TV-Tipp: Chester Bennington – A Voice of Pain

Chester Bennington ist für viele Musikfans Ikone und Identifikationsfigur – und das nicht nur für eine Generation.

Der Kopf von Band Linkin Park sang und schrie den Schmerz heraus, den er selbst nie loswurde und traf damit den Nerv von Millionen Fans. Es waren diese Abgründe, die ihn so erfolgreich werden ließen und ihn selbst verschlangen, als er den Schmerz einfach nicht mehr aushielt.

In der Dokumentation „Chester Bennington – A Voice of Pain“ erzählen seine Schwester, enge Freunde, Wegbegleiter und Fans ihre Begegnungen und zeichnen so ein vielschichtiges Bild des Rockstars.

Kooperation

Tiefe Einblicke in das Privatleben von Chester Bennington

Zu sehen ist dabei nicht nur, wie Chester Bennington als Musiker reifte und zum Superstar wurde. Ein großer Teil der Doku gibt Einblicke in das Privatleben des Sängers. Freunde, Wegbegleiter, Fans und seine Familie erzählen, wie sie den Musiker erlebt haben – und wie er Jahre lang gegen seine Dämonen kämpfte.

Am 1. März 2019 (Freitag) ist Chester Bennington – A Voice of Pain um 21.50 Uhr auf Arte zu sehen. Danach ist die Doku noch einen Monat auf dem Streamingportal des Senders abrufbar.