Trump versucht, einen Veteranen mit Purple Heart auszuweisen

Als ob es nicht schon genug wäre, Zehntausende Veteranen aus dem Bundesdienst zu entlassen. Die Leistungen des Veteranenministeriums zu kürzen. Und Medicare und die Sozialversicherung zu beschneiden. Nun will Donald Trump auch noch Veteranen ausweisen. Viele von ihnen haben ihr Leben für ein Land riskiert, das sie nun wie Müll behandelt.

Während ich dies schreibe, sitzt Jose Barco , ein Veteran der US-Armee und Empfänger des Purple Heart, in einem texanischen Internierungslager. Und wartet auf seine Abschiebung. In ein Land, das ihn nicht einmal aufnehmen will. Barco wurde in Kuba geboren. Sein Vater floh nach Venezuela, um Amnestie zu erhalten. Die venezolanische Regierung behauptet, seine Geburtsurkunde sei gefälscht. Da sie angeblich zu neu sei, um echt zu sein.

Barco – ein Veteran von zwei Kampfeinsätzen im Irak, der sein Leben für ein Land aufs Spiel gesetzt hat, das sich nun weigert, ihn als einen der ihren anzuerkennen – ist in der Schwebe, während die Trump-Regierung entscheidet, was mit ihm geschehen soll. Was sie wissen, ist, dass sie ihn nicht in den Vereinigten Staaten haben wollen.

Jose Barco, Veteran und Träger des Purple Heart

Barco kam im Alter von vier Jahren in die USA. Er meldete sich zur Armee und diente in der Charlie Company, 1. Bataillon, 506. Infanterieregiment. Eine Einheit, die während des Höhepunkts des Aufstands das Schlimmste im Irak erlebte. Im Jahr 2004 erhielt er das Purple Heart, nachdem er durch eine Explosion durch die Luft geschleudert und gegen eine Wand geschmettert wurde. Was zu einer traumatischen Hirnverletzung (TBI) und schweren Verbrennungen führte.

Später wurde bei ihm eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) diagnostiziert. Schädel-Hirn-Trauma und PTBS sind genau die Erkrankungen, die Trump durch das sogenannte Department of Government Efficiency (DOGE) vernachlässigt , indem er kritische psychiatrische Dienste zusammenstreicht. Und über 80.000 Stellen im VA streicht.

Während seiner Dienstzeit versuchte Barco, die Staatsbürgerschaft zu beantragen. Sein befehlshabender Offizier half ihm beim Ausfüllen des Antrags. Dann verschwand er. Keine Beweismittelkette. Keine Aufzeichnungen. Ein verlorener Ordner mit der Zukunft eines Soldaten darin. Was ein einfacher Weg zur Einbürgerung hätte sein sollen, wurde zu einer unsichtbaren Falltür, die ins Exil führte.

15 Jahre hinter Gittern

Als er in die USA zurückkehrte, wurde aus Barcos unbehandeltem Hirntrauma eine Instabilität. 2008 beging er ein Gewaltverbrechen. Er schoss wahllos in eine Gruppe von Menschen und verletzte eine schwangere Jugendliche. Er büßte dafür mit 15 Jahren seines Lebens hinter Gittern wegen versuchten Mordes. Seine Strafe wurde wegen guter Führung reduziert. Er wurde nach seiner ersten Bewährungsanhörung entlassen.

Barco wurde ehrenhaft entlassen. Bei ihm wurden schwere körperliche und psychische Verletzungen diagnostiziert. Man versprach ihm einen Weg zur Staatsbürgerschaft. Und doch wurde er unmittelbar nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis im Januar von der Einwanderungs- und Zollbehörde aufgegriffen und in ein Flugzeug nach Venezuela gesetzt. Ein Land, das er seit seiner Kindheit nicht mehr gesehen hat und das sich weigerte, ihn aufzunehmen.

Jetzt ist er staatenlos. Ein Mann ohne Nation. Die Vereinigten Staaten von Amerika – dieselbe Nation, für die er gekämpft und geblutet hat – haben ihm die grundlegende Würde der Zugehörigkeit verweigert.

Diese Missachtung des Dienstes war noch nie so ungeheuerlich wie unter Trump

Barcos Geschichte ist ein warnendes Beispiel dafür, wie ein ordnungsgemäßes Verfahren umgangen wird. Es geht nicht nur um ihn. Es ist die Geschichte, die wir kennen. Derzeit dienen etwa 40.000 ausländische Staatsangehörige in der US-Armee. Es geht um die Hunderte von abgeschobenen Veteranen , die jetzt über 40 Länder verstreut sind. Es geht um das Versagen eines Landes, das Ihnen an einem Tag für Ihren Dienst dankt und Sie am nächsten Tag abschiebt.

Diese Missachtung des Dienstes war noch nie so ungeheuerlich wie unter Trump, dessen Gleichgültigkeit gegenüber der Demontage des VA – und die gefühllose, sinnlose Entlassung Tausender Veteranen durch Elon Musk und DOGE – unseren Veteranen vorsätzlich mehr Schaden zufügt als jede andere Regierung in der modernen Ära. Einige versuchen, sich für Barco einzusetzen. Und fordern, dass er zur medizinischen Versorgung in eine VA-Einrichtung verlegt wird. Doch bis heute ist nichts geschehen.

Barcos Geschichte, so fehlerhaft er als Bürger auch war, wirft ein Licht auf das größere Problem mit Trumps gesetzloser zweiter Amtszeit . Wenn Trump einem Kriegshelden so etwas antun kann, kann er es jedem antun. Er kann die Verfassung ignorieren und erneut kandidieren. Er kann das Habeas-Corpus-Verfahren aussetzen. Demonstranten ins Gefängnis werfen. Amerikanische Staatsbürger inhaftieren. Er kann sich stark in Richtung eines faschistischeren und autoritäreren Amerikas bewegen. Die Republikaner im Kongress werden ihn dabei anfeuern. Die Massenproteste im ganzen Land sind ein starker Anfang. Aber sie reichen nicht aus, um sicherzustellen, dass Amerika nicht in genau den Despotismus zurückfällt, gegen den es gegründet wurde.

Bist du bereit für das, was als Nächstes kommt?

Selbst wenn die Demokraten 2026 oder 2028 die Macht übernehmen, scheint die Partei nicht bereit zu sein, das System des unbegrenzten Geldes in der Politik abzuschaffen, um sicherzustellen, dass ein anderer Elon Musk Einfluss kaufen kann. Abgesehen von einigen wenigen bieten sie den Wählern auch nichts anderes als „Republikaner light“.

Der Einzige, der dich retten kann, bist du selbst. Bist du bereit für das, was als Nächstes kommt? Das solltest du besser sein.