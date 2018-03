TV-Tipp und Stream: „Die dunkle Seite des deutschen Rap“

15 Mark kostete der Eintritt in die Werner-Seelenbinder-Halle damals, auf den Tag genau vor 30 Jahren: Am 7. März 1988 absolvierten Depeche Mode in Ost-Berlin ein Geheimkonzert. Beworben wurde es als Auftritt für die FDJ, und die Briten spielten ihr volles „Music For The Masses“-Set des gleichnamigen Albums. Der Gig hinter dem Eisernen Vorhang sicherte Depeche Mode größten Respekt unter osteuropäischen Fans. Eine neue Doku widmet sich der Liebe zu einer der bis heute erfolgreichsten Pop-Bands der Welt. Depeche Mode und die DDR 10.03.2018 | 90 Min. | Verfügbar bis 13.03.2018 | Quelle: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Im Werbetext zum Film heißt…