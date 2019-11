U2 eröffnen „The Joshua Tree“-Tour in Auckland: Fotos, Setlist, Videos

Das wird Sie auch interessieren





Am Freitag feierten U2 den Auftakt ihrer „The Joshua Tree 2019“-Tour in Auckland. Neben Neuseeland wird die Band in Australien, Singapur, Japan und Südkorea Lieder aus dem gleichnamigen fünften Studioalbum der Band sowie weitere ausgewählte Stücke präsentieren.

Support für U2 während der Auftritte in Neuseeland und Australien machten Noel Gallagher’s High Flying Birds. Übrigens: Fans, die nicht in Down Under wohnen, können die Band trotzdem demnächst live auf dem Schirm sehen. Wie U2tour zuletzt berichtete, sind gleich zwei Konzertfilme zur Veröffentlichung vorgesehen.

Fundstücke aus dem Netz

U2 im Mt. Smart Stadium in Auckland – Die Setlist

Sunday Bloody Sunday

New Year’s Day

Bad

Pride (In The Name Of Love)



The Joshua Tree:

Where The Streets Have No Name

I Still Haven’t Found What I’m Looking For

With Or Without You

Bullet The Blue Sky

Running To Stand Still

Red Hill Mining Town

In God’s Country

Trip Through Your Wires

One Tree Hill

Exit

Mothers Of The Disappeared

Zugabe:

Angel Of Harlem

Elevation

Vertigo

Even Better Than The Real Thing

Every Breaking Wave

Beautiful Day

Ultra Violet (Light My Way)

Love Is Bigger Than Anything In Its Way

One