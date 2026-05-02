Trumps Neugestaltung Washingtons ist ein Verrat an Amerikas Gründungswerten

Am Valentinstag 1962 schalteten Millionen Amerikaner ein, um ein nie zuvor gesendetes Ereignis zu verfolgen: eine Führung durch das Weiße Haus.

„A Tour of the White House with Mrs. John F. Kennedy“ erreichte bei seiner Erstausstrahlung weltweit über 80 Millionen Zuschauer. Der schwarz-weiße Dokumentarfilm wurde in mehr als 50 Ländern syndiziert, darunter die Sowjetunion, und war ein wegweisender Einsatz amerikanischer Soft Power über ein aufstrebendes technologisches Medium. Er zeigte den Sitz einer noch jungen Nation – mächtig in der Nachkriegsordnung –, die sich nicht als das protzige Schattenimperium präsentierte, zu dem sie sich noch entwickeln sollte, sondern als noble, zurückhaltende Republik, die den egalitären und antimonarchistischen Prinzipien ihrer Gründung verpflichtet war.

Die Führung bot der amerikanischen Öffentlichkeit die Gelegenheit, das groß angelegte Renovierungs- und Denkmalpflegeprojekt zu besichtigen, das First Lady Jacqueline Kennedy Onassis in ihrem ersten Jahr im Weißen Haus in Angriff genommen hatte. Es war im Kern ein Akt der Rechenschaftspflicht – eine Möglichkeit, der Öffentlichkeit zu zeigen, was im Haus des Volkes vor sich ging, in einem Haus, das die meisten Menschen nie persönlich betreten würden.

Kennedys Erbe der Transparenz

„Können Sie diese Veränderungen nach Ihrem persönlichen Geschmack und Ihren Wünschen vornehmen?“, fragte CBS-Moderator Charles Collingwood die First Lady pointiert.

„Nun, nein“, antwortete Kennedy, „ich habe ein Komitee, dem Museumsexperten, Regierungsvertreter und Privatpersonen angehören. Und alles, was wir tun, bedarf der Zustimmung des Fine Arts Committee.“

Die Renovierungen wurden damals durch private Spenden finanziert, die der Öffentlichkeit in einer gedruckten Broschüre offengelegt wurden. Einzelpersonen und Organisationen konnten sowohl Geld als auch mit der Präsidentschaft verbundene Artefakte beisteuern. Das Komitee- und Genehmigungssystem, das die First Lady einführte, legte jedoch den Grundstein für öffentliche Transparenz und Rechenschaftspflicht bei Bau-, Renovierungs- und Umgestaltungsprojekten im Weißen Haus und anderen Bundesgebäuden.

Historisches Erbe unter Druck

Das war eine notwendige Neuerung. Mehr als ein Jahrhundert nach der Staatsgründung hatte der wirtschaftliche Aufschwung der Nachkriegszeit neue Baupraktiken, architektonische Denkschulen und einen veränderten Umgang mit historischer Denkmalpflege hervorgebracht. Das Weiße Haus hatte bereits mehrere große Renovierungsrunden hinter sich, und eine Abfolge von Bewohnern hatte sein Inneres in ein Sammelsurium unterschiedlicher Geschmäcker und Stile verwandelt. Ältere Gebäude in der Hauptstadt wurden renoviert oder schlicht abgerissen, ohne Rücksicht auf ihren historischen Wert oder ihre Gestaltung. Die noch junge Nation riskierte, Teile von Bauwerken unbeabsichtigt auszulöschen, die mit einer ganz bestimmten Absicht errichtet worden waren: die philosophischen Grundsätze der Amerikanischen Revolution in das Stadtbild zu übersetzen, das den amerikanischen Regierungssitz repräsentieren sollte.

Mrs. Kennedy ging ihr Projekt mit einer Haltung an, die in eben diesen Überzeugungen wurzelte. Sie wollte die Präsidentenresidenz durch offene Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit in ein lebendiges Museum verwandeln. Mehr als 60 Jahre nach dem Auszug der Kennedys aus dem Weißen Haus unternimmt der amtierende Präsident nun einen architektonischen und ästhetischen Kahlschlag – nicht nur am Weißen Haus, sondern an der ganzen Stadt. Der Unterschied: Donald Trump, ein Mann, dem schon die elementarsten Grundsätze repräsentativer Demokratie fremd sind, will Washington nach seinem eigenen protzigen, prunkliebenden Selbstbild umformen – nicht nach dem Bild der Nation, die er vertreten soll.

Trump hat eigenmächtig eine Reihe von Bauprojekten und Umbenennungen großer Bundesgebäude in Washington angeordnet – ohne Genehmigung, Mittelzuweisung oder Aufsicht durch den Kongress und jene Denkmal- und Erhaltungsbehörden, die seit Jahrzehnten über größere Veränderungen an steuerfinanzierten Bundesgebäuden wachen. Die Zerstörung des Rosengartens am Weißen Haus; die Neubeschichtung des Spiegelbeckens auf der National Mall in einem knalligen Schwimmbad-Blau; die Vereinnahmung des Kennedy Centers – eines lebendigen Denkmals für einen der bedeutendsten Präsidenten der amerikanischen Geschichte – als sein persönliches Theater; die Goldexplosion im West Wing; die Umgestaltung des Lincoln-Badezimmers zu einem Marmor-Spa aus dem Discount-Regal; der geplante Bau eines riesigen Bogens am Ufer des Potomac; und vielleicht am ungeheuerlichsten: der Abriss eines ganzen Flügels des Weißen Hauses, um sich einen monumentalen Ballsaal zu errichten.

Ohne Aufsicht, ohne Genehmigung

„Er macht das alles ohne jede Prüfung. Es ist einfach spontan: ‚Wonach ist mir heute der Sinn?‘ Und dann zieht er es durch. Wenn wir ihn nur dazu bringen könnten, innezuhalten und darüber nachzudenken, was er da tut und welche Folgen das hat, wäre damit schon viel gewonnen“, sagt Alison Hoagland, Architekturhistorikerin und Kuratorin der National Trust for Historic Preservation, gegenüber ROLLING STONE – und nennt den Ballsaal als Beispiel. Im neoklassischen Stil seien „Symmetrie und Hierarchie von zentraler Bedeutung“.

„Das Weiße Haus sollte immer das wichtigste Gebäude auf seinem Gelände sein. Einen Ballsaal zu bauen, der dreimal so groß ist wie das Weiße Haus, wird das unmöglich machen“, erklärt sie. „Das wird den Blick, das Gewicht von allem, die gesamte Aufmerksamkeit vom Weißen Haus abziehen – diesem Juwel im Zentrum des Areals – und auf diesen überdimensionierten Ballsaal lenken.“

Das Weiße Haus ist einer der Brennpunkte im Stadtgrundriss von Washington, D.C., einer Stadt, die innerhalb weniger Jahrzehnte nahezu von Grund auf am Ufer des Potomac geplant wurde. „Es ist einzigartig. Es ist eine geplante Welthauptstadt, und in ihrer Anlage spiegelt sich die Demokratie wider“, ergänzt Hoagland. Der ursprüngliche Stadtplaner Pierre L’Enfant „war sich der Sichtachsen sehr bewusst“ und verband „bestimmte Orte, wie das Weiße Haus und das Kapitol“.

Demokratie in Stein gemeißelt

L’Enfant platzierte das Kapitol auf dem größten Hügel nahe dem Potomac und das Weiße Haus auf einem anderen Hügel, um – wie Hoagland die Beziehung der beiden Herzgebäude der National Mall beschreibt – „eine wechselseitige Sichtbeziehung zwischen ihnen“ zu schaffen. Das Weiße Haus sei bewusst als „ein sehr häusliches Gebäude“ konzipiert worden. „Es ist kein Palast – es ist wahrscheinlich größer als Ihr oder mein Haus –, aber es lehnt sich an das Stadthaus eines Landedelmanns seiner Zeit an.“

Das Weiße Haus, im neoklassischen Stil erbaut, ist nicht übermäßig ornamentiert, sondern in seiner äußeren Erscheinung zurückhaltend und würdevoll – bis hin zu seiner Farbe. Der Entwurf wurde in einem anonymen öffentlichen Wettbewerb ausgewählt, und George Washington strich kurzerhand ein ganzes Stockwerk des Siegerentwurfs, um Kosten zu sparen. Ein Vorschlag für ein deutlich kleineres Gebäude vom späteren Präsidenten Thomas Jefferson wurde zwar abgelehnt, doch sein Beharren darauf, die Residenz als „Haus“ des Präsidenten und nicht als „Palast“ zu bezeichnen – wie es in vielen Nationen noch heute üblich ist –, setzte sich durch. Obwohl das Gebäude auf den Prunk verzichtet, den man von europäischen Herrschern und Monarchen erwartete, sollte Jefferson später noch klagen, es sei immer noch „groß genug für zwei Kaiser, einen Papst und den Dalai Lama obendrein“.

Das Kapitol sei „ein völlig anderes Gebäude, und das ist sehr bewusst so“, sagt Hoagland. Sie weist darauf hin, dass der imposante, reich verzierte Bau des Legislativgebäudes in bewussten physischen Dialog mit der Exekutivresidenz gesetzt wurde – als Mahnung, welcher Regierungszweig eigentlich die größte Rolle spielen sollte, auch wenn viele unserer heutigen Amtsträger das offenbar vergessen haben.

Eine Stadt als politisches Manifest

Diese Art von Absichtlichkeit ist in ganz Washington, D.C. sichtbar, auch wenn der flüchtige Tourist sie vielleicht gar nicht wahrnimmt. Bis heute übersteigen Gebäude in der Stadt nicht die Höhe der Kapitolkuppel, sodass jeder Bewohner und Besucher von nahezu jedem halbwegs günstig gelegenen Dach aus einen spektakulären Blick auf die wichtigsten Wahrzeichen der Republik genießt. Selbst die Momente größter physischer Gefährdung für den Bestand der Vereinigten Staaten finden sich in der Stadtlandschaft wieder. Lincoln blickt von seinem Denkmal auf das Washington Monument und das Kapitol – verbunden durch eine physische und symbolische Brücke über den Potomac zur Arlington Cemetery und dem Robert-E.-Lee-Anwesen, dem Wohnsitz seines Gegners aus dem Süden während des Bürgerkriegs. Das Denkmal wurde als visuelles Zeichen der Wiedervereinigung von Nord und Süd errichtet.

„Es gab definitiv diese sehr konzertierte Bemühung, keine Monarchie zu sein“, sagt ein anderer Historiker und Denkmalpfleger aus Washington – dem Anonymität gewährt wurde, um offen über die Projekte des Präsidenten sprechen zu können – gegenüber ROLLING STONE. „Man wusste nicht ganz genau, was man tat, denn das war eine völlig neue Idee“, aber es „ging sehr stark darum, dass die Dinge demokratisch sind“.

„Es wurde eine philosophische Aussage gemacht“, fügt er hinzu. „Wenn wir das nehmen und auf das übertragen, was gerade passiert, wird eine philosophische Aussage gemacht, die nicht mit der Philosophie übereinstimmt, die bisher galt.“

Trumps goldene Selbstverherrlichung

Man muss sich nur die Fotos von Trumps New Yorker Penthouse ansehen, um zu verstehen, dass ihm die Vorstellung architektonischer und dekorativer Zurückhaltung völlig fremd ist. Die Explosion aus Gold und Kristall erinnert an die Spiegelgalerie in Versailles. Trumps öffentliches Auftreten war stets darauf ausgerichtet, den protzigen Glanz und Glamour des Neureichen zu vermitteln – die stilistischen Insignien eines Mannes, der seit seiner Geburt in der Lage war, Macht, Aufmerksamkeit und in vielen Fällen Ehrerbietung zu kaufen. Er tut alles, um Washington mit billigem Prunk zu überziehen: vom Oval Office, das er mit kitschigem Goldschmuck tapeziert, bis hin zu seinen Plänen, den Marmor im Kennedy Center neu zu gestalten.

„Seine Veränderungen sind Beleidigungen für das Gebäude“, sagt Hoagland über Trumps feindliche Übernahme des Denkmals für JFK, das er zwangsweise in „Trump-Kennedy Center“ umbenennen wollte. Das Kulturzentrum wurde ursprünglich unter Präsident Dwight D. Eisenhower in Auftrag gegeben und nach Kennedys Ermordung als lebendes Denkmal für ihn neu konzipiert. Es war als Gegenstück zum Lincoln Memorial gedacht – ein Verweis auf einen weiteren ermordeten Präsidenten von überragender historischer Bedeutung. Trump klebte seinen Namen auf das Gebäude, ließ die ikonischen Bronzesäulen neu streichen, übernahm faktisch den Vorstand des Centers, vergraulte eine Reihe bedeutender Künstler und Produktionen und schloss das Haus nach Protesten und Boykotten durch Künstler und Darsteller für die nächsten zwei Jahre zwangsweise.

Vielleicht noch anstößiger ist sein Auftrag für einen „Triumphbogen“ am Fuß der Brücke, die den Arlington Cemetery mit dem Lincoln Memorial verbindet. Der massive Bogen, gestaltet nach den aufwendigen antiken römischen und europäischen Bögen, die typischerweise zur Feier großer Kriegssiege errichtet wurden, dürfte die bewusst angelegte Sichtverbindung zwischen dem Lincoln Memorial und dem Arlington Cemetery zerstören. Hinzu komme das Element der „Gedenklandschaft auf der Virginia-Seite [des Flusses], an deren Rand man einen Triumphbogen setzt“, sagt Hoagland. „Triumph und Totengedenken gehören nicht zusammen.“

Was bleibt nach Trump?

Gleichzeitig stellt sich die Frage, was mit all diesen Veränderungen geschieht, wenn Trump unweigerlich das Amt verlässt. „Ich denke, im Idealfall könnte vieles davon rückgängig gemacht werden“, sagt Hoagland. „Das Problem sind die Kosten – ein Gebäude abzureißen ist teuer. Kleinere Dinge wie die Kolonnade im West Wing ließen sich verhältnismäßig schnell beheben. Man wartet einfach den nächsten Instandhaltungszyklus ab und tauscht es dann aus.“

Die Denkmäler für Präsidenten in Washington, D.C., spiegeln in der Regel die Werte wider, die sie im nationalen Gedächtnis verkörpern. Das Franklin-Delano-Roosevelt-Memorial – eine beeindruckende Verbindung aus natürlichen und gestalteten Elementen in einem Freiluftpark – ehrt die vier Amtszeiten des früheren Präsidenten in einer Reihe barrierefrei zugänglicher Außenräume. Roosevelt Island, ein wild bewachsenes Wegenetz inmitten des Potomac, verkörpert Theodore Roosevelts Liebe zur ursprünglichen Schönheit des Landes und seine Rolle bei der Gründung des National Park System. Das Washington Monument, ein Leuchtturm über der Stadt, wurde bewusst „ganz amerikanisch“ in seiner Schlichtheit und Statur entworfen.

Trump hat, vor allem mit seinem Ballsaalprojekt, das perfekte Sinnbild seiner Amtszeit geschaffen: ein gigantisches, innerlich hohles Bauwerk, das Hunderte von Jahren sorgfältig gepflegter Geschichte dem Ego eines einzelnen Mannes opfert.

„Trump baut ein sehr trumpsches Denkmal für sich selbst“, sagt Hoagland. Wenn es gebaut werde und stehen bleibe, werde es hoffentlich „künftigen Menschen, künftigen Bürgern, erzählen, was in dieser Zeit geschehen ist. Er schreibt seine eigene Geschichte in die Landschaft – so sehr wir auch dagegen protestieren.“