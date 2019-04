TV-Tipp: „Captain America“ – Marvels erster Mega-Flop

In diesen Tagen kennen die Lobeshymnen für den neuen „Avengers“-Film keine Grenzen. Manche Kritiker (freilich eher jene, die einen Blog betreiben) sollen sogar bei der Kinovorführung in Tränen ausgebrochen sein. Vor Rührung über die starke Geschichte und satte Inszenierung.

Doch der Ruhm, der Marvel inzwischen für die Verfilmung seiner Helden zukommt, fiel einst mehr als bescheiden aus, als „Captain America“ 1990 auf die große Leinwand kommen sollte.

Direkt vom Schneidetisch auf VHS

Weniger vorsichtig ausgedrückt: Der Film ist so schlecht, dass er in den USA noch nicht einmal ins Kino kam. Stattdessen wurde er dort direkt auf VHS veröffentlicht. International wurde der Streifen lediglich in einigen wenigen Kinos gezeigt. Kritiker auf aller Welt sind sich jedoch einig: Das ist einer der schlechtesten Filme, die jemals gedreht wurden. Bei IMDB wird er mit einer Bewertung von 3,3 gelistet. Bei Rotten Tomatoes gibt es exakt 0 Prozent.

Kooperation

Interessanter Fakt am Rande: Sowohl Val Kilmer als auch Arnold Schwarzenegger und Dolph Lundgren waren für die Titelrolle vorgesehen. Am Ende übernahm Matt Salinger den Part und ist dafür auch heute noch berüchtigt.

Am Freitag (26.04.) läuft „Captain America“ zum ersten Mal im deutschen Fernsehen, als Teil der SchleFaZ-Reihe bei Tele 5 (22:15 Uhr). Er feiert auch seine sehr verspätete Kinopremiere in Hamburg.