ausgebaut, während versucht wird, ein Nuklearabkommen mit dem Land abzuschließen.

Eigentlich wäre das nicht nötig, nachdem Trump im vergangenen Jahr behauptet hatte, der von ihm angeordnete Schlag gegen den Iran habe deren Nuklearanlagen „ausgelöscht“, doch nun ja.

Lobeshymnen und Abwesenheit

Die Aussicht auf eine erneute Kriegsführung in der Region überschattete Trumps „Friedens“-Veranstaltung nicht. Der Premierminister von Ägypten bezeichnete Trump als seine „Exzellenz“, ein Bruch mit dem üblichen Protokoll für US-Präsidenten, die historisch Titel und Bezeichnungen ablehnen, die mit monarchischem Adel verbunden sind. Der repressiv regierende Präsident Kasachstans, Kassym-Schomart Tokajew, schlug vor, das Komitee solle „einen speziellen Präsident-Trump-Preis des Board of Peace einrichten, um seine herausragenden Bemühungen und Leistungen anzuerkennen“.

Keine Überraschung, angesichts von Trumps bekannter Fixierung darauf, glänzende Objekte als Anerkennung seiner Größe zu erhalten. In diesem Sinne war aus irgendeinem für die Anwesenden nicht ersichtlichen Grund auch FIFA-Präsident Gianni Infantino bei der Veranstaltung anwesend und trug eine rote „USA“-Mütze.

Selbst als Staats- und Regierungschefs ihre vorgesehenen Lobeszeiten nutzten, schien Trump nicht willens oder nicht in der Lage, ihnen seine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Während des mehr als zweistündigen Treffens wirkte der Präsident wiederholt so, als würde er an seinem Platz einnicken, während andere Staatsoberhäupter und Würdenträger zu ihm sprachen.