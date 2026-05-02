Trump nennt Kriegsgenehmigung durch Kongress „verfassungswidrig“

In seinem jüngsten Akt verfassungsrechtlicher Brandstiftung hat Präsident Donald Trump Reporter am Freitag darüber informiert, dass es tatsächlich gegen die Grundgesetze der Nation verstoßen würde, den Kongress um eine Genehmigung für den Krieg gegen den Iran zu ersuchen.

„Kein anderes Land hat das jemals gemacht“, sagte Trump zu Reportern auf dem South Lawn des Weißen Hauses, kurz vor seiner Abreise nach Florida für das Wochenende – als Antwort auf die Frage, ob er nun eine Kriegsgenehmigung des Kongresses anstreben werde, da der Krieg seit 60 Tagen andauert. „Die meisten Menschen halten das für völlig verfassungswidrig. Kein anderes Land hat das getan. Wir stehen mitten in einem großen Sieg.“

Trump und der schwer zu rechtfertigende Krieg

Die Verfassung ist glasklar: Der Kongress hat die Befugnis, „Krieg zu erklären, Kaperbriefe auszustellen und Regeln für Aufbringungen zu Land und zu Wasser aufzustellen“. Zwar haben Präsidenten die Frage, was als Krieg gilt und was als Genehmigung durchgeht, stets großzügig ausgelegt – doch welchem Regierungszweig die Macht zusteht, bewaffnete Konflikte zu autorisieren, steht außer Frage. Der Kongress hat in der US-Geschichte elfmal formell den Krieg erklärt, darunter im Ersten und Zweiten Weltkrieg.

60 Tage und kein Mandat

Der Reporter, der Trump auf die Frage der Kongressgenehmigung ansprach, erwähnte die zwei Monate nicht ohne Grund. Die War Powers Resolution von 1973 schreibt vor, dass der Präsident den Einsatz von Streitkräften gegen eine andere Nation beenden muss, wenn der Kongress diesen nicht innerhalb von 60 Tagen nach Beginn der Kampfhandlungen genehmigt. Trump versucht, das Gesetz zu umgehen, indem er dem Kongress mitteilt, der Konflikt sei vorbei – mit dem Argument, die Operationen seien eingestellt worden, als beide Länder Anfang April einem vorübergehenden Waffenstillstand zustimmten.

„Ich sage Ihnen: Was die War Powers Resolution betrifft – viele Präsidenten haben sie, wie Sie wissen, überschritten“, fügte Trump am Freitag hinzu. „Sie wurde nie angewendet. Sie wurde nie eingehalten. Und jeder andere Präsident hielt sie für völlig verfassungswidrig. Wir sehen das genauso.“

In derselben Presserunde erklärte Trump, er erwäge, den groß angelegten Artilleriebeschuss gegen den Iran wieder aufzunehmen, um sie „einfach in Grund und Boden zu bomben und sie ein für alle Mal zu erledigen“. Die Drohung kam, nachdem er der Presse mitgeteilt hatte, der Iran habe ein neues Angebot vorgelegt, mit dem er jedoch „nicht zufrieden“ sei. „Mal sehen, was passiert. Der Iran will einen Deal, weil ihm im Wesentlichen kein Militär mehr geblieben ist, und er will verhandeln. Aber ich bin nicht zufrieden damit.“