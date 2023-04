„Twilight“: Lionsgate Television plant Serie

Berichten zufolge befindet sich Lionsgate Television in der frühen Entwicklungsphase für eine Serie auf Grundlage der „Twilight“-Buchreihe. Auch Autorin Stephenie Meyer sei an dem Projekt beteiligt.

Wie „The Hollywood Reporter“ am 19. April publik machte, sei wie bei den Filmen der „Twilight“-Saga Wick Godfrey als Produzent beteiligt. „Step Up“-Produzent Erik Feig sei ebenfalls an dem Projekt beteiligt. Das Drehbuch verfasse Sinead Daly. In welcher Rolle die Schöpferin der Vampir-Jugend-Bücher Meyer beteiligt sein wird, ist bisher nicht bekannt.

Die fünfteilige Verfilmung der vier Bücher erschien zwischen 2008 bis 2012 und spielte zusammen knapp dreieinhalb Milliarden US-Dollar ein. Auch die Bücher wären ähnlich erfolgreich und wurden weltweit über 120 Millionen Mal verkauft.

Nach den verschiedensten „Star Wars“-Serien, der von HBO angekündigten „Harry Potter“-Serie und dem Milliarden-Projekt von Amazon „Der Herr Der Ringe: Die Ringe Der Macht“, scheint eine „Twilight“-Serie logisch. In den nächsten Wochen und Monaten sollen weitere und vor allem konkrete Informationen folgen. Eine offizielle Bestätigung des Unternehmens aber steht noch aus.