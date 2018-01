TV-Tipp: ZDF sendet Special über Iron-Maiden-Sänger Bruce Dickinson

Anlässlich seiner in der kommenden Woche erscheinenden Autobiographie „What Does This Button Do?“ sendet das ZDF am Freitag (19. Januar) um 23:15 Uhr in seiner Kultursendung „aspekte“ einen Beitrag zu Multitalent und Iron-Maiden-Frontmann Bruce Dickinson. Er halte nichts davon, sich einen Beruf auszusuchen und den dann den Rest seines Lebens zu behalten, sagt der 59-Jährige.

Am Berühmtesten hat ihn wohl seine Karriere als Sänger von Iron Maiden gemacht, doch Dickinson ist auch Pilot, Bierbrauer, Radiosprecher, Motivations-Trainer, Fechter und einiges mehr.

Bruce Dickinson erzählt über sein Leben

Zuletzt ist auch noch der Job als Autor hinzugekommen. Bruce Dickinsons Autobiographie erschien im Original bereits am 19 Oktober 2017, am 22. Januar 2018 ist sie auch auf Deutsch erhältlich.

„Aspekte“ – Freitag, 19. Januar um 23:15 auf ZDF